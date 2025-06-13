В Госдуме рассказали, как Россия может помочь Ирану

Депутат Госдумы Журавлев заявил, что поставки ПВО важнее отправки солдат в Иран

Tекст: Вера Басилая

По словам депутата, Россия не должна немедленно отправлять солдат в Иран даже в условиях стратегического партнерства, передает

«Газета.Ru».

По его мнению, судьба конфликтов в регионе сейчас решается не на земле, а военно-техническое сотрудничество между Россией и Ираном уже находится на высоком уровне.

Депутат подчеркнул, что Россия поставляет Ирану современные системы ПВО, которые, как он считает, сейчас значительно важнее для Тегерана, чем возможное участие российских военнослужащих. Он отметил, что армия Ирана насчитывает почти миллион человек и обладает собственными современными военными технологиями, в развитии которых Россия оказывает помощь.

Журавлев выразил уверенность, что связи Москвы и Тегерана могут стать еще более тесными, в том числе в военной сфере, если возникнет необходимость. Он также заявил, что Израиль еще пожалеет о развязанной им войне.

Ранее в апреле президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном.

Россия осудила действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль нападением на Иран взвинтил ставки на Ближнем Востоке.