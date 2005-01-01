Глава Союза журналистов Москвы рассказал о поправках к законопроекту о борьбе с фейками

«Союз журналистов Москвы на обсуждении с представителями Госдумы и журналистами высказал предложение: выделить в этом законопроекте те средства информации, которые зарегистрированы и всегда работали в нормальном направлении», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель московского отделения Союза журналистов, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев.

«Фейки действительно существуют и создают, как ни странно, на мой взгляд, большую угрозу даже столько не обществу, сколько традиционным СМИ, которые работают по закону о СМИ, проверяют и дают такую информацию, которая соответствует действительности», – отметил главный редактор издательского дома «Московский комсомолец», председатель Московского отделения Союза журналистов Павел Гусев. Распространение ложной информации через соцсети наряду с проверенной и достоверной информацией (которую распространяют традиционные СМИ) дезориентирует граждан, указал собеседник.

Напомним, что Госдума в среду приняла во втором чтении законопроекты о блокировке недостоверной информации и штрафах за ее распространение. Поправками ко второму чтению было предложено предоставить сетевым СМИ возможность самостоятельно удалить ложную информацию во избежание блокировки.

Кроме того, из-под действия проекта были выведены традиционные медиа, – то есть, речь идет о той поправке, о которой рассказал Павел Гусев. Как пояснял глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин, это зарегистрированные средства массовой информации, которые имеют лицензию или свидетельство.

«Случаев фейков со стороны традиционных СМИ мы видим очень мало» – сказал Гусев. По его мнению, основные фейки идут через социальные сети и незарегистрированные интернет-каналы. «Поэтому Союз журналистов Москвы, например, на обсуждении с представителями Госдумы и журналистами высказал предложение: разделить СМИ и выделить в этом законопроекте те средства информации, которые зарегистрированы и всегда работали в нормальном направлении» – отметил глава Союза журналистов Москвы.

Предложенные поправки, по оценке Гусева, «конечно, для традиционных СМИ сделают этот закон более удобоваримым».

С другой стороны, собеседник упомянул бытующие опасения относительно того, что применение закона может создать помехи в свободе распространения информации.

Но отметим, что, как поясняют разработчики законопроекта, принимаемые поправки отнюдь не запрещают журналистам выражать свое мнение, высказывать критику (в том числе, в адрес чиновников), проводить журналистские расследования и т.д. Цель законодателей – дать Генпрокуратуре возможность требовать у изданий и социальных сетей прекращения распространения ложных новостей, искажающих факты. Практика показывает, что распространение «фейк-ньюс» может привести к катастрофическим последствиям.