В Петербурге обнаружили крупный тайник с оружием у частного дома

Полиция обнаружила тайник с оружием рядом с частным домом в Петербурге

Tекст: Вера Басилая

Правоохранители обнаружили тайник с оружием рядом с частным домом в Приморском районе Петербурга, передает РИА «Новости».

Полиция нашла на участке металлический ящик, в котором хранили 12 единиц оружия, боеприпасы, а также части и механизмы к оружию и штык-нож. В пресс-службе отметили, что сейчас проводятся мероприятия по поиску владельца найденного схрона.

Вся изъятая находка направлена на экспертизу, отмечается, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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