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Группу из 88 россиян решили эвакуировать из Ирана через азербайджанскую границу
В ночь на 14 июня на ирано-азербайджанской границе состоится эвакуация 88 россиян, среди них режиссер Федор Бондарчук и его команда, сообщили в пресс-службе посольства России в Баку.
Группа из 88 российских граждан в ночь на 14 июня будет эвакуирована из Ирана через сухопутную границу с Азербайджаном, передает РИА «Новости». Эвакуация организована при поддержке посольств России в Иране и Азербайджане из-за сложившейся ситуации в Иране.
В числе эвакуируемых находятся известный российский кинорежиссер Федор Бондарчук и члены его команды. Пресс-служба российского посольства в Баку выразила благодарность азербайджанской стороне за сотрудничество и содействие в проведении этой операции.
По данным дипломатической миссии, пересечение ирано-азербайджанской границы запланировано на ночь на 14 июня. О дальнейшем маршруте эвакуированных пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что члены съемочной группы сериала «Трудно быть Богом» продолжают работу в Иране и не пострадали после недавних ударов в регионе.
Кроме того в Иране оказался 51 артист Большого симфонического оркестра.