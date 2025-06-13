Wink: Съемочная группа сериала «Трудно быть Богом» в Иране не пострадала

Tекст: Мария Иванова

Съемочная группа сериала «Трудно быть Богом», работающая сейчас в Иране, не пострадала, передает ТАСС. В пресс-службе онлайн-кинотеатра Wink подтвердили, что все участники проекта в порядке.

«Да, съемочная группа сейчас находится в Иране. Они не пострадали и находятся в безопасности», – сообщили представители сервиса. Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможной угрозе для команды сериала на фоне напряженной ситуации в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тегеране сейчас работают более 50 артистов оркестра и дагестанский ансамбль «Лезгинка».

Российские дипмиссии в Израиле и Иране выступили с рекомендациями по безопасности для российских граждан на фоне обострения ситуации в регионе.