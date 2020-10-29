Мэр Ниццы закрыл все храмы после нападения террориста

Мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози распорядился закрыть все храмы в городе после вооруженного нападения на людей возле церкви Нотр-Дам, в результате которого погибли три человека.

По словам Эстрози, в ближайшие часы в Ниццу прибудет президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

Также отмечается, что к расследованию нападения подключился антитеррористический отдел прокуратуры, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Ранее сообщалось, что в результате нападения мужчины с ножом трое человек погибли и несколько пострадали. Сообщалось, что в ходе нападения была обезглавлена женщина, по другим данным – 70-летний пенсионер. Нападение произошло около церкви Нотр-Дам. Нападавший был задержан правоохранительными органами.

Мэр города заявил, что расценивает произошедшее как возможный теракт. Также он рассказал, что нападавший выкрикивал «Аллах акбар» и обезглавил одну из жертв. В Ницце при МВД создан кризисный штаб.

Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».

После слов президента Франции об исламе турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Макрону следует лечить психику. В ответ Франция отозвала посла из Турции.

В «нападках на ислам» Макрона обвинил премьер-министр Пакистана Имран Хан. Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил президента Франции, что «мусульмане этого не простят».