Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.23 комментария
Хаменеи назначил новых командующих КСИР и генштаба Ирана
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи утвердил нового руководителя КСИР, а также временно назначил главу генштаба после гибели предыдущих командиров.
О назначениях сообщил портал Nournews, передает ТАСС. Генерал Ахмад Вахиди возглавил Корпус стражей исламской революции, сменив Хосейна Салами, который погиб ранее.
Временным руководителем генерального штаба Вооруженных сил назначен Хабиболла Сайяри, после смерти Мохаммада Багери. Хаменеи своим указом закрепил эти кадровые перестановки, подчеркнув важность устойчивости военного руководства страны.
Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.
В результате авиаударов Израиля по Тегерану в ночь на 13 июня погибли главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид с сыном.