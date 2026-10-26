Собянин дал старт строительству нового Большого Московского цирка

Собянин дал старт строительству нового здания Большого Московского цирка

Tекст: Елизавета Шишкова

«Подготовлен проект, подготовлена стройка. Сегодня мы начинаем активное строительство», – заявил Собянин, передает РИА «Новости».

Мэр столицы отметил, что после тщательных консультаций с цирковым сообществом и горожанами власти подготовили серьезный проект создания нового дома Большого Московского цирка. По его словам, здание будет уникальным по архитектуре и технологиям.

Собянин поблагодарил всех участников подготовки проекта и попросил строителей «совершить чудо» – заложить первый камень и реализовать этот сложный и важный для страны проект.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале возведения в Коммунарке межмузейного депозитарно-выставочного комплекса, образовательного суперколледжа и спортивного центра.

В прошлом году Собянин анонсировал строительство нового цирка в Мневниковской пойме.

В феврале 2025 года мэр столицы предложил москвичам обсудить концепцию нового здания Большого Московского цирка на проспекте Вернадского.