Марин Ле Пен призвала к войне с исламизмом во Франции

Используя казни без суда, исламисты пытаются восстановить во Франции отношение к богохульству как к преступлению, этому нужно противостоять военными методами, заявила лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

В понедельник она побывала в городе Конфлан-Сент-Онорине, где произошло убийство французского учителя Самюэля Пати. Ле Пен призвала создать комиссию по расследованию исламистской угрозы, поскольку «ситуация требует стратегии отвоевания демократических прав у мракобесия», передает «Интерфакс».

«Мы уже наблюдаем, как через самоцензуру, генерируемую страхом, происходит тихое восстановление наказания за преступление богохульства, что означает первую победу обскурантизма», – сказала Ле Пен.

По ее мнению, французское общество должно вести войну с радикальным исламизмом. Одержать победу в этой борьбе можно путем объединения вокруг традиционных французских ценностей, уточнила она.

Председатель «Национального объединения» потребовала жесткого «военного законодательства» против идеологии исламизма.

«Исламизм – это воинствующая идеология, завоевательным средством которой является терроризм. Поскольку терроризм – это военный акт, он требует военного законодательства», – объяснила Ле Пен.

Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Подозреваемый в убийстве Абдуллах Анзоров, как сообщали власти Франции, родился в Москве и был чеченцем по происхождению. По одной из версий следствия, причиной нападения мог стать последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда. Макрон назвал нападение террористическим актом.

Российское посольство отмечало, что подозреваемый не имел отношения к России, поскольку его семья была принята французской стороной. При получении статуса политических беженцев семья подозреваемого потеряла российское гражданство. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Анзоров почти всю свою жизнь прожил во Франции, он «общался, говорил и писал на их языке», а в Чечне побывал лишь «раз в жизни в возрасте двух лет».

В июне в Дижоне вспыхнул конфликт между чеченской диаспорой и выходцами из стран Магриба, который перерос в многодневные массовые беспорядки. Утихомирить враждующие стороны удалось лишь с помощью полицейского спецназа. Обострение криминальных разборок связывают с битвой за территорию и торговлей наркотиками.