Гутерриш призвал Израиль соблюдать решение Международного суда ООН

Tекст: Валерия Городецкая

Позицию Гутерриша озвучила его заместитель представителя Стефани Трембле, передает ТАСС. Она напомнила, что 19 июля 2024 года Международный суд обязал Израиль прекратить новую поселенческую деятельность и эвакуировать всех поселенцев с палестинских территорий, включая сектор Газа и Западный берег с Восточным Иерусалимом.

«Устойчивого решения этого конфликта не будет без прекращения этой незаконной оккупации и достижения жизнеспособного решения на основе принципа двух государств», – процитировала Трембле Гутерриша.

Она также заявила, что, по мнению ООН, Газа является и должна оставаться неотъемлемой частью палестинского государства.

Напомним, Израиль одобрил план премьера Биньямина Нетаньяху по захвату всей территории города Газа. Премьер Британии Кир Стармер выступил с критикой расширения израильской военной операции, подчеркнув, что это лишь увеличит кровопролитие и гуманитарный кризис. МИД Турции осудил расширение военной операции Израиля в Газе.

Германия из-за ужесточения действий Израиля на палестинской территории приостановила поставки оружия Тель-Авиву. Также Нидерланды отменили поставки военной техники Израилю из-за Газы.