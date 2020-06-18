Чеченская диаспора предъявила Франции свои порядки

После многодневных массовых беспорядков во французском Дижоне чеченская диаспора и выходцы из стран Магриба договорились о перемирии. Утихомирить враждующие стороны удалось лишь с помощью полицейского спецназа. Обострение криминальных разборок связывают с битвой за территорию и торговлей наркотиками. Почему власти Франции долгое время закрывали глаза на разгорающийся этнический конфликт и какие у него могут быть последствия?

В среду вечером стало известно о достигнутом перемирии между выходцами из Магриба и Чечни. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Marianne, встреча сторон с участием 15 человек прошла в ночь на 17 июня в мечети в коммуне Кетиньи неподалеку от Дижона. В ней участвовал отец пострадавшего от рук наркоторговцев юноши, после чего и начались погромы. Представитель чеченской диаспоры заявил, что магрибская община признала вину членов общины и принесла извинения пострадавшей стороне.

О том, что в городе восстановилось спокойствие после начавшихся на минувшей неделе столкновений, сообщил мэр города Франсуа Ребсамен. Чиновник приветствовал усиление отрядов полиции за счет бойцов спецподразделения по борьбе с терроризмом Raid и спецназа, направленных по распоряжению МВД. «Я очень рад за жителей, глубоко травмированных тем, что они видели в течение последних четырех дней», – сказал мэр в среду в эфире радиостанции France Bleu Bourgogne.

Следователям еще только предстоит восстановить истинную картину произошедшего. По предварительным данным, массовый конфликт вспыхнул после избиения в прошлую пятницу в районе Гресиль местными наркодилерами 16-летнего чеченского подростка. После этого, в ночь на субботу, сотни чеченцев, вооруженных железными прутами и ножами, разгромили местную кальянную. В ответ на это жители Гресиль начали патрулировать улицы и рассылать чеченцам угрозы в соцсетях.

В течение последующих трех ночей агрессивные группы вступали в столкновения, уничтожали камеры видеонаблюдения, поджигали машины и мусорные баки. По данным полиции, в ходе беспорядков пострадали более десяти человек. Вплоть до вечера понедельника, когда в город прибыли отряды полицейского спецназа и спецподразделения по борьбе с терроризмом, ни один человек не был задержан.

Однако чеченский политолог Саид Бицоев сообщил газете ВЗГЛЯД, что вступившиеся за парня чеченцы сначала общались с местной полицией и получили от нее разрешение на проведение согласованного митинга, «на котором они хотели высказать свое недовольство тем, что сделали местные наркоторговцы».

На митинг власти выделили чеченцам час. Из разных регионов Франции на него собралось около 500 человек. Среди них оказались не только чеченцы, но и представители других кавказских и азиатских народов. Представители других этносов были благодарны чеченцам за давление на наркоторговцев, «которые терроризируют местное население». «Это не противостояние чеченцев с французами или арабами. Чеченцы не нарушают общественный порядок. Это был протест против распространителей наркотиков во Франции», – пояснил политолог.

Митинг прошел без нарушений, его участники начали разъезжаться. Только после этого, отметил Бицоев, в интернете появилось видео с участием наркоторговцев из стран Магриба. Люди были вооружены автоматами, помповыми ружьями и топорами, а их лица скрывали маски от коронавируса. Они выкрикивали антироссийские и античеченские лозунги, разрисовывали заборы призывами «громить чеченцев». И только в ответ на эти угрозы участники митинга вновь вернулись на площадь, где прошел митинг, «переговорить с этими арабами».

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Но разговора не получилось, потому что чеченцев встретил находящийся под воздействием наркотиков или алкоголя мужчина, возможно, выходец из Марокко. «Этот человек трижды пытался въехать в толпу чеченцев на автомобиле. После третьей попытки один из чеченцев бросил трубу в лобовое стекло, автомобиль наскочил на бордюр и перевернулся. После этого человека выволокли из машины и избили. Затем возмущенные чеченцы двинулись на кальянную, в которой совершалась торговля наркотиками. Разгром заведения и избиение посетителей было реакцией на то, что их пытались давить автомобилем», – рассказал Бицоев со ссылкой на слова участников этих событий.

