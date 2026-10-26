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Собянин дал старт строительству нового Большого Московского цирка
Собянин дал старт строительству нового здания Большого Московского цирка
Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству нового здания Большого Московского цирка в Мневниковской пойме на западе города.
«Подготовлен проект, подготовлена стройка. Сегодня мы начинаем активное строительство», – заявил Собянин, передает РИА «Новости».
Мэр столицы отметил, что после тщательных консультаций с цирковым сообществом и горожанами власти подготовили серьезный проект создания нового дома Большого Московского цирка. По его словам, здание будет уникальным по архитектуре и технологиям.
Собянин поблагодарил всех участников подготовки проекта и попросил строителей «совершить чудо» – заложить первый камень и реализовать этот сложный и важный для страны проект.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале возведения в Коммунарке межмузейного депозитарно-выставочного комплекса, образовательного суперколледжа и спортивного центра.
В прошлом году Собянин анонсировал строительство нового цирка в Мневниковской пойме.
В феврале 2025 года мэр столицы предложил москвичам обсудить концепцию нового здания Большого Московского цирка на проспекте Вернадского.