Эксперт уверен в необходимости законодательства по борьбе с фейк-ньюс

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14 января, понедельник  |  Последнее обновление — 19:03  |  vz.ru
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России будет сложно конкурировать с Африкой

Заброшенные русские деревни – вот главное препятствие для эффективной конкуренции России с активно растущими экономиками АзииФото: Лев Федосеев/ТАСС
Индонезия, Египет и Турция уже вскоре обгонят Россию по размеру своего ВВП. По крайней мере, этот обескураживающий прогноз вот уже несколько дней обсуждают аналитики. Действительно ли наша страна будет беднее некоторых стран Африки? Что дает основания делать подобные предсказания и насколько они обоснованны? Подробности...
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«Медвежья болезнь» товарища Зюганова

Губернатор Левченко не просто однопартиец, он товарищ ЗюгановаФото: Александр Новиков/ТАСС
Губернаторский пост, партбилет и даже дружба с лидером парламентской партии не должны быть индульгенцией, прикрывающей от ответственности за незаконную охоту. Об этом говорится в опубликованном в пятницу обращении Общества охраны природы к Геннадию Зюганову. Тот решил выгородить своего друга и однопартийца, иркутского губернатора Левченко, подозреваемого в убийстве спящего в берлоге медведя. Подробности...
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В поломке единственного космического телескопа есть знак большого успеха России

«Спектр-Р» был уникальной орбитальной астрофизической обсерваторией Фото: laspace.ru,
Спектр-Р продолжает сбор уникальных научных данных
Ученые потеряли связь с единственным большим российским космическим телескопом «Спектр-Р». Не исключается поломка приемо-передающего устройства. Благодаря «Спектру-Р» был установлен мировой рекорд, а также удалось зафиксировать плевки материей из сверхмассивной черной дыры. Сейчас телескоп переведен в «домашнее положение». Насколько серьезна потеря аппарата и есть ли у России возможность заменить его? Подробности...
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Вашингтон разослал немецким партнерам России «письма несчастья»

Посол Гренелл, безусловно, выразил общую позицию СШАФото: twitter.com/RichardGrenell
Немецким фирмам, которые участвуют в совместных энергетических проектах с Россией, разослали угрожающие письма. Автор – посол США Ричард Гренелл, которого в Берлине открыто называют колониальным чиновником. Идея наказать за «подрыв безопасности Украины и Европы» принадлежит явно не послу. Прогнется ли немецкий бизнес, откажется ли от участия в «Северном потоке – 2» и других «опасных» проектах? Подробности...
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Похищение человека в Москве ведет к делу об убийстве мужа Максаковой

Похищение человека в центре Москвы может быть связано с одним из самых громких дел на УкраинеФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
В Москве накануне произошло уникальное в своей дерзости преступление: в центре города среди бела дня со стрельбой похитили посетителя ресторана и увезли в неизвестном направлении. Утверждается, что похищен известный украинский авторитет Юрий Василенко, скрывавшийся в России. Мужчина фигурирует в материалах дела украинской генпрокуратуры об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова – мужа Марии Максаковой. Подробности...
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Банк Франции страшнее ФСБ

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
В России Павленского терпели пять лет – во Франции сломались сразу. Не помогли им ни Дюшан, ни Гоген – «фармацевты» по-прежнему у власти и в силе. И здесь возникает самый любопытный момент. Подробности...

Как России не стать Бразилией столетней давности

Антон Любич, экономист
Конфликт долгосрочных интересов развития России и краткосрочных интересов сырьевых экспортеров достиг непозволительного накала. Он может осознаваться «массами» или не осознаваться. Важно, чтобы элиты осознавали источник проблемы. Подробности...
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Турция не получит наследство «американского бога» в Сирии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Достичь какого-то стратегического понимания с США по Сирии Эрдогану будет непросто. Хотя бы потому, что, как верно пишут некоторые американские эксперты, никакого «единого Вашингтона» уже нет. Подробности...
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        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

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          Эксперт уверен в необходимости законодательства по борьбе с фейк-ньюс

          14 января 2019, 18:00

          Текст: Олег Исайченко

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          «Это многовековая история ведения войны, – засылали в стан врагов людей, которые сеяли панику. Это как раз и есть одна из задач фейк-новостей. У нас сейчас активная стадия информационной войны», – заявил газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Кабанов, комментируя необходимость принятия законопроекта о фейках и о недопустимости оскорбления государственных символов.

          Член СПЧ, председатель постоянной комиссии по противодействию коррупции Кирилл Кабанов в понедельник принял участие в расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи.

          «На заседании, где рассматривались два закона – и о фейк-новостях, и о недопустимости оскорбления символов государства, звучало две позиции. Одна позиция, что не нужно ничего трогать ни в Интернет-пространстве, ни в журналистике – «мы сами урегулируемся». Вторая позиция заключается в том, что «давайте все-таки будем регулировать». Сегодня мы все же пришли к выводу (в том числе даже моя коллега по СПЧ Екатерина Винокурова), что проблема фейк-новостей существует. Это не просто эфемерная опасность, это реальная опасность, связанная с обеспечением массовых мероприятий», – пояснил Кабанов.

          «Представитель МИДа Мария Захарова недавно говорила, что новые технологии распространения фейк-новостей приводят к тяжелым последствиям, в том числе и в международной политике. Проблема существует. Теперь надо думать, как ей противодействовать», – призвал эксперт.

          По его мнению, предложения сенатора Клишаса и его коллег заслуживают рассмотрения. «Это все нужно обсуждать. Либо это будет обсуждаться в рамках первого-второго чтения, либо это будет доработка какого-то законопроекта. Мне не понравилась позиция Минцифры, которое считает, что вообще этот вопрос нужно снять с рассмотрения. Не понимаю, почему у них такая позиция, ведь мы все понимаем реальность проблемы, – недоумевает эксперт. – Законопроект своевременный, это понятно, угроза реальна».

          Кабанов согласен, что этот вопрос нужно дорабатывать, в том числе и самому журналистскому сообществу, однако одной лишь «саморегуляции» недостаточно.

          «Поднимался вопрос саморегуляции. Представители ВШЭ, например, говорили, что это работает в Германии. Но саморегуляция работает там, где есть ответственность. Я сегодня журналистов спрашивал, много ли примеров саморегулирования они знают.  А чем они заканчиваются? Ничем. Ну, пожурить могут. Поэтому юридические механизмы нужны. Как они будут разрабатываться, это уже другой вопрос».

          Кабанов возмущен тем, что оппозиционно настроенные молодые люди недавно пообещали в сетях: «мы каждый день будем заявлять о местах массового сбора, чтобы гонять «ментов». Это фейк-ньюс? Конечно, это яркий пример», – отмечает он.

          Кабанов напомнил, что распространители фейков часто используют теракты и другие ЧП, чтобы отвлечь силы правоохранительных органов.

          «Последняя история связана с Магнитогорском. В сеть забрасывается просто вопиющая информация о том, что сотрудники Мосгаза якобы сразу начнут ходить по квартирам, проверять газ даже в праздничные дни и собирать деньги. После этого даже ко мне лично приходили люди, которые представлялись сотрудниками Мосгаза-2, хотя это явно были мошенники. Вот как фальшивые новости используют, чтобы обмануть людей», – возмущается эксперт.

          В качестве примера того, как фейки используются западными спецслужбами Кабанов назвал уголовные дела, которые заводятся в США против российских компаний в рамках закона по делу Магнитского.

          «Когда судья запрашивает материалы, ему говорят, что есть закрытый источник в ФБР. Как только эксперты начинают всё анализировать, они приходят к выводу, что все уголовное дело опирается на самом деле на банальную публикацию одной из российских газет».

          «Идут сливы на международном уровне, когда есть какие-то договоренности, например, встреча министра иностранных дел с японцами. Посмотрите, какая вокруг этого идет информационная история. Все боятся слива, потому что это может повлечь тяжелые последствия», – подытожил эксперт.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Госдуме прошло расширенное заседание комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, на котором рассматривался так называемый законопроект о фейках и о недопустимости оскорбления государственных символов. За распространение заведомо ложной информации предлагается ввести штрафы для граждан до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – до 50 тыс. рублей, для юрлиц – до 1 млн рублей.

          Авторами законопроекта стали сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин.


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