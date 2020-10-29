Во Франции заявили о начавшемся религиозном конфликте

«Во Франции налицо все признаки межрелигиозных конфликтов, и это очень опасно», – заявил газете ВЗГЛЯД французский публицист Дмитрий де Кошко, комментируя гибель троих человек в результате теракта в Ницце.

«Произошедший сегодня теракт в Ницце – результат примера, который подал убивший учителя Самюэля Пати террорист. Чужой пример часто служит вдохновением для других фанатиков», – сказал председатель Координационного совета российских соотечественников Франции, публицист Дмитрий де Кошко.

По мнению собеседника, произошедший в Ницце теракт пока рано называть «войной», как это сделала лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. «Я был бы осторожен с такими терминами, ведь с точки зрения политики это довольно опасно. Да, сейчас власти переменили дискурс относительно ислама – если раньше даже это слово было табуировано, то сейчас и правительство, и общество стало активно высказываться в адрес мусульман. Поэтому можно сказать, что в обществе присутствует ожесточение, но в скользком и опасном политическом контексте», – пояснил Кошко.

При этом публицист отметил, что французы все еще отделяют религию от радикализма. «Это сильно зависит от культурного уровня людей, но почти у всех есть знакомые мусульмане – это нормальные люди», – сказал он.

Однако в обществе налицо признаки религиозного конфликта, добавил собеседник. «Влияние исламистов стало сильнее – они с угрозой смотрят на тех мусульман, которые нестрого соблюдают традиции своей религии. Вместе с этим происходит и усиление других религий – католической, иудейской. Сейчас практикуется гораздо больше традиционных обрядов, которые были забыты или существовали в узком круге верующих. Это признаки межрелигиозных конфликтов, и это очень опасно», – уверен Кошко.

Собеседник напомнил, что жители Ниццы уже не в первый раз становятся объектом нападения террористов. 14 июля 2016 года 31-летний Мохамед Лауэж-Булель на 19-тонном грузовике врезался в толпу людей на Английской набережной, в результате чего погибло 86 человек. «Действительно, в Ницце уже второй раз произошел теракт. Травма для жителей Ниццы, безусловно, очень сильная. В прошлом году 14 июля вспоминали о теракте 2016 года и пригласили мэра Беслана. Это было первым признанием того, что исламистский терроризм действовал в России и в Западной части Европы», – отметил Кошко.

В четверг утром вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози расценил произошедшее как возможный теракт. Он заявил, что нападавший выкрикивал «Аллах Акбар» и обезглавил одну из жертв. Мэр потребовал закрыть все храмы. Эстрози назвал нападение «исламофашизмом» и призвал его искоренить.

Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».

После слов президента Франции об исламе турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Макрону следует лечить психику. В ответ Франция отозвала посла из Турции. В «нападках на ислам» Макрона обвинил премьер-министр Пакистана Имран Хан. Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил президента Франции, что «мусульмане этого не простят».

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