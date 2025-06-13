  • Новость часаИзраиль зафиксировал пуски ракет со стороны Ирана
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    Путин: Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН
    Новый глава КСИР поклялся отомстить Израилю за удары
    Мировые СМИ отреагировали на удар Израиля по Ирану
    Посол США в Турции процитировал халифа Омейядов в связи с атаками на Иран
    Fox News сообщил об израильской ловушке для командующих ВКС Ирана
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

    20 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.

    27 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Россия достойна праздника сама по себе

    Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.

    6 комментариев
    13 июня 2025, 21:00 • Новости дня

    В Госдуме рассказали, как Россия может помочь Ирану

    Депутат Госдумы Журавлев заявил, что поставки ПВО важнее отправки солдат в Иран

    В Госдуме рассказали, как Россия может помочь Ирану
    @ Morteza Nikoubazl/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не должна немедленно отправлять солдат в Иран даже в условиях стратегического партнерства, отдавая приоритет поставкам систем ПВО, заявил замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

    По словам депутата, Россия не должна немедленно отправлять солдат в Иран даже в условиях стратегического партнерства, передает

    «Газета.Ru».

    По его мнению, судьба конфликтов в регионе сейчас решается не на земле, а военно-техническое сотрудничество между Россией и Ираном уже находится на высоком уровне.

    Депутат подчеркнул, что Россия поставляет Ирану современные системы ПВО, которые, как он считает, сейчас значительно важнее для Тегерана, чем возможное участие российских военнослужащих. Он отметил, что армия Ирана насчитывает почти миллион человек и обладает собственными современными военными технологиями, в развитии которых Россия оказывает помощь.

    Журавлев выразил уверенность, что связи Москвы и Тегерана могут стать еще более тесными, в том числе в военной сфере, если возникнет необходимость. Он также заявил, что Израиль еще пожалеет о развязанной им войне.

    Ранее в апреле президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном.

    Россия осудила действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль нападением на Иран взвинтил ставки на Ближнем Востоке.

    13 июня 2025, 16:51 • Новости дня
    Журналист Боуз назвал позицию России по Украине правильной после ударов Израиля
    Журналист Боуз назвал позицию России по Украине правильной после ударов Израиля
    @ wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    События вокруг переговоров Ирана, США и Израиля доказывают правоту России в украинском конфликте, заявил журналист Чей Боуз.

    По его словам, ситуация вокруг переговоров между Ираном, США и Израилем служит подтверждением правильного курса Москвы, передает РИА «Новости».

    «Заключите сделку, и мы остановимся. Никакой сделки? Мы продолжим. Иран, похоже, обманули», – отметил журналист.

    Боуз подчеркнул, что опыт Ирана в переговорах должен стать примером для других участников международных конфликтов, напоминая о важности стратегической осторожности.

    «Это урок для других и лишнее подтверждение для Путина», – считает Боуз.

    Трамп также допустил дальнейшую эскалацию, если Тегеран откажется от соглашения, и предупредил о новых атаках.

    Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила о военной операции против иранской ядерной инфраструктуры и сообщила о поражении ключевого объекта в Натанзе.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне ухудшения обстановки между Израилем и Ираном.

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    13 июня 2025, 17:20 • Новости дня
    Fox News сообщил об израильской ловушке для командующих ВКС Ирана
    Fox News сообщил об израильской ловушке для командующих ВКС Ирана
    @ Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские службы безопасности сумели обманным путем заставить собраться командующих военно-космическими силами Ирана, чтобы нанести по ним удары, сообщает телеканал Fox News.

    Представитель израильских служб отметил, что была проведена целенаправленная операция по сбору информации о высших иранских военных, сообщил Fox News, передает РИА «Новости».

    Чиновник заявил телеканалу: «Израилю удалось обманом заманить высших командиров военно-космическими силами Ирана на совещание».

    Он подчеркнул, что удалось узнать больше о ключевых фигурах командования и использовать эти сведения для влияния на их решения.

    Напомним, в результате израильских авиаударов по подземному командному центру на территории Ирана погибло более 20 руководящих офицеров Корпуса стражей исламской революции.

    Иранские военные официально сообщили о смерти командующего КСИР Хоссейна Салами после ночного ракетного удара, который был нанесен Израилем.

    Комментарии (2)
    13 июня 2025, 12:13 • Видео
    Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

    Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

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    13 июня 2025, 15:32 • Новости дня
    Посол США в Турции процитировал халифа Омейядов в связи с атаками на Иран

    Tекст: Вера Басилая

    Посол США в Турции и спецпосланник по Сирии Том Баррак процитировал халифа Омейядов Муавию ибн Абу Суфьяна, реагируя на события на Ближнем Востоке.

    Посол США в Турции и спецпосланник по Сирии Том Баррак прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, процитировав халифа Омейядов Муавию ибн Абу Суфьяна, передает ТАСС.

    Дипломат опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) следующие слова: «Везде, где мой бич достаточен, я не буду использовать свой меч, везде, где мой язык достаточен, я не буду использовать свой бич. Даже если между мной и людьми будет связь хотя бы на волос, я не позволю нас разделить. Омейядский халифат».

    Как отмечают эксперты, эта цитата иллюстрирует политические принципы халифа, который предпочитал мир и дипломатические методы силовым решениям. После цитаты Баррак подчеркнул, что даже в моменты напряженности всегда остается возможность для диалога и поиска мирных решений.

    Ранее Израиль атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей высшего военного руководства и физиков-атомщиков.

    Тегеран пообещал жесткий ответ и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.

    Офис Нетаньяху заявил о готовности Израиля к войне с Ираном.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль этим нападением взвинтил ставки на Ближнем Востоке.

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    13 июня 2025, 16:10 • Новости дня
    Канцелярия Нетаньяху сообщила о планах провести разговор с Путиным
    Канцелярия Нетаньяху сообщила о планах провести разговор с Путиным
    @ Noam Revkin Fenton-JINIPIX/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявили о планах новых контактов на фоне обострения отношений с Тегераном, включая разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    «Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел серию переговоров с мировыми лидерами, включая канцлера Германии, премьер-министра Индии и президента Франции», – говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху, передает РИА «Новости».

    В ближайшее время Нетаньяху намерен обсудить ситуацию с президентом США Дональдом Трампом, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Британии.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена резкой эскалацией напряженности между Израилем и Ираном и осуждает происходящее.

    Министерство иностранных дел России резко осудило ночные удары Израиля по объектам на территории Ирана и призвало к сдержанности.

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    13 июня 2025, 18:05 • Новости дня
    Новый глава КСИР поклялся отомстить Израилю за удары

    Новый глава КСИР Пакпур поклялся отомстить Израилю за удары

    Новый глава КСИР поклялся отомстить Израилю за удары

    Tекст: Вера Басилая

    Новый главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур пообещал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, что Израиль понесет суровые последствия за удары по иранской территории, сообщило Mehr.

    Новый главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур пообещал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, что Израиль получит ответ за удары по иранской территории, передает ТАСС.

    В обращении, которое приводит агентство Mehr, Пакпур подчеркнул, что преступление, совершенное в пятницу «сионистским террористическим режимом», посягнувшим на национальную безопасность и территориальную целостность Исламской республики, определенно не останется без ответа. Он также добавил, что, согласно обещаниям великого лидера, благодаря мудрым и мощным мерам Хаменеи и поддержке армии, других родов войск и КСИР, Израиль ждет горькая и мучительная судьба с разрушительными последствиями.

    Пакпур отметил, что действия Израиля рассматриваются Тегераном как серьезное нарушение суверенитета Ирана. По его словам, реакция на подобные преступления будет решительной.

    Ранее Иран подтвердил гибель командующего военно-космическими силами КСИР Амира-Али Хаджизаде при атаке Израиля на один из центров подразделения.

    Израильские авиаудары по Тегерану привели к гибели главкома КСИР генерал-майора Хоссейна Салами и командующего центральным штабом генерал-майора Голам Али Рашида.

    Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.

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    13 июня 2025, 16:00 • Новости дня
    Посол Израиля заявила об ударе по «ядру программы создания ядерного оружия» Ирана
    Посол Израиля заявила об ударе по «ядру программы создания ядерного оружия» Ирана
    @ Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила о военной операции против иранской ядерной инфраструктуры, в ходе которой поражен ключевой объект в Натанзе.

    В рамках программы «Восстающий лев» Израиль нанес удар по «центру иранской программы обогащения урана» в Натанзе, заявила Гальперин, передает РИА «Новости».

    По ее словам, поражен «основной объект иранской ядерной программы, а также ликвидирован ведущий ученый, работавший над созданием ядерной бомбы».

    В заявлении отмечается, что израильская армия также атаковала иранскую программу баллистических ракет. «Сегодня ночью, в ответ на опасное сближение Ирана с возможностями в сфере ядерного оружия, мы предприняли действия по нейтрализации этой угрозы», – заявила Гальперин. Она отметила, что действия Израиля были направлены на устранение прямой угрозы существованию страны.

    Напомним, Израиль нанес новые удары по иранскому ядерному центру в Натанзе.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне ухудшения обстановки между Израилем и Ираном.

