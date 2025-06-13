Группу из 88 россиян решили эвакуировать из Ирана через азербайджанскую границу

Tекст: Мария Иванова

Группа из 88 российских граждан в ночь на 14 июня будет эвакуирована из Ирана через сухопутную границу с Азербайджаном, передает РИА «Новости». Эвакуация организована при поддержке посольств России в Иране и Азербайджане из-за сложившейся ситуации в Иране.

В числе эвакуируемых находятся известный российский кинорежиссер Федор Бондарчук и члены его команды. Пресс-служба российского посольства в Баку выразила благодарность азербайджанской стороне за сотрудничество и содействие в проведении этой операции.

По данным дипломатической миссии, пересечение ирано-азербайджанской границы запланировано на ночь на 14 июня. О дальнейшем маршруте эвакуированных пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что члены съемочной группы сериала «Трудно быть Богом» продолжают работу в Иране и не пострадали после недавних ударов в регионе.

Кроме того в Иране оказался 51 артист Большого симфонического оркестра.