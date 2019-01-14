Эксперт уверен в необходимости законодательства по борьбе с фейк-ньюс

«Это многовековая история ведения войны, – засылали в стан врагов людей, которые сеяли панику. Это как раз и есть одна из задач фейк-новостей. У нас сейчас активная стадия информационной войны», – заявил газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Кабанов, комментируя необходимость принятия законопроекта о фейках и о недопустимости оскорбления государственных символов.

Член СПЧ, председатель постоянной комиссии по противодействию коррупции Кирилл Кабанов в понедельник принял участие в расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи.

«На заседании, где рассматривались два закона – и о фейк-новостях, и о недопустимости оскорбления символов государства, звучало две позиции. Одна позиция, что не нужно ничего трогать ни в Интернет-пространстве, ни в журналистике – «мы сами урегулируемся». Вторая позиция заключается в том, что «давайте все-таки будем регулировать». Сегодня мы все же пришли к выводу (в том числе даже моя коллега по СПЧ Екатерина Винокурова), что проблема фейк-новостей существует. Это не просто эфемерная опасность, это реальная опасность, связанная с обеспечением массовых мероприятий», – пояснил Кабанов.

«Представитель МИДа Мария Захарова недавно говорила, что новые технологии распространения фейк-новостей приводят к тяжелым последствиям, в том числе и в международной политике. Проблема существует. Теперь надо думать, как ей противодействовать», – призвал эксперт.

По его мнению, предложения сенатора Клишаса и его коллег заслуживают рассмотрения. «Это все нужно обсуждать. Либо это будет обсуждаться в рамках первого-второго чтения, либо это будет доработка какого-то законопроекта. Мне не понравилась позиция Минцифры, которое считает, что вообще этот вопрос нужно снять с рассмотрения. Не понимаю, почему у них такая позиция, ведь мы все понимаем реальность проблемы, – недоумевает эксперт. – Законопроект своевременный, это понятно, угроза реальна».

Кабанов согласен, что этот вопрос нужно дорабатывать, в том числе и самому журналистскому сообществу, однако одной лишь «саморегуляции» недостаточно.

«Поднимался вопрос саморегуляции. Представители ВШЭ, например, говорили, что это работает в Германии. Но саморегуляция работает там, где есть ответственность. Я сегодня журналистов спрашивал, много ли примеров саморегулирования они знают. А чем они заканчиваются? Ничем. Ну, пожурить могут. Поэтому юридические механизмы нужны. Как они будут разрабатываться, это уже другой вопрос».

Кабанов возмущен тем, что оппозиционно настроенные молодые люди недавно пообещали в сетях: «мы каждый день будем заявлять о местах массового сбора, чтобы гонять «ментов». Это фейк-ньюс? Конечно, это яркий пример», – отмечает он.

Кабанов напомнил, что распространители фейков часто используют теракты и другие ЧП, чтобы отвлечь силы правоохранительных органов.

«Последняя история связана с Магнитогорском. В сеть забрасывается просто вопиющая информация о том, что сотрудники Мосгаза якобы сразу начнут ходить по квартирам, проверять газ даже в праздничные дни и собирать деньги. После этого даже ко мне лично приходили люди, которые представлялись сотрудниками Мосгаза-2, хотя это явно были мошенники. Вот как фальшивые новости используют, чтобы обмануть людей», – возмущается эксперт.

В качестве примера того, как фейки используются западными спецслужбами Кабанов назвал уголовные дела, которые заводятся в США против российских компаний в рамках закона по делу Магнитского.

«Когда судья запрашивает материалы, ему говорят, что есть закрытый источник в ФБР. Как только эксперты начинают всё анализировать, они приходят к выводу, что все уголовное дело опирается на самом деле на банальную публикацию одной из российских газет».

«Идут сливы на международном уровне, когда есть какие-то договоренности, например, встреча министра иностранных дел с японцами. Посмотрите, какая вокруг этого идет информационная история. Все боятся слива, потому что это может повлечь тяжелые последствия», – подытожил эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Госдуме прошло расширенное заседание комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, на котором рассматривался так называемый законопроект о фейках и о недопустимости оскорбления государственных символов. За распространение заведомо ложной информации предлагается ввести штрафы для граждан до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – до 50 тыс. рублей, для юрлиц – до 1 млн рублей.

Авторами законопроекта стали сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин.