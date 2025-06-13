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Израиль уничтожил более 20 старших офицеров КСИР
В результате израильских авиаударов по подземному командному центру на территории Ирана погибло более 20 руководящих офицеров Корпуса стражей исламской революции.
По данным агентства Reuters, в ходе авиаударов Израиля по Ирану погибли не менее двадцати высокопоставленных командиров, об этом агентство сообщило со ссылкой на источники в регионе.
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командующего Военно-космическими силами КСИР генерал-майора Амира Али Хаджизаде. Как передает ТАСС, удары были нанесены по подземному командному центру, где находились высшие офицеры корпуса.
В пресс-службе израильской армии уточнили, что в результате атаки были также уничтожены командующий подразделением беспилотников ВКС КСИР и глава воздушного командования ВКС КСИР. В заявлении отмечается, что руководство КСИР собралось в командном центре для подготовки к атаке на Израиль.
Напомним, в результате авиаударов Израиля по Тегерану в ночь на 13 июня погибли главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид.
Иранские военные официально сообщили о смерти командующего КСИР Хоссейна Салами после ночного ракетного удара, который был нанесен Израилем.