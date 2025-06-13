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В Петербурге обнаружили крупный тайник с оружием у частного дома
Полиция обнаружила тайник с оружием рядом с частным домом в Петербурге
Полиция нашла на участке у частного дома в Петербурге металлический ящик, в котором хранили 12 единиц оружия, боеприпасы, а также части и механизмы к оружию и штык-нож.
Правоохранители обнаружили тайник с оружием рядом с частным домом в Приморском районе Петербурга, передает РИА «Новости».
Полиция нашла на участке металлический ящик, в котором хранили 12 единиц оружия, боеприпасы, а также части и механизмы к оружию и штык-нож. В пресс-службе отметили, что сейчас проводятся мероприятия по поиску владельца найденного схрона.
Вся изъятая находка направлена на экспертизу, отмечается, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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