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    13 июня 2025, 18:28 • Новости дня
    Трамп заявил о звонках из Ирана с просьбой о ядерной сделке

    Трамп сообщил о просьбах иранских властей заключить ядерное соглашение

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские чиновники звонят в США с просьбой о переговорах по ядерной сделке после последних событий на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп сообщил, что представители иранских властей выходят с ним на связь с целью обсуждения возможного соглашения по ядерной программе, передает ТАСС.

    Трамп подчеркнул, что после израильских ударов интерес Тегерана к переговорам возрос. По словам американского президента, иранские чиновники звонят ему с предложениями обсудить заключение соглашения по ядерной программе.

    Он отметил, что «они упустили возможность заключить сделку» и теперь, возможно, «у них будет другая возможность».

    Ранее член комиссии по национальной безопасности Ирана заявил, что новый раунд переговоров по ядерной программе с США может быть отменен из-за удара Израиля.

    СМИ писали, что Соединенные Штаты ожидают проведения встречи по ядерной сделке с Ираном в Омане 15 июня, несмотря на ситуацию с ударами Израиля.

    Трамп назвал удар Израиля по Ирану «замечательным для рынка». Также Трамп допустил дальнейшую эскалацию, если Тегеран откажется от соглашения, и предупредил о возможных новых атаках.

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    13 июня 2025, 17:00 • Новости дня
    Трамп назвал удар Израиля по Ирану «замечательным для рынка»
    Трамп назвал удар Израиля по Ирану «замечательным для рынка»
    @ Morteza Nikoubazl/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что израильский удар по Тегерану приведет к позитивным изменениям на мировых финансовых рынках.

    Трамп в беседе с газетой The Wall Street Journal заявил, что атака Израиля на Иран окажет «самое положительное влияние» на мировые рынки, передает ТАСС.

    По словам президента США, теперь у Тегерана не будет возможности получить ядерное оружие, что снизит угрозу для человечества и укрепит позиции рынка.

    «Я думаю, в конечном счете это будет прекрасно для рынка, потому что у Ирана не будет ядерного оружия. Для рынка это будет замечательно – и должно оказать на него самое положительное влияние. У Ирана не будет ядерного оружия, которое представляло бы большую угрозу человечеству», – сказал американский лидер.

    Ранее Трамп назвал атаку Израиля «превосходной» и пообещал продолжение.

    Член комиссии по национальной безопасности Ирана сообщал, что очередной раунд обсуждения ядерной программы с США может быть отменен из-за недавнего удара Израиля.

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    13 июня 2025, 19:37 • Новости дня
    Мировые СМИ отреагировали на удар Израиля по Ирану

    Американские и европейские СМИ оценили последствия авиаудара Израиля по Ирану

    Мировые СМИ отреагировали на удар Израиля по Ирану
    @ Morteza Nikoubazl/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Мировые СМИ уделили особое внимание последствиям удара Израиля по иранским объектам и возможным ответным мерам со стороны Тегерана.

    Американские, европейские и ближневосточные СМИ оперативно отреагировали на авиаудары Израиля по Ирану, передает «Коммерсантъ».

    Ближневосточные издания подчеркивают, что атака произошла на фоне эскалации напряженности, и считают ответ Ирана вопросом времени.

    «Этот акт неспровоцированной агрессии совершается на фоне все более враждебной риторики израильских лидеров», – пишет Tehran Times, отмечая, что иранский ответ может изменить баланс сил в регионе.

    The New York Times анализирует, насколько атака Израиля затормозит ядерную программу Ирана, и подчеркивает риск последствий в виде выхода Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия.

    The Guardian отмечает, что удары по Ирану практически сорвали попытки президента США Дональда Трампа договориться с Тегераном и существенно осложнили дипломатические усилия.

    The Times of Israel ссылается на официальное заявление Армии обороны Израиля, которая назвала атаку «упреждающим ударом» против экзистенциальной угрозы, исходящей от иранской ядерной программы.

    Frankfurter Allgemeine Zeitung обращает внимание на международно-правовой аспект, отмечая, что превентивные удары допускаются только при наличии явной угрозы, а в данном случае доказательств подготовки нападения со стороны Ирана нет.

    Le Monde подчеркивает отсутствие поддержки Израиля со стороны США в публичных заявлениях, однако отмечает, что стратегическое партнерство между странами сохраняется. Эксперты уверены, что ситуация может привести к дальнейшему росту напряженности в регионе.

    Ранее в ночь на пятницу Израиль атаковал военные и ядерные объекты в Иране, а также провел спецоперации по ликвидации представителей высшего военного руководства и физиков-атомщиков.

