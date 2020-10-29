Мэр Ниццы призвал искоренить «исламофашизм»

Мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози назвал «исламофашизмом» нападение мужчины с ножом на людей возле церкви Нотр-Дам, в результате которого погибли три человека.

«Пришло время Франции освободиться от соблюдения законов мира, чтобы окончательно искоренить исламофашизм на нашей территории», – написал он в Twitter.

Тем временем российский сенатор Алексей Пушков объяснил, что термин «исламский фашизм» отражает негодование и возмущение французов и «будет принят частью общества, но вызовет лишь отторжение у мусульман, живущих во Франции».

«Водораздел между двумя Франциями углубится. Когда-то, лет 20 назад, политолог Сэмюэл Хантингтон объявил о начале «эпохи мусульманских войн», имея в виду внешние для США и Запада войны. С тех пор «мусульманские войны» в виде терактов переместились вовнутрь западных обществ», – написал Пушков в Telegram.

Ранее сообщалось, что в результате нападения трое человек погибли и несколько пострадали. Сообщалось, что в ходе нападения была обезглавлена женщина, по другим данным – 70-летний пенсионер. Нападение произошло около церкви Нотр-Дам. Нападавший был задержан правоохранительными органами.

Мэр города расценил произошедшее как возможный теракт. Также он подтвердил, что нападавший выкрикивал «Аллах акбар» и обезглавил одну из жертв. Мэр потребовал закрыть все храмы. В Ницце при МВД создан кризисный штаб.

Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».

После слов президента Франции об исламе турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Макрону следует лечить психику. В ответ Франция отозвала посла из Турции. В «нападках на ислам» Макрона обвинил премьер-министр Пакистана Имран Хан. Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил президента Франции, что «мусульмане этого не простят».