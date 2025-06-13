КСИР подтвердил гибель командующего Салами в результате атаки Израиля

Tекст: Ольга Иванова

О гибели командующего Корпусом стражей исламской революции Хосейна Салами сообщил заместитель главы организации, пишет ТАСС. Он заявил, что Салами погиб в результате атаки Израиля, осуществленной в ночное время.

В прямом эфире иранской гостелерадиокомпании Али Фадави отметил: «Генерал Салами желал мученической кончины, поэтому он остается любимым для всех военнослужащих КСИР». Другие официальные лица пока не прокомментировали случившееся.

КСИР считается одной из наиболее влиятельных военных структур Ирана, а Хосейн Салами занимал пост командующего с 2019 года.

Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате авиаударов Израиля по Тегерану в ночь на 13 июня погибли главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи утвердил нового руководителя КСИР, а также временно назначил главу генштаба после гибели предыдущих командиров.