Контроль американцев над ГТС Украины – это гарантия ее согласованного использования: только тогда и в тех объемах, о которых договорятся Москва и Вашингтон. С точки зрения России, эти условия не выглядят слишком привлекательными.0 комментариев
Путин одобрил ратификацию стратегического договора с Ираном
Путин одобрил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Ираном
Президент России Владимир Путин одобрил закон, определяющий долгосрочные рамки сотрудничества в различных сферах между Москвой и Тегераном, включая оборону, энергетику и финансы.
Путин одобрил закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Договор устанавливает правовую основу для расширения взаимодействия двух стран во всех ключевых сферах – от обороны и борьбы с терроризмом до энергетики, финансов, транспорта, промышленности, сельского хозяйства, культуры, науки и технологий, передает ТАСС.
В соглашении прописан статус России и Ирана как стратегических партнеров, что подтверждает приверженность сторон развитию всесторонних отношений на долгосрочной основе.
Глава Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что новый договор позволит укрепить сотрудничество не только в двустороннем формате, но и при координации действий на международной арене. Особое место в документе занимает развитие межпарламентского взаимодействия между двумя странами.
Напомним, президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами, охватывающий различные сферы сотрудничества.
Путин сообщал, что новый договор между Россией и Ираном будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку.