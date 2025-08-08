  • Новость часаКанатная дорога оборвалась в курортной зоне Нальчика
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кто и зачем испачкал парадный образ нового президента Польши
    Минобороны Индии опровергло приостановку закупок вооружений в США
    Лукашенко заявил о возможности вечного мира между Россией и Украиной
    Арбатова объяснила разницу между «москвичом» и «москалем» в понимании украинцев
    Аэропорт Сочи второй раз за день ввел ограничения на полеты
    Кремль сообщил детали телефонного разговора Путина и Си Цзиньпина
    ВС России взяли под контроль стык границ с Днепропетровской областью
    Опубликованы кадры эвакуации отдыхающих с пляжей в Сочи
    CNN: Пентагон получил право изымать дефицитное оружие с Украины
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Днепр станет последним рубежом обороны ВСУ

    Этой зимой российские войска могут быть под Киевом. Сходные, но не столь конкретные оценки звучат из уст ряда западных экспертов, которые полагают, что потери ВСУ ведут к их обескровливанию, и наступление российских войск уже не остановить.

    7 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян едет в Америку капитулировать

    Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    19 комментариев
    8 августа 2025, 20:18 • Новости дня

    Гутерриш призвал Израиль соблюдать решение Международного суда ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генсек ООН Антониу Гутерриш обратил внимание на необходимость полного соблюдения Израилем международного права, включая вывод поселенцев с палестинских территорий.

    Позицию Гутерриша озвучила его заместитель представителя Стефани Трембле, передает ТАСС. Она напомнила, что 19 июля 2024 года Международный суд обязал Израиль прекратить новую поселенческую деятельность и эвакуировать всех поселенцев с палестинских территорий, включая сектор Газа и Западный берег с Восточным Иерусалимом.

    Гутерриш подчеркнул, что устойчивого решения конфликта невозможно достичь без прекращения незаконной оккупации и реализации принципа двух государств.

    «Устойчивого решения этого конфликта не будет без прекращения этой незаконной оккупации и достижения жизнеспособного решения на основе принципа двух государств», – процитировала Трембле Гутерриша.

    Она также заявила, что, по мнению ООН, Газа является и должна оставаться неотъемлемой частью палестинского государства.

    Напомним, Израиль одобрил план премьера Биньямина Нетаньяху по захвату всей территории города Газа. Премьер Британии Кир Стармер выступил с критикой расширения израильской военной операции, подчеркнув, что это лишь увеличит кровопролитие и гуманитарный кризис. МИД Турции осудил расширение военной операции Израиля в Газе.

    Германия из-за ужесточения действий Израиля на палестинской территории приостановила поставки оружия Тель-Авиву. Также Нидерланды отменили поставки военной техники Израилю из-за Газы.

    8 августа 2025, 12:52 • Новости дня
    NBC: Трамп накричал на Нетаньяху из-за слов о голоде в Газе
    NBC: Трамп накричал на Нетаньяху из-за слов о голоде в Газе
    @ Pete Marovich/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп резко отреагировал на слова премьера Израиля Биньямина Нетаньяху об отсутствии массового голода на территории Газы, заявив, что видел доказательства обратного, сообщает NBC.

    Источники канала NBC отмечают, что Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху повысил голос, когда тот заявил, что сообщения о массовом голоде в секторе Газа не соответствуют действительности, передает РИА «Новости».

    Собеседниками телеканала стали высокопоставленный американский чиновник, два бывших чиновника из США и еще один западный чиновник.

    Как отмечает NBC, Трамп усомнился в заявлениях Нетаньяху, заявив, что, судя по кадрам в новостях, дети в Газе выглядят очень голодными. В ответ израильский премьер выразил желание обсудить ситуацию лично и запросил телефонный разговор, который состоялся в течение нескольких часов.

    Разговор 28 июля стал напряженным, поскольку Белый дом выражал обеспокоенность работой Гуманитарного фонда Газы, который поддерживают США и Израиль. Нетаньяху в ходе беседы настаивал, что информация о голоде в Газе сфабрикована ХАМАС, однако Трамп резко перебил его и заявил, что не желает слышать заявления о фейковом голоде, так как располагает доказательствами обратного.

    Один из бывших американских чиновников рассказал NBC, что разговор был прямым и в основном односторонним: большую часть времени говорил именно Трамп, сосредоточив внимание на вопросах гуманитарной поддержки региона.

    Ранее Минздрав сектора Газа заявил, что число погибших от голода достигло 193 человек.

    В центральной части сектора Газа грузовик с продуктами гуманитарной помощи опрокинулся на толпу людей, что привело к гибели 20 человек и десяткам пострадавших.

    Организацию Объединенных Наций попросили официально признать сектор Газа зоной голода.

    Комментарии (6)
    7 августа 2025, 18:36 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о планах передать контроль над Газой арабам
    Нетаньяху заявил о планах передать контроль над Газой арабам
    @ REUTERS/Ronen Zvulun

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен управлять сектором Газа.

    «Мы не хотим управлять им [сектором Газа]. Мы хотим передать его арабским силам, которые будут управлять им должным образом, не угрожая нам и обеспечивая жителям Газы хорошую жизнь», – отметил он в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.

    Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не заинтересован в удержании территории сектора, однако страна намерена обеспечить себе надежный «периметр безопасности». По его словам, подобная передача контроля возможна лишь при условии, что в Газе не останется ХАМАС, поскольку при этом движении такой план реализовать невозможно.

    Также премьер отметил, что Израиль ищет партнеров среди арабских стран, способных взять на себя управление сектором после завершения конфликта. Он выразил надежду, что жизни жителей Газы будут улучшены без угроз для Израиля.

    Ранее в Израиле заявили, что президент США Дональд Трамп дал зеленый свет перемирию с ХАМАС на фоне зашедших в тупик переговоров о сделке по освобождению заложников, но приближенные к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху говорят, что решение принято об оккупации сектора Газа, возможно, в попытке оказать давление на радикальное движение.

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя назвал бессмысленными дальнейшие переговоры с Израилем о прекращении огня в сложившихся условиях осады.

    Кроме того, NYT узнала, что президент США Трамп и премьер-министр Израиля Нетаньяху планируют поставить ХАМАС жесткие условия об освобождении не менее 20 заложников.

    Комментарии (6)
    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (4)
    7 августа 2025, 02:30 • Новости дня
    Россия запросила консультации СБ ООН из-за ситуации с Додиком

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Безопасности ООН по инициативе России проведет закрытые консультации в связи с ситуацией вокруг президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика, сообщили в миссии Панамы, председательствующей в августе в Совбезе.

    Заседание состоится в четверг в 22.00 мск, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины приняла решение о прекращении полномочий президента Республики Сербской Милорада Додика. Додик назвал решение ЦИК о досрочных выборах и отзыве его мандата очередной «чушью из Сараево».

    Ранее Додику назначили год тюремного заключения и шесть лет запрета на занятие политической деятельностью. Апелляционная коллегия суда Боснии и Герцеговины подтвердила вынесенный приговор. Москва заявила, что намерена прибегнуть к политическим средствам для предотвращения обострения ситуации в Боснии и Герцеговине.

    Комментарии (2)
    6 августа 2025, 07:42 • Новости дня
    Генсек ООН Гутерриш не упомянул США в послании к годовщине удара по Хиросиме
    Генсек ООН Гутерриш не упомянул США в послании к годовщине удара по Хиросиме
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На церемонии памяти в Хиросиме, посвященной 80-летию трагедии, в послании генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша не прозвучало упоминание Соединенных Штатов, нанесших ядерный удар по этому японскому городу.

    Гутерриш не упомянул США в своем послании, посвященном 80-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, передает РИА «Новости».

    Текст обращения был зачитан на японском языке заместителем генсека ООН Идзуми Накамицу на траурной церемонии, транслировавшейся по телевидению и в интернете.

    Также мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи и премьер-министр Японии Сигэру Исиба не упомянули страну, осуществившую атомную атаку. В мероприятии участвовали японские политики, послы и представители 120 иностранных государств и регионов, а также жители города и их семьи, пережившие трагедию.

    В среду, 6 августа, в мире отмечают День Хиросимы – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Исполнилось 80 лет со дня ядерного удара США по Хиросиме.

    В 2024 году недавно избранный премьер-министр Японии Сигэру Исиба нарушил существующую в стране традицию не упоминать роль США в ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, на предвыборных дебатах он прямо заявил об ответственности Вашингтона за гибель более сотни тысяч мирных граждан.

    Комментарии (8)
    6 августа 2025, 04:25 • Новости дня
    В офисе генсека ООН назвали приговор Гуцул внутренним делом Молдавии

    Зампредставителя генсека ООН Хак назвал приговор Гуцул внутренним делом Молдавии

    В офисе генсека ООН назвали приговор Гуцул внутренним делом Молдавии
    @ Bocharov Denis/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул является внутренним делом Молдавии, заявил заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак.

    «Я полагаю, что это вопрос внутренней судебной системы», – приводит слова Хака РИА «Новости»

    Позже он подчеркнул, что офис генсека ООН осведомлен о вынесении приговора Гуцул, однако не имеет права комментировать внутренние судебные процессы.

    Представитель организации добавил, что ООН призывает все стороны воздерживаться от эскалационной риторики или действий, и заметил важность соблюдения надлежащей правовой процедуры и верховенства закона. Хак также заверил, что ООН внимательно следит за развитием событий в Молдавии и в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузской автономии к семи годам тюрьмы. Гуцул осудили по обвинению в якобы незаконном финансировании партии «Шор». Адвокаты Гуцул заявили о намерении обжаловать приговор.

    Гуцул назвала приговор политической расправой. Приговор главе Гагаузской автономии Молдавииявляется образцом политически мотивированного решения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


    Комментарии (4)
    6 августа 2025, 20:46 • Новости дня
    Москалькова направила обращение Верховному комиссару ООН в защиту Гуцул

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский омбудсмен заявила о нарушении закона при вынесении приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул, назвав решение молдавских властей несправедливым.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку из-за приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул, передает ТАСС. Москалькова в своем обращении заявила, что считает приговор Гуцул грубым нарушением закона и принципа справедливости.

    В Telegram Москалькова подчеркнула: «Вынесение жестокого обвинительного приговора законно избранному главе Гагаузии Евгении Гуцул – считаю грубым нарушением закона и принципа справедливости». Она также отметила, что, по ее мнению, приговор свидетельствует о попрании верховенства закона, прав человека, милосердия и гуманизма.

    Москалькова призвала Верховного комиссара ООН защитить права Евгении Гуцул в связи со сложившейся ситуацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты парламента Гагаузии потребовали освободить главу автономии Евгению Гуцул, приговоренную к семи годам заключения по делу о финансировании партии «Шор».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что демократию в Молдавии уничтожили, а нахождение у власти президента Майи Санду не связано с демократическими процессами.

    Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак отметил, что приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул является внутренним делом Молдавии.

    Комментарии (0)
    5 августа 2025, 22:17 • Новости дня
    МИД осудил нападение на машину дипломатов у Иерусалима

    Захарова: Нападение на машину дипломатов у Иерусалима нарушает Венскую конвенцию

    Tекст: Антон Антонов

    Москва считает нападение вблизи Иерусалима на автомобиль представительства России при Палестинской национальной администрации нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова прокомментировала инцидент с нападением на автомобиль российской дипмиссии при Палестинской национальной администрации в районе незаконного израильского поселения Гиват-Асаф близ Иерусалима, сообщается на сайте МИД.

    По ее словам, 30 июля служебная машина с дипломатическими номерами, в которой находились сотрудники аккредитованные при МИД Израиля, была атакована группой поселенцев. Автомобиль получил механические повреждения, а российские дипломаты подверглись устным угрозам.

    «Особое недоумение и неприятие вызывает тот факт, что инцидент произошел при попустительстве израильских военнослужащих, находившихся на месте происшествия и не удосужившихся даже попытаться пресечь агрессивные действия нападавших», – заявила Захарова.

    Она заявила, что Москва расценивает произошедшее как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

    Посольство России в Тель-Авиве сделало соответствующее представление властям Израиля. Российская сторона выразила надежду, что израильские власти примут надлежащие меры по итогам инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Израиля приняло решение о расширении присутствия на Западном берегу и восстановлении поселений. МИД России выразил резко негативную реакцию на решение Кнессета Израиля принять декларацию о распространении национального суверенитета на зону еврейских поселений Западного берега реки Иордан.

    