    Посол Израиля заявила об ударе по «ядру программы создания ядерного оружия» Ирана.

    Иранский атомный сектор сообщил, что не намерен сворачивать проекты после ударов, в результате которых погибли шесть ученых-ядерщиков.

    Новый главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур пообещал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, что Израиль понесет суровые последствия за удары по иранской территории.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне ухудшения обстановки между Израилем и Ираном.

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    13 июня 2025, 19:12 • Новости дня
    Постпред Израиля при ООН предупредил об атаках по Ирану «до устранения угрозы»
    Постпред Израиля при ООН предупредил об атаках по Ирану «до устранения угрозы»
    @ Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Операция Израиля против Ирана будет продолжаться до полного устранения опасности, исходящей от Тегерана, а ее сроки пока не определены, сообщил постпред Израиля при ООН Дэнни Данон.

    По словам Данона, Израиль намерен продолжать операцию против Ирана до полной ликвидации угрозы со стороны Тегерана, передает РИА «Новости» .

    Дипломат сообщил, что власти страны пока не знают, сколько времени потребуется для достижения этой цели, но подчеркнул, что операция будет продолжаться до тех пор, пока угроза не будет устранена.

    Данон добавил, что Израиль ожидает понимания от членов Совета Безопасности ООН на экстренном заседании, которое пройдет в пятницу, и считает важным донести причину атаки на иранские объекты. Он выразил надежду, что Совбез ООН примет аргументы Израиля во внимание.

    Дипломат заявил, что израильская армия приняла меры для минимизации ущерба мирному населению во время операции.

    Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН рассмотрит ситуацию вокруг израильской атаки и заслушает доклад МАГАТЭ по иранским ядерным объектам.

    Израиль нанес удары по военным и ядерным объектам в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей высшего военного руководства и ученых-атомщиков.

    Посол Израиля заявила об ударе по ключевым элементам ядерной программы Ирана.

    Между тем, Иранский атомный сектор подтвердил, что не намерен останавливать проекты, несмотря на гибель шести ученых-ядерщиков.

    Новый главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур пообещал жесткий ответ Израилю за удары по иранской территории. 

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    13 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Россия передала Украине 1,2 тыс. тел погибших солдат ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона в пятницу осуществила передачу новой партии тел погибших украинских военных, Украина при этом не отдала ни одного тела, сообщил источник.

    Россия в пятницу передала Украине 1,2 тыс. тел военнослужащих Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    По словам источника агентства, украинская сторона в ответ не передала российской стороне ни одного тела. Он также заявил, что Россия продолжает выполнять стамбульские договоренности.

    Россия и Украина провели первый обмен телами погибших военнослужащих в соответствии со стамбульскими договоренностями.

    Москва передала украинской стороне 1212 тел военнослужащих Вооруженных сил Украины и получила 27 тел погибших бойцов Вооруженных сил России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Владимир Зеленский решился забрать тела украинских военных под давлением общественности и из-за ухудшения настроений в стране.

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    13 июня 2025, 15:40 • Новости дня
    Израиль в третий раз за сутки атаковал Тебриз на северо-западе Ирана
    Израиль в третий раз за сутки атаковал Тебриз на северо-западе Ирана
    @ Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В городе Тебриз на севере Ирана вновь зафиксированы удары по важным объектам, сообщило агентство NourNews.

    Как сообщает агентство NourNews, Израиль вновь атаковал город Тебриз на северо-западе Ирана, передает ТАСС. На опубликованных агентством кадрах видно, как один из объектов в городе охвачен огнем после удара.

    Сообщалось, что взрыв прогремел в аэропорту иранского города Тебриз.

    Ранее Израиль атаковал объекты в иранских городах Касре-Ширин и Кангавар.

    По неофициальным данным, израильская атака на столицу Ирана привела к многочисленным жертвам, среди которых десятки погибших и сотни раненых.

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    13 июня 2025, 15:26 • Новости дня
    В результате атаки Израиля в Тегеране погибли 78 человек
    В результате атаки Израиля в Тегеране погибли 78 человек
    @ Abedin Taherkenareh/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    По неофициальным данным, израильская атака на столицу Ирана привела к многочисленным жертвам, среди которых десятки погибших и сотни раненых.

    В результате атаки Израиля на столицу Ирана, по неофициальным данным, погибли 78 жителей Тегерана, еще 329 получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на агентство NourNews. Официального подтверждения этой информации от иранских властей пока не поступало.

    Агентство подчеркивает, что сведения о числе погибших и пострадавших остаются предварительными. На месте трагедии продолжают работать экстренные службы и медики.

    Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    Иран направил к Израилю более сотни беспилотников, которые, по оценкам военных, будут лететь несколько часов до достижения цели.

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    13 июня 2025, 20:40 • Новости дня
    Путин: Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права, заявил президент России Владимир Путин.

    Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН. Он отметил, что подобные действия идут вразрез с международным правом.

    Российская сторона подчеркнула свою приверженность мирному урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, сообщается на сайте Кремля.

    В Кремле напомнили, что Москва регулярно выдвигает конкретные инициативы для нахождения взаимоприемлемых договоренностей между сторонами. Россия и впредь будет содействовать деэскалации напряженности между Ираном и Израилем, заявили в пресс-службе президента.

    Между тем в ходе разговора Пезешкиан заявил Путину, что нападение Израиля является «откровенным нарушением международных правил и, безусловно, получит соответствующий ответ со стороны Ирана». В заявлении пресс-службы иранского президента отмечается, что Тегеран намерен дать подходящий ответ на удары по своей территории, передает ТАСС.

    Кроме того, Пезешкиан заверил, что Иран никогда не стремился к обладанию ядерным оружием и готов это доказать международным организациям. Российская сторона подчеркнула важность соблюдения международного права всеми странами региона.

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о беспокойстве Москвы резкой эскалацией напряженности между Израилем и Ираном и осудил происходящее.

    Посол Израиля подтвердила удар по «ядру программы создания ядерного оружия» Ирана.

    Министерство иностранных дел России осудило ночные удары Израиля по объектам на территории Ирана и призвало к сдержанности.

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    13 июня 2025, 17:43 • Новости дня
    Разведка Израиля использовала тайную базу беспилотников в Иране для атаки

    Разведка Израиля использовал иранскую базу взрывных беспилотников для атаки

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские спецслужбы тайно создали в Иране базу дронов-камикадзе, применив их при атаке 13 июня, сообщило издание Walla.

    Издание Walla со ссылкой на источники в израильских службах безопасности пишет, что израильская разведка организовала секретную базу взрывных беспилотников непосредственно на территории Ирана. Эти аппараты были задействованы в атаке, произошедшей вечером 13 июня, передает RT.

    В опубликованном материале подчеркивается, что подготовка операции заняла длительное время и потребовала применения нестандартных методов, сложного и смелого планирования, а также «новаторского мышления и трюков».

    Ранее сообщалось, что израильские службы безопасности заставили командующих военно-космическими силами Ирана собраться для нанесения по ним ударов.

    СМИ писали, что Израиль готовил масштабную атаку по Ирану в течение нескольких лет.

    Посол Израиля в России Симона Гальперин сообщила о военной операции против иранской ядерной инфраструктуры, в результате которой был поражен ключевой объект в Натанзе.

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    Новые санкции ЕС станут реальным вызовом лишь в одном случае

    Еврокомиссия рассказала о новых санкциях против России. Звучат они громко: впервые под санкции попадут «Северные потоки», потолок цены на нефть снизят сразу до 45 долларов за баррель, покупку дизельного топлива, сделанного из российского сырья, запретят. Однако реальным вызовом для России это станет только в одном случае. В каком? Подробности

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    Немецкие сказки про «зеленых человечков» в Эстонии служат низким целям

    Глава внешней разведки Германии Бруно Каль перед своей предполагаемой отставкой заявил о наличии твердых доказательств того, что Россия хочет проверить страны НАТО на единство и может послать в Эстонию «зеленых человечков». С чего это вдруг? Подробности

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    В МВД перешли к отбору полезных для России мигрантов

    В России продолжается работа по регулированию пребывания иностранных граждан. Так, глава МВД заявил о необходимости высылки мигрантов, которые не приносят пользу российскому обществу. О каких критериях полезности мигрантов идет речь и как призыв министра связан с истекающим сроком легализации мигрантов в России? Подробности

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    Во Франции нашли кровавый повод для введения тотального цифрового контроля

    Тихий французский городок Ножан-сюр-Марн внезапно стал сценой кровавой драмы: средь бела дня 14-летний подросток зарезал сотрудницу средней школы. Учитывая шок, который испытывает французское общество, власти намерены использовать его по максимуму. Для борьбы с вооруженными подростками предлагают меры, которые выглядят первыми шагами по установлению тотального цифрового контроля над западным обществом. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

    • Германия ждет нападения России на Эстонию

      Глава германской разведки Бруно Каль заявил, что рано или поздно Россия направит «зеленых человечков» в Эстонию под предлогом защиты русскоязычных, в реальности желая проверить боеспособность НАТО.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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