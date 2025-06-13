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Ульянов сообщил о внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ
Ульянов: Внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ пройдет 16 июня
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что утром 16 июня для обсуждения атак Израиля против Ирана состоится внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ.
«По запросу Российской Федерации в понедельник утром состоится внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ для обсуждения атак Израиля против Ирана», – сказано в Telegram-канале дипломата.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на ядерных объектах в Натанзе выявили радиологическое и химическое заражение после ударов Израиля, уничтожена наземная часть комплекса, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Ранее МАГАТЭ подтвердила сохранность ядерного объекта Исфахана после атаки Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об уничтожении крупнейшего иранского объекта по обогащению урана.