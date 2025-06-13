В Иране оказался 51 артист Большого симфонического оркестра

Tекст: Ольга Иванова

Более 50 артистов Большого симфонического оркестра и государственный ансамбль танца «Лезгинка» находятся в Иране, передает ТАСС. Представитель театральных кругов сообщил: «Сейчас в Иране 51 артист Большого симфонического оркестра и дагестанский ансамбль «Лезгинка». Будем узнавать, как их будут эвакуировать».

По данным Ассоциации туроператоров России, в Израиле и Иране одновременно могут находиться до 500 российских туристов, из них не более 400 – в Израиле. Летний сезон в Иране считается низким, поэтому число аннуляций туров в страну пока небольшое. Аннуляции поездок в Иран могут коснуться примерно 30 человек, отмечают в АТОР.

Из-за закрытия воздушного пространства Ирана несколько рейсов, направлявшихся в ОАЭ, были перенаправлены в аэропорты стран СНГ. Туристы ожидают дальнейшего вылета, а туроператоры решают вопросы их размещения.

Ранее российские дипмиссии в Израиле и Иране выступили с рекомендациями по безопасности для российских граждан на фоне обострения ситуации в регионе.

Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил о готовности Израиля к войне с Ираном. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.