Политолог добавил, что чеченцы многие годы борются во Франции с наркоторговцами, чтобы защитить своих детей, поэтому владельцы бизнеса готовы отбиваться с оружием в руках.

В свою очередь журналист бургундской ежедневной газеты Le Bien Public назвал конфликт чеченцев и местных жителей североафриканского происхождения «битвой за территорию» между участниками незаконного оборота наркотиков.

Однако у властей иной взгляд на происходящее. Как стало известно газете «Паризьен», разведслужба уголовного розыска французской полиции подготовила доклад о все более опасном поведении представителей чеченской общины. Как сообщает ТАСС со ссылкой на доклад, причиной столкновений в Дижоне стало противоборство этнических преступных группировок в наркоторговле. По данным разведслужбы, в основном бандитизмом занимаются выходцы из Чечни, которые «известны своей принадлежностью к кругам сторонников «независимости» региона или религиозных фундаменталистов». Около 300 из них внесены во французскую базу подозреваемых в склонности к религиозной радикализации и террористической деятельности.

Свою оценкам погромам дала лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая призвала высылать всех иностранцев, причастных к подобным преступлениям, и ввести мораторий на доступ в страну мигрантов. Политик считает необходимым также выселять во Франции семьи таких людей из предоставленного им социального жилья, лишать их всей социальной помощи. Она посетовала на бездействие спецслужб и отсутствие задержаний погромщиков. «Только сила может оказать воздействие на преступные элементы», – заявила Ле Пен.

Она призвала «к беспрецедентно жестким репрессиям» за торговлю наркотиками, за незаконное хранение и ношение оружия, а также «намеренную демонстрацию его в целях устрашения в общественных местах».

Впрочем, Бицоев раскритиковал Ле Пен за попытки заработать политические очки на «противостоянии с беженцами» и выразил надежду, что французские власти не поддержат ее призыв высылать чеченцев из страны.

С тем, что власти не откликнутся на призывы Ле Пен, согласен ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров. Политолог пояснил, что в стране, где 10% населения состоит из мигрантов, устраивать облавы по этническому принципу не станут. Более того, во Франции запрещено вести этническую криминальную статистику.

«Марин Ле Пен давно выступает за жесткие меры: лишение гражданства и высылку людей, у которых возникли неполадки с законом. Но процедура лишения гражданства мутно прописана. Кроме того, даже если хватает юридических оснований для лишения вида на жительство или для отзыва французского гражданства, выслать такого человека по закону тоже не просто, хотя эта процедура постепенно упрощается. Так что призывы «выслать из страны» – не более чем политическая декларация», – сказал Федоров газете ВЗГЛЯД.

Костяк чеченской диаспоры, которая сейчас насчитывает около 29 тысяч человек, составляют военные беженцы. Многие из них получили французское гражданство. «Чеченцы осели во многих городах, например, в Страсбурге есть значительная община. Адаптироваться им не всегда легко. Далеко не все из них занимаются легальными вещами», – подытожил Федоров.

Впрочем, МВД Франции пообещало выслать по распоряжению президента Эммануэля Макрона из страны иностранных участников уличных погромов и уличных столкновений группировок в Дижоне.

По оценке руководителя Центра французских исследований РАН Юрия Рубинского, конфликт чеченцев с африканскими мигрантами усложняется в связи с пандемией. «На фоне санитарного кризиса ухудшается экономическое, социальное положение страны, растет безработица, еще более осложняется состояние мигрантов. В таких условиях любой подобный инцидент находится в поле зрения руководства страны – и президента, и премьер-министра», – сказал Рубинский газете ВЗГЛЯД.

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