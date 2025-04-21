Путин одобрил ратификацию стратегического договора с Ираном

Путин одобрил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Ираном

Tекст: Ольга Иванова

Путин одобрил закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Договор устанавливает правовую основу для расширения взаимодействия двух стран во всех ключевых сферах – от обороны и борьбы с терроризмом до энергетики, финансов, транспорта, промышленности, сельского хозяйства, культуры, науки и технологий, передает ТАСС.

В соглашении прописан статус России и Ирана как стратегических партнеров, что подтверждает приверженность сторон развитию всесторонних отношений на долгосрочной основе.

Глава Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что новый договор позволит укрепить сотрудничество не только в двустороннем формате, но и при координации действий на международной арене. Особое место в документе занимает развитие межпарламентского взаимодействия между двумя странами.

Напомним, президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами, охватывающий различные сферы сотрудничества.

Путин сообщал, что новый договор между Россией и Ираном будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку.