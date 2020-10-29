Террорист зарезал троих человек у церкви в Ницце

Трое человек погибли и несколько пострадали в результате нападения злоумышленника с ножом во французской Ницце. Мэр города заявил об акте терроризма.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в местной полиции, в результате нападения была обезглавлена женщина, передает ТАСС.

При этом некоторые СМИ сообщают, что одним из погибших является 70-летний пенсионер, который был обезглавлен нападавшим.

По данным телеканала BFM, всего погибли три человека, преступление было совершено утром около церкви Нотр-Дам. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози написал в Twitter, что нападавший задержан сотрудниками полиции.

«Я подтверждаю, что все указывает на террористический акт в базилике Нотр-Дам», – написал Эстрози.

Мэр подчеркнул, что нападавший выкрикивал «Аллах акбар» и обезглавил одну из жертв. Также Эстрози рассказал, что один из погибших - священник. «Нападавшим был применен тот же метод, что и террористом в городе Конфлан-Сент-Онорин», - отметил мэр.

По словам министра внутренних дел Жеральда Дарманена, в связи со случившимся при МВД создан кризисный штаб. Он сообщил, что проводит экстренное совещание в связи с трагедией.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс в срочном порядке выехали в кризисный центр МВД на площади Бово в Париже.

По информации France Bleu, открыто расследование по факту «убийства в связи с террористической деятельностью», «покушения на убийство в связи с террористической деятельностью», совершенных «преступным террористическим сообществом». Расследование поручено судебной полиции и Генеральной дирекции внутренней безопасности (DGSI).

16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».

После слов президента Франции об исламе турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Макрону следует лечить психику. В ответ Франция отозвала посла из Турции. В «нападках на ислам» Макрона обвинил премьер-министр Пакистана Имран Хан. Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил президента Франции, что «мусульмане этого не простят».