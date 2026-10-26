Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.4 комментария
Установлен тип атаковавшего Мелитополь беспилотника ВСУ
СК: ВСУ использовали дрон «Майя» для удара по Мелитополю
Вооруженные силы Украины, по предварительным данным, использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Майя» для атаки на жилой квартал Мелитополя, сообщил следователь-криминалист СК России по Запорожской области Денис Истегнеев.
«Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. По предварительным данным, вооруженные формирования Украины ночью применили по жилому кварталу беспилотное воздушное судно. По фрагментам, которые обнаружены на месте происшествия, предположительно, что это беспилотный летательный аппарат «Майя», – сказал он ТАСС.
Ночью на 26 октября ВСУ провели массированную атаку беспилотников на Мелитополь, в результате чего были повреждены инфраструктурные объекты и жилые дома.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Запорожской области Руслан Гараев сообщил о росте до четырех числа пострадавших при массированной атаке Вооруженных сил Украины на Мелитополь.
Губернатор региона Евгений Балицкий рассказал о ранении детей в результате ночного удара украинских беспилотников по городу.
В воскресенье глава Запорожской области заявил об атаке украинского дрона на рейсовый автобус Москва – Мелитополь с тремя пострадавшими.