Комитет Госдумы поддержал поправки к законопроекту о борьбе с фейковыми новостями

Профильный комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять во втором, основном, чтении законопроект, по которому устанавливается процедура блокировки фейковых новостей.

Ко второму чтению поступило 10 поправок. Из них комитет поддержал шесть, сообщил глава комитета Госдумы Леонид Левин. По его словам, уточнены «потенциальные последствия распространения недостоверной информации», передает ТАСС.

«Там были вопросы с точки зрения детализации… мы посчитали важным исключить формулировки «иные тяжкие последствия», но при этом более детально уточнили список, в каких случаях доступ к такой информации может ограничиваться», – отметил глава комитета.

Так, запретят распространение под видом достоверной информации, создающей угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью и имуществу граждан, а также «угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи».

Авторами законопроекта являются глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. К ним присоединилась еще группа парламентариев.

Кроме того, комитет поддержал законопроект о борьбе с распространением в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти России.

По словам Левина, ко второму чтению предложено внести ряд поправок. В частности, уточняется, что информация, «доступ к которой ограничивается в соответствии с настоящим законом, должна не только проявлять явное неуважение, выраженное в неприличной форме... но и оскорблять человеческое достоинство и общественную нравственность».

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о блокировке недостоверной информации и ответственности за ее распространение. Кабмин также положительно оценил законопроекты о фейках и оскорблении госсимволов.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, для чего нужен закон о борьбе с фейками в интернете.

Член СПЧ Кирилл Кабанов говорил, что принятие законопроектов о фейках и недопустимости оскорбления госсимволов необходимо.

По законопроекту о фейках за распространение заведомо ложной информации предлагается ввести штрафы для граждан до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – до 50 тыс. рублей, для юрлиц – до 1 млн рублей.