Госдума приняла во втором чтении законопроект об ответственности за фейковые новости

Российские парламентарии в среду приняли во втором чтении законопроекты о блокировке недостоверной информации и штрафах за ее распространение.

Поправками ко второму чтению было предложено предоставить сетевым СМИ возможность самостоятельно удалить ложную информацию во избежание блокировки. Кроме того, из-под действия проекта были выведены традиционные медиа. Как пояснял глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин, это зарегистрированные средства массовой информации, которые имеют лицензию или свидетельство.

Поправками также был уточнен список случаев, при которых доступ к недостоверной информации может ограничиваться, передает РИА «Новости».

Кроме того, ко второму чтению было предложено за распространение недостоверных данных, создавшее угрозу вреда жизни или здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка, если эти действия не содержат уголовного наказания, ввести штраф для граждан от 30 тыс. до 100 тыс. рублей «с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой»; для должностных лиц – штраф от 60 тыс. до 200 тыс. рублей, для юрлиц – штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

За распространение фейков, повлекшее создание помех в работе объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной структуры, связи, энергетики, предлагается наказывать граждан штрафами от 100 тыс. до 300 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; должностных лиц – штрафами от 300 тыс. до 600 тыс. рублей: юрлиц – штрафами от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

За распространение в СМИ и интернете фейков, которое повлекло смерть человека, причинение вреда здоровью или имуществу, прекращение работы объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной структуры, связи, энергетики, предлагается ввести для граждан штрафы от 300 тыс. до 400 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; для должностных лиц — штрафы от 600 тыс. до 900 тыс. рублей, для юрлиц – штрафы от 1 млн до 1,5 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

В конце прошлого года сенатор Андрей Клишас и группа парламентариев внесли в Госдуму проект, устанавливающий механизмы блокировки распространения в СМИ и интернете ложной общественно значимой информации. Другим законопроектом предлагалось ввести административную ответственность за распространение фейковых сведений.