Кабмин положительно оценил законопроекты о фейковых новостях и оскорблении госсимволов

Кабмин дал положительные заключение на проекты законов, которые устанавливают процедуры блокировки резонансных фейковых новостей и оскорбительных высказываний в адрес общества и российских государственных символов.

Документы в Госдуме рассмотрят в ближайшее время, сообщил глава комитета по информационной политике информационным технологиям и связи Леонид Левин, передает ТАСС.

По проекту, в закон о СМИ предлагается внести норму о том, что «запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий», передает «Интерфакс».

Нарушение запрета повлечет административный штраф от 3 до 5 тыс. рублей для граждан, для должностных лиц – от 30 до 50 тыс., для юрлиц – от 400 до 1 млн рублей с конфискацией предмета административного нарушения.

Группа законодателей, включая сенаторов Андрея Клишаса, Людмилу Бокову и депутата Госдумы Дмитрия Вяткина, предложила наказывать за распространение в интернете материалов, в неприличной форме выражающих неуважение к обществу, государству, официальным символам страны и госинститутам.

В проекте предлагается дополнить статью 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Мелкое хулиганство») частью 3.

Согласно предлагаемой норме, распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете «информации, предназначенной для неограниченного круга лиц, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ (если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния), влечет наложение административного штрафа в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток».

Также предусматривается возможность блокировки сайтов, распространяющих такую информацию.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, для чего нужен закон о борьбе с фейками в интернете.