  • Новость часаЭксперт: ЕС будет толкать Белград к антироссийской политике
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    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

    4 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук Как бороться с медвежьей напастью

    История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева СВО вернула России настоящее кино

    Трагедия Донбасса, трудные победы русского оружия, отчаяние и героизм донецкого ополчения – все это буквально требовало своего кино. Этого же требовали и зрители. И вот тут российский кинематограф наконец стал просыпаться.

    0 комментариев
    26 октября 2026, 14:09 • Новости дня

    Установлен тип атаковавшего Мелитополь беспилотника ВСУ

    СК: ВСУ использовали дрон «Майя» для удара по Мелитополю

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы Украины, по предварительным данным, использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Майя» для атаки на жилой квартал Мелитополя, сообщил следователь-криминалист СК России по Запорожской области Денис Истегнеев.

    «Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. По предварительным данным, вооруженные формирования Украины ночью применили по жилому кварталу беспилотное воздушное судно. По фрагментам, которые обнаружены на месте происшествия, предположительно, что это беспилотный летательный аппарат «Майя», – сказал он ТАСС.

    Ночью на 26 октября ВСУ провели массированную атаку беспилотников на Мелитополь, в результате чего были повреждены инфраструктурные объекты и жилые дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Запорожской области Руслан Гараев сообщил о росте до четырех числа пострадавших при массированной атаке Вооруженных сил Украины на Мелитополь.

    Губернатор региона Евгений Балицкий рассказал о ранении детей в результате ночного удара украинских беспилотников по городу.

    В воскресенье глава Запорожской области заявил об атаке украинского дрона на рейсовый автобус Москва – Мелитополь с тремя пострадавшими.

    26 октября 2026, 09:54 • Новости дня
    ФСБ предотвратила атаку дронов СБУ на систему ПРО Москвы

    ФСБ: В Подмосковье задержали двух агентов СБУ за подготовку атаки дронов на ПРО

    ФСБ предотвратила атаку дронов СБУ на систему ПРО Москвы
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двух агентов Службы безопасности Украины (СБУ), которые готовили атаки дронов на один из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы и объект электроэнергетики.

    «Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена диверсионно-террористическая деятельность двух выходцев из Закавказья, 1991 г.р., и 1998 г.р., являвшихся агентами Службы безопасности Украины, причастных к подготовке террористического акта», – цитирует Центр общественных связей ФСБ РИА «Новости».

    По данным спецслужбы, один из фигурантов был завербован сотрудником СБУ и за обещанное денежное вознаграждение прибыл в Россию. Для подготовки теракта он привлек своего знакомого. Действуя под руководством куратора из СБУ, злоумышленники изъяли FPV-дроны и компоненты самодельных взрывных устройств из тайников в Смоленской и Калужской областях.

    Агенты отработали задание по настройке ударных беспилотников, их доставке на точку запуска в Московской области и включению устройств перед взлетом. Дальнейшее управление дронами должно было происходить дистанционно с территории Украины.

    Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по статье «Участие в террористическом сообществе». Фигуранты задержаны на этапе приготовления к теракту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе ФСБ сообщила об активизации попыток украинских спецслужб организовать диверсионно-террористические акты в Москве и Московской области с использованием небольших беспилотников.

    В июле ведомство заявило об оснащении СБУ предназначенных для удара по оборонному заводу в Подмосковье FPV-дронов канадской системой борьбы со средствами радиоэлектронной борьбы.

    В марте спецслужба предотвратила серию планируемых киевским режимом терактов с использованием беспилотников в Московском регионе.

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    25 октября 2026, 19:58 • Новости дня
    В ЕС установили срок для решения проблемы с дефицитом бюджета Украины

    Politico: Евросоюз решил закрыть дефицит бюджета Украины до конца 2026 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссия намерена найти решение для покрытия дефицита украинского бюджета в размере 70 млрд евро до конца 2026 года, пишет Politico со ссылкой на внутренний документ.

    Работа по поиску вариантов устранения нехватки средств на 2027 год должна завершиться политическим соглашением до конца текущего года, сообщает РБК со ссылкой на Politico.

    Лидеры стран Евросоюза обсудят возможные источники финансирования на внеочередном саммите в Брюсселе 26 ноября. При этом из-за сложных переговоров по европейскому бюджету сроки могут сдвинуться на начало 2027 года.

    Использование замороженных российских активов вряд ли войдет в итоговый список вариантов. Власти Бельгии выступают против этой инициативы из опасений ответных мер со стороны Москвы, а у Еврокомиссии не осталось времени на политические споры по этому вопросу.

    Документ также призывает международных партнеров активизировать усилия по поддержке Киева на фоне высокого уровня неопределенности. Выполнение странами НАТО обязательств может сократить дефицит Украины в оборонной сфере до 27 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу оппозиционная партия «Всегреческое движение греко-российской дружбы» назвала поддержку Киева причиной потери гражданами Евросоюза социальных благ.

    В четверг Еврокомиссия призвала достичь политического соглашения о выделении Украине дополнительного финансирования.

    В среду премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил об угасании интереса европейских лидеров к использованию замороженных российских активов.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    25 октября 2026, 15:08 • Новости дня
    Украинская торговая сеть «Эпицентр» объявила о полном уничтожении

    Торговая сеть «Эпицентр» заявила о полном уничтожении объектов на Украине

    Украинская торговая сеть «Эпицентр» объявила о полном уничтожении
    @ Marianna Kotyk/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    После серии ударов по военным и инфраструктурным объектам на Украине местная компания «Эпицентр» сообщила о ликвидации логистических мощностей.

    Соответствующее сообщение об уничтожении складов в Харькове, Запорожье, Виннице и Полтаве опубликовано на странице компании в социальной сети, передает ТАСС.

    «Харьков, Запорожье, Винница, Полтава. Снова всего за сутки. Полное уничтожение сети», – говорится в тексте заявления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Министерство обороны сообщило о поражении беспилотниками логистического центра «Эпицентр» с продукцией для обеспечения ВСУ в Харькове. В середине месяца серия взрывов полностью уничтожила последний логистический хаб компании в Хмельницком. В прошлом месяце российские военные ликвидировали аналогичный объект с зарубежной военной продукцией в Одессе.

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    26 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    ФСБ показала подготовленные агентами СБУ для атаки на Москву дроны
    ФСБ показала подготовленные агентами СБУ для атаки на Москву дроны
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ФСБ обнародовала видеозапись с дронами, которые выходцы из Закавказья планировали использовать для ударов по объектам противоракетной обороны и энергетики Москвы по заданию Службы безопасности Украины.

    На опубликованных кадрах запечатлено, как фигуранты дела под руководством куратора собирают аппараты и готовят их к запуску, пишет ТАСС.

    По словам оперативного сотрудника спецслужбы, ведомство заранее обладало информацией о принадлежности задержанных к украинской разведке и знало личность их куратора. Контрразведка провела комплекс мероприятий, в результате которых злоумышленники были задержаны на этапе подготовки к террористическому акту.

    Своевременное вмешательство позволило избежать жертв среди населения и ущерба городской инфраструктуре. В ведомстве добавили, что российские спецслужбы продолжают вести оперативную игру с кураторами задержанных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сотрудники ФСБ задержали двух агентов СБУ при подготовке атаки на ключевой элемент системы противоракетной обороны Москвы.

    В июле ФСБ информировала, что дроны, которыми СБУ собиралась ударить по оборонному заводу в Подмосковье, оборудовали канадской системой борьбы со средствами радиоэлектронной борьбы.

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    26 октября 2026, 12:56 • Новости дня
    Иран сообщил о размещении украинских БПЛА в сопредельных странах

    МИД Ирана: Киев разместил беспилотники в соседних с республикой странах

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана отслеживают ситуацию у своих границ на фоне данных о размещении украинских беспилотников в сопредельных странах, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Багаи заявил, что Тегеран контролирует обстановку на государственных границах после появления информации о переброске украинских дронов в сопредельные государства, передает РИА «Новости».

    «Те, кто должен внимательно следить за ситуацией, могу заверить, следят и продолжат следить за ней и примут необходимые меры для защиты страны и отражения любых угроз», – заявил Багаи.

    Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источник в органах безопасности проинформировало, что Украина разместила тысячи боевых беспилотников в странах, соседствующих с Исламской республикой. В качестве одной из зон дислокации аппаратов назывался Иракский Курдистан.

    По данным издания, украинские военные занимались в этом регионе обучением членов антииранских группировок управлению дронами и организации диверсий. В Тегеране расценивают подобные действия Киева как элемент враждебной политики со стороны стран Европы и НАТО.

    Ранее первый вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф заявил о необходимости пресекать попытки Украины создать проблемы в отношениях Москвы и Тегерана.

    Напомним, в марте Киев обсудил с США и странами Персидского залива создание системы акустического обнаружения беспилотников на Ближнем Востоке.

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    25 октября 2026, 22:46 • Новости дня
    За медпомощью после удара ВСУ в Ельце обратились шесть человек

    Tекст: Антон Антонов

    После ракетного удара вооруженных сил Украины по промышленной зоне Ельца за медицинской помощью обратились шесть человек, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

    По словам губернатора, в Ельце прошло совещание по устранению последствий ракетной атаки: пожар в промышленной зоне локализован, повреждены фасады нескольких жилых домов и здание Елецкого медицинского колледжа, главе города поручено полностью обследовать пострадавшие строения и оценить ущерб.

    «В первых сообщениях поступила информация о раненой женщине, позже, после проверки, спецслужбы уточнили, что пострадал мужчина. Навестил его в больнице. Дмитрий работает на предприятии термистом. Металлический осколок размером с абрикосовую косточку попал ему в бедро. Врачи провели операцию. Сейчас он в сознании и идёт на поправку», – сообщил губернатор в «Максе».

    За медицинской помощью обратились еще пять человек: двое – с отравлением продуктами горения, одной сотруднице предприятия из-за обострения хронического заболевания помощь оказали на дому, два человека получили поверхностные порезы и от госпитализации отказались.

    Губернатор также призвал жителей крайне серьезно относиться к сигналам ракетной опасности и не игнорировать правила безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Артамонов сообщил о нанесении вооруженными силами Украины удара по промышленной зоне Ельца.

    Сотрудник охраны предприятия погиб при ракетном ударе ВСУ по промышленной зоне Ельца.

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    25 октября 2026, 17:52 • Новости дня
    Пушков объяснил слова Маска о поджигателях конфликта на Украине

    Пушков: Маск бросил вызов противникам мира на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что американский предприниматель Илон Маск бросил вызов противникам мирного урегулирования на Украине.

    Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что американский предприниматель Илон Маск бросил вызов «коллективной Бабе-Яге», выступающей против урегулирования конфликта на Украине.

    «Коллективная Баба-Яга вбила себе в голову, что Украина должна победить, потому что так нужно и очень хочется Бабе-Яге, и что она якобы вот-вот победила бы, если бы не Трамп со своей дизельной сделкой», – заявил Пушков.

    По его словам, это далеко от реальности, но именно таков дискурс большинства обозревателей западных мейнстрим-СМИ, которым Маск «предложил гореть в аду». Пушков отметил, что Украина находится на грани полного поражения.

    Ранее Маск заявил о «полнейшем презрении» к поджигателям украинского кризиса, которые не предлагают реалистичного решения конфликта, и пожелал им «гореть в аду».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье американский предприниматель Илон Маск резко высказался в адрес сторонников продолжения конфликта на Украине.

    В субботу он заявил, что украинские военные нарушили условия использования спутниковой связи Starlink.

    СМИ сообщали, что Маск и президент США Дональд Трамп не желают победы Украины в конфликте с Россией.

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    26 октября 2026, 12:09 • Новости дня
    Российские войска освободили Общее в Запорожской области
    Российские войска освободили Общее в Запорожской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Общее в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Общее в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Было нанесено поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты около Гавриловки, Всесвятского, Покровскогое Днепропетровской области, Вольнянки и Василевского Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, бронемашину и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Подсреднего, Приколотного, Дорошенково и Федоровки Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Хотенью, Бариловкой и Никольским.

    Противник при этом потерял более 300 военнослужащих и три станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Лесной Стенки, Донецкого Харьковской области, Райгородка, Черкасского и Богородичного Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Потери ВСУ при этом составили свыше 220 военнослужащих и три станции РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Краматорска, Славянска, Дружковки и Кондратовки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял более 185 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и четыре станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии поблизости от Степановки, Криниц, Белозерского, Шиловки, Староварваровки и Малотарановки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 340 военнослужащих, три бронемашины, американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, российские войска за прошлую неделю освободили 13 населенных пунктов в зоне СВО.

    В частности, они освободили запорожскую Мировку.

    Днем ранее они взяли под контроль запорожские Червоный Яр и Юльевку.

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    25 октября 2026, 16:19 • Новости дня
    Депутат «Единой России» погиб в Херсонской области при подрыве на мине

    Депутат «Единой России» Глухенко погиб в Херсонской области при подрыве на мине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Херсонской области депутат Каланчакского муниципального совета Сергей Глухенко погиб при подрыве на мине ПФМ-1 «Лепесток», сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    «Трагически погиб депутат Каланчакского муниципального совета Сергей Васильевич Глухенко. По предварительным данным, Сергей Васильевич подорвался на мине «Лепесток» в районе села Хорлы. Ему было 56 лет», – заявил Сальдо в своем Telegram-канале.

    В региональном отделении «Единой России» ТАСС уточнили, что у погибшего осталась 80-летняя мать. В партии подчеркнули, что окажут всю необходимую помощь семье.

    В мае Сальдо заявил о госпитализации главы Скадовского района Александра Дудки с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы. В апреле в Алешкинском округе подросток на мопеде наехал на оставленную украинскими военными мину и скончался.

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    25 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Спикер Джонсон заявил о планах США провести трехсторонние переговоры по Украине

    Джонсон: США планируют трехсторонние переговоры по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    США планируют провести трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине и близки к организации такой встречи, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.

    Политик сослался на слова американского госсекретаря Марко Рубио, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    «Марко, госсекретарь, говорит, что они собираются провести трехсторонние переговоры. Они находятся буквально на пороге этого», – сказал Джонсон.

    По его словам, администрация США делает все возможное, чтобы положить конец конфликту. Он добавил, что на выходных обсуждал этот вопрос с Рубио, а в субботу – с президентом США Дональдом Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ сообщили о планах Евросоюза участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине для влияния на позицию США в отношении России.

    В пятницу директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров заявил о хорошей осведомленности американских переговорщиков о красных линиях Москвы по украинскому урегулированию.

    В понедельник госсекретарь США Марко Рубио назвал ситуацию вокруг конфликта крайне непростой для ведения дипломатического диалога.

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    25 октября 2026, 15:13 • Новости дня
    Пушков назвал Мерца главным дестабилизатором ситуации в Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Политика немецкого правящего класса и канцлера ФРГ Фридриха Мерца дестабилизирует ситуацию в стране, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    «Самый видный дестабилизатор Германии сегодня – сам Мерц... Вместо того чтобы заниматься своей страной и обеспечивать интересы немцев, Мерц бросает все силы на борьбу с Россией и поддержку Украины», – написал политик в Telegram-канале.

    Пушков напомнил, что в день национального праздника Германии, 3 октября, канцлер отправился в Киев, пообещав украинским властям еще 1,35 млрд евро из бюджета страны.

    Сенатор назвал иррациональной ситуацию, когда партия Мерца проигрывает выборы, а его мысли сосредоточены лишь на Украине. По мнению Пушкова, именно в этом заключается секрет дестабилизации общественной жизни в ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о ежедневном стремлении России дестабилизировать ситуацию в стране.

    В тот же день Мерц констатировал острую необходимость немедленных экономических реформ.

    В четверг политик столкнулся с новым кризисом в ХДС из-за планов фракции партии в ландтаге Саксонии-Анхальт покинуть зал при голосовании.

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    25 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    В Ивано-Франковской области прогремели взрывы

    Tекст: Ольга Иванова

    В Галичской общине Ивано-Франковской области на западе Украины были слышны звуки взрывов.

    В Галичской общине в Ивано-Франковской области прогремели взрывы, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».

    Сообщается, что на территории общины были отчетливо слышны звуки взрывов, о повреждениях инфраструктуры и пострадавших на данный момент не упоминается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Ивано-Франковске на западе Украины произошли взрывы во время действия предупреждения об угрозе с воздуха.

    В середине месяца украинские СМИ сообщили о взрыве и повреждениях здания в городе после предупреждения Воздушных сил ВСУ о движении беспилотника.

    В начале месяца серии взрывов прогремели в Ивано-Франковске и Николаеве на фоне объявленной в ряде регионов воздушной тревоги.

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    25 октября 2026, 16:30 • Новости дня
    Охранник предприятия погиб при ударе ВСУ по промзоне Ельца

    Сотрудник охраны погиб при ракетном ударе ВСУ по промышленной зоне в Ельце

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате ракетного удара ВСУ по промышленной зоне в городе Ельце Липецкой области погиб сотрудник охраны одного из предприятий, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

    «К сожалению, в результате ракетного удара по промышленной зоне Ельца погиб сотрудник охраны одного из предприятий. Семье будет оказана вся необходимая помощь», – заявил губернатор в Max.

    Ранее Артамонов сообщал об ударе Вооруженных сил Украины по промышленной зоне Ельца.

    В результате атаки на Елец женщина-фельдшер получила ранения.

    В воскресенье губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил о росте до четырех числа погибших при ракетном ударе по местному предприятию.

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    25 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Военкомы на Украине мобилизовали священника УПЦ

    Tекст: Ольга Иванова

    Сотрудники украинского военкомата в Чернигове задержали и мобилизовали протоиерея храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла Товстогона, сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

    «Сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) задержали в Чернигове клирика храма Рождества Христова протоиерея Павла Товстогона. Военкомы остановили машину священника… и забрали (в военкомат – ред.)», – приводит сообщение СПЖ РИА «Новости».

    По данным организации, инцидент произошел 11 октября. Попытки освободить протоиерея не увенчались успехом. Супруга священника Ксения Коваль опубликовала его фотографию в военной форме.

    Украинские власти проводят масштабные гонения на УПЦ. Местные власти запрещают ее деятельность, ссылаясь на связи с Россией. СБУ возбуждает уголовные дела против духовенства и проводит обыски в храмах в поисках доказательств «антиукраинской деятельности». В сентябре 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий полностью запретить Украинскую православную церковь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу украинские СМИ сообщили о похищении сотрудниками военкомата священника УПЦ в Киеве.

    В начале месяца сотрудники ТЦК мобилизовали в Хмельницкой области настоятеля храма УПЦ с проблемами с сердцем.

    В прошлом месяце военкомы забрали в армию священнослужителя в день его рождения.

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    25 октября 2026, 19:33 • Новости дня
    Похищенного в Киеве священника УПЦ отправили на военный полигон

    Похищенного в Киеве священника Костюченко отправили на полигон

    Tекст: Ольга Иванова

    Священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Максима Костюченко, похищенного в Киеве сотрудниками территориального центра комплектования, удерживают на учебном полигоне в Черниговской области.

    Священнику сообщили, что через месяц его могут отправить на передовую, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Союз православных журналистов (СПЖ).

    Во время прохождения военно-врачебной комиссии Костюченко признали годным к военной службе, несмотря на проблемы с давлением и сердечно-сосудистой системой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сотрудники военкомата в Чернигове задержали протоиерея храма УПЦ Павла Товстогона.

    В пятницу украинские СМИ сообщили о похищении сотрудниками ТЦК священника Максима Костюченко в Киеве.

    В прошлом месяце украинский суд расценил силовую мобилизацию со стороны сотрудников одесского ТЦК как похищение и пытки.

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    Зачем танкеры массово переходят под российский флаг

    Российский флаг становится все привлекательнее для торгового флота. Около сотни крупнотоннажных судов сменили иностранную юрисдикцию на отечественную, заявил вице-премьер Андрей Никитин. Почему раньше эти суда ходили под флагами далеких Панамы и Либерии, а теперь все чаще предпочитают российский флаг? Подробности

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    Киев дал противникам Маска козырь в борьбе за Starlink

    Starlink стал для ВСУ важнейшим инструментом связи, но его использование в военных целях обернулось проблемой для самого Илона Маска. Миллиардер обвинил украинскую армию в обходе ограничений системы. Как объясняют эксперты, на кону оказались не только репутация и доходы компании, но и контроль над ее технологиями, а также политические позиции Маска в преддверии выборов в Конгресс США. Подробности

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    «Филин» дал старт новому классу российских крылатых ракет

    На Украине заявили о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин» с дальностью полета до 1200 км и скоростью до 800 км/ч. По оценкам экспертов, ключевые особенности разработки – малозаметность, гибкость применения и российский турбореактивный двигатель. Появление такого изделия отражает общий тренд на создание более доступных и массовых средств поражения, сочетающих дальность крылатых ракет с экономичностью беспилотников. Подробности

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    Военные провалы заставили США искать образ войн будущего

    Прямо сейчас в США в экстренном порядке создается документ, который должен описать то, как будут выглядеть войны XXI века и как американцам в них побеждать. Что можно ожидать от этого доклада и что думает о такой методике прогнозирования один из ключевых геополитических противников США – Китай? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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