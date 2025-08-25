Фидан призвал рассмотреть отстранение Израиля от работы ГА ООН

Tекст: Ольга Иванова

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил на внеочередном заседании Организации исламского сотрудничества в Джидде о необходимости рассмотреть вопрос об отстранении Израиля от участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

Он подчеркнул: «Если прекращение огня не будет достигнуто в ближайшее время, то Израиль продолжит реализацию своих оккупационных планов и усилит злодеяния. Мы должны объединить усилия для поддержания и расширения международного признания Палестины, выдвижения инициативы в ООН о полноправном членстве Палестины и одновременного рассмотрения вопроса об отстранении Израиля от работы Генассамблеи».

Фидан заявил о необходимости взять на себя обязательства по восстановлению Газы в рамках арабо-исламских соглашений и поддержать институты палестинского государства, предоставив им финансовую и техническую помощь. По его словам, слабость на этих направлениях угрожает стабильности региона.

Министр также указал, что израильская политика может распространить дестабилизацию на весь Ближний Восток и другие регионы, если не будет остановлена. Он добавил, что поддержка мирных усилий по Газе со стороны Катара, Египта и США сохранится, но для достижения соглашения требуется согласие Израиля. Фидан подчеркнул, что «Газа – это Палестина, и она принадлежит палестинцам», и выразил уверенность в необходимости гарантировать право палестинцев оставаться в Газе.

По словам Фидана, коллективные усилия стран ОИС способствовали тому, что мировое сообщество обратило внимание на проблему, а общественное мнение на Западе стало меняться в пользу палестинцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский МИД назвал доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа сфабрикованным в поддержку ХАМАС. Генсек ООН Антониу Гутерриш обратил внимание на необходимость полного соблюдения Израилем международного права, включая вывод поселенцев с палестинских территорий.