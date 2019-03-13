В Кремле считают законопроект о борьбе с фейковыми новостями «достаточно продуманным»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не согласился с мнением о том, что законопроект о блокировке в интернете недостоверных и искажающих факты новостей можно назвать цензурой.

«Безусловно, говорить о том, что это какая-то цензура, – вряд ли можно согласиться с этим мнением», – сказал Песков. Он отметил, что «эта область – область фейковых новостей, оскорблений и так далее – во многих странах мира достаточно жестко регулируется, в том числе и в европейских страх». «Безусловно, необходимо это делать и в нашей стране», – уверен представитель Кремля.

На его взгляд, «могут, безусловно, какие-то опасения существовать на счет правоприменения этого закона после того, как он уже перестанет быть законопроектом». «Но мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда такие опасения оказывались беспочвенными», – напомнил представитель Кремля.

Он добавил, что при разработке данного законопроекта, как и в других случаях, принимали участие эксперты, происходили согласования, передает ТАСС.

«Давайте дождемся момента, когда он (законопроект) поступит в Кремль, тогда уже президент заявит о своей позиции», – предложил пресс-секретарь главы государства. Он не стал делать прогнозов о том, подпишет ли Путин законопроект, лишь обратив внимание на тот факт, что «работа над этим законопроектом ведется уже давно, он достаточно продуманный».

На прошлой неделе Госдума приняла в третьем чтении законопроекты о блокировке фейковых новостей и о штрафах за распространение искаженных фактов.

Как говорил газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Кабанов, законы, которые уберегли бы общество от «фейк-ньюс», необходимы. «Проблема существует – это реальная опасность, связанная с обеспечением массовых мероприятий», – уверен он.