Израиль уничтожил более 20 старших офицеров КСИР

Tекст: Ольга Иванова

По данным агентства Reuters, в ходе авиаударов Израиля по Ирану погибли не менее двадцати высокопоставленных командиров, об этом агентство сообщило со ссылкой на источники в регионе.

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командующего Военно-космическими силами КСИР генерал-майора Амира Али Хаджизаде. Как передает ТАСС, удары были нанесены по подземному командному центру, где находились высшие офицеры корпуса.

В пресс-службе израильской армии уточнили, что в результате атаки были также уничтожены командующий подразделением беспилотников ВКС КСИР и глава воздушного командования ВКС КСИР. В заявлении отмечается, что руководство КСИР собралось в командном центре для подготовки к атаке на Израиль.

Напомним, в результате авиаударов Израиля по Тегерану в ночь на 13 июня погибли главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид.

Иранские военные официально сообщили о смерти командующего КСИР Хоссейна Салами после ночного ракетного удара, который был нанесен Израилем.