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16 июня, вторник  |  Последнее обновление — 13:47  |  vz.ru
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В понедельник снизились азиатские фондовые индексы, а также фьючерсы на индексы СШАФото: Franck Robichon/EPA/ТАСС
Рост числа новых заболеваний в Китае и США встревожил инвесторов на всех мировых рынках. Вторая волна коронавируса может привести к падению всего, кроме золота. И тогда быстрое восстановление мировой экономики останется мечтой. Впрочем, ряд экономистов считает – новая вспышка вируса не приведет к повторению весеннего кризиса. Но экономику при этом будет бросать вверх и вниз. Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

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Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Какой будет защита России против гиперзвуковых ракет США

Так выглядит один из перспективных образцов американского гиперзвукового оружияФото: U.S. Air Force/Chad Bellay
Президент Путин заявил, что Россия близка к разработке оружия, способного перехватывать гиперзвуковые ракеты. Создание «антигиперзвука» является задачей колоссальной сложности, и все же действительно есть признаки того, что ВПК России справляется с ней. Почему гиперзвуковую цель поразить настолько сложно и как России удалось опередить в этой области США? Подробности...
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Погромы на Западе превращаются в революцию двоечников

«Антирасистские протесты» на Западе активно затронули и студенчествоФото: Max Oden/Sipa USA/Global Look Press
После разгромленных магазинов еще одной жертвой протестов и беспорядков в США и Западной Европе становится знаменитое англо-саксонское образование. От профессоров требуют завышать оценки чернокожим студентам и соответствовать другим идеологическим клише. Западные студенты собственными руками уничтожают академическую науку. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Тотальная война против результатов эпохи Просвещения

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Понятие коллективной вины, которую тут пытаются навязать всему белому миру – это игра не в одни ворота. И мячик может выкатиться на другую половину поля. Вот будет интересно. Подробности...

Почему Константинопольский патриарх молчит о Святой Софии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Турция планирует превратить здание одного из величайших православных соборов планеты – Святой Софии – из музея в мечеть. Реакция на это Константинопольского патриарха – вернее, ее поразительное отсутствие – говорит о многом. Подробности...
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Одинокой женщине иногда лучше выбрать кошку вместо мужчины

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
«Хоть плохонький мужичок, да свой» больше не актуально. Если свой – то только любимый и не мучающий. А если нет – то и не надо. И лучше сорок кошек. Подробности...
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      Патриарх Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Глава РПЦ заявил, что решил «возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма». Церемония открытия собора должна была состояться 9 мая, но ее отложили из-за пандемии коронавируса
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              «Антирасистские протесты» на Западе активно затронули и студенчество   16 июня 2020, 13:40
              Фото: Max Oden/Sipa USA/Global Look Press
              Текст: Виктория Никифорова

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              После разгромленных магазинов еще одной жертвой протестов и беспорядков в США и Западной Европе становится знаменитое англо-саксонское образование. От профессоров требуют завышать оценки чернокожим студентам и соответствовать другим идеологическим клише. Западные студенты собственными руками уничтожают академическую науку.

              Протесты цветных студентов в США на тему «Черные жизни имеют значение» получили неожиданный поворот в Калифорнии. В одном из подразделений Калифорнийского университета – школе менеджмента Андерсона – некий «белый союзник» чернокожих студентов потребовал от преподавателя бухучета Гордона Кляйна освободить тех от экзамена или хотя бы выставить всем положительные оценки. Мотив – непередаваемые страдания афроамериканских студентов из-за гибели Джорджа Флойда.

              Профессор ответил на запрос язвительным письмом. Он указал, что ведет лекции онлайн и не может оценить степень темнокожести студентов. Он отметил, что непонятно, как завышать оценки студентам смешанного происхождения – может быть, наполовину? Он напомнил слова Мартина Лютера Кинга, считавшего, что «человека нельзя оценивать по цвету его  кожи». Возмущенные студенты настучали на «расиста» декану. Профессор Кляйн был незамедлительно отправлен в принудительный отпуск. «Белый союзник» чернокожих – это теперь в США практически официальный чин – запустил в интернете петицию с требованием об увольнении профессора. Ее подписали более 20 тыс. человек.

              Интересно, что школа менеджмента Андерсона – это не какая-то образовательная шарага. Она является подразделением престижнейшего Калифорнийского университета и регулярно входит в высшую двадцатку международных и национальных образовательных рейтингов. Стоимость обучения здесь составляет 110 тыс. долларов в год (65 тыс. за обучение, остальное – за проживание, страховку, учебники и пр.)

              Казалось бы, за такие деньги студенты должны усиленно грызть гранит науки. Строгий профессор Кляйн выступал в защиту их интересов. Тем не менее, активисты студенческого движения предпочли разрушить нормальный учебный процесс. Руководство вуза протестующих всячески поддержало. Студенты-отличники, заинтересованные, по идее, в нормальном образовании, испуганно отмолчались.

              Предполагаемый или откровенно выдуманный расизм стал новым способом идеологической чистки на университетских кампусах.

              Раньше американские хунвейбины травили преподавателей за недостаточно левые взгляды, за дискриминацию женщин и представителей LGBTQ. Масштабная истерия под слоганом MeToo разгорелась в свое время на тему харрасмента. Сегодня в топе обвинений – недостаточное уважение к чернокожему меньшинству, под которое можно подвести что угодно – например, отказ автоматически выставлять чернокожим студентам наивысшие оценки.

              Парадоксальным образом, при этом очевидной дискриминации подвергается другое меньшинство – студенты азиатского происхождения. Молодежь из Китая, Японии, Малайзии регулярно показывает высочайшие баллы на стандартных тестах и вступительных экзаменах. В надежде оправдать надежды и затраты родителей они учатся лучше всех. Однако все их надежды на спокойное завершение учебного года оказались разрушены протестами чернокожих однокурсников.

              Впрочем, азиатских студентов в американских вузах дискриминируют традиционно. Для поступления в ведущие университеты страны они должны набрать на экзаменах SAT (аналог нашего ЕГЭ) на 150 баллов больше, чем их белые сверстники и на 450 баллов больше чернокожих поступающих. Недавно учащиеся из Азии даже пытались судиться с Гарвардом из-за такой системы, но Гарвард, как нетрудно  догадаться, выиграл дело.

              Все это не добавляет тепла в отношения азиатских и чернокожих студентов. Сегодня эта тихая конфронтация прорывается уже в открытых оскорблениях и кампаниях травли – студентов из Азии принято обвинять и в «коммунистических идеях», и в распространении коронавируса. Руководство же вуза вместо того, чтобы остановить протесты и отчислить зачинщиков, только поощряет их. Причем такое происходит не только в США, но и во всех западных странах. Чем более глупо выглядит повод для протеста, тем с большим энтузиазмом хватаются за него студенты. И тем равнодушнее взирает на это университетское начальство.

              Еще не так давно тысячи учащихся выходили на демонстрации, например, в Англии с простым и понятным требованием – вернуть бесплатное высшее образование. Сегодня экономическая повестка университетских протестов полностью зачищена. Вместо этого студенты борются с чем угодно – с глобальным потеплением, с расовой дискриминацией, с ущемлением прав представителей LGBTQ.

              Зимой, с легкой руки Греты Тунберг, учащиеся всего «цивилизованного мира» каждую пятницу вместо лекций и уроков выходили на «климатические забастовки». В мае протестную повестку по всему миру перехватили Black Lives Matter. Синхронность и согласованность этих акций, а также умелое переключение протестующих с одной темы на другу впечатляют своим глобальным размахом. Но активнее всего студенты сегодня сражаются с историческими фактами, литературными источниками и научными концепциями. Спусковым крючком для «поколения снежинок» может стать буквально все на свете.

              Давно умалчивается стандартная статистика по образовательным успехам среди представителей разных рас. Увы, она год из года показывает, что белые дети опережают в точных науках темнокожих, а их вместе уделывают студенты-азиаты. Сегодня одно упоминание этого заурядного научного факта грозит ворохом судебных исков от оскорбленных меньшинств и их «белых союзников».

              В марте в Альбертском университете – одном из ведущих вузов Канады -- попросили подать в отставку преподавательницу Кейтлин Лоури. Будучи профессором антропологии, она сообщила студентам, что биологически человечество делится на два пола – мужской и женский. Возмущенные до глубины души этим научным фактом учащиеся донесли на преподавательницу. Лоури отстранили от работы.

              Примерно в то же время Йельский университет в США отменил курс по истории западноевропейского искусства. Дело в том, что все искусство эпохи Возрождения было создано белыми цисгендерными мужчинами. Что оказалось совершенно невыносимо для представителей меньшинств. С той же точки зрения регулярно критикуется содержимое курсов истории литературы – «белые мертвые мужчины» писали совершенно неполиткорректные, по нынешним временам, вещи.

              Уже давно в рамках гендерных штудий идет переписывание всемирной истории с точки зрения женщин, а в ходе расовых штудий – с точки зрения угнетенных цветных меньшинств. Гуманитарное образование все больше отрывается от реальной истории и сводится к набору идеологических кричалок.

              Почему такие протесты инспирируются с самого верха? Да потому, что они отлично отвлекают учащихся от истинного положения дел и реальных проблем образования. Еще недавно студенты выходили на митинги за снижение и отмену платы в вузах, за большую доступность обучения. Это были реальные, конкретные цели. Правительствам было нелегко справиться с этим протестным движением. Тогда же, очевидно, возникла идея его перенаправить.

              Сейчас студенты митингуют против чего угодно, строчат доносы, проводят «партсобрания», однако продолжают исправно платить за свое пребывание в стенах вуза. Такой протест позволяет им выпустить пар, а руководству вуза – продолжать спокойно на них зарабатывать.

              Увлеченные борьбой учащиеся не успевают задуматься о том, а нужен ли им пресловутый диплом, за который они выкладывают десятки и сотни тысяч долларов. Им и в голову не приходит выйти на марш протеста против завышенных цен на образование. И тем более не приходит в голову тот простой факт, что выставление оценок исходя из цвета кожи (или каких-либо политических взглядов) - это по сути уничтожение образования как такового. И начало массового производства двоечников.

              Государство всячески поощряет эти тенденции. Уже в младших классах американские школьники учатся бороться. Умилительное впечатление производят второклассники штата Вашингтон, которые по средам пишут сочинения на тему «Черные жизни имеют значение», а по пятницам, под руководством учительниц, выходят на соответствующие демонстрации.

              Так англо-саксонское образование, считавшееся еще недавно идеалом во многих странах мира, расслаивается на две неравные части. Настоящее высшее образование окончательно становится уделом избранных. Запредельные цены на медицинских и юридических факультетах делают профессии врачей и юристов практически полностью сословными, закрывая в них доступ детям «с улицы».

              Широким народным массам остается условная «гуманитарка» по завышенным ценам, с никаким содержанием и полным отсутствием перспектив на выпуске. Уже сегодня понятно, что рынок труда предоставляет мало опций для специалистов в области гендерных и расовых штудий. Практически единственным социальным лифтом на этих факультетах становится общественная деятельность. А чтобы привлечь к себе внимание, эта деятельность поневоле начинает носить все более скандальный и мятежный характер. Профессорам стоит приготовиться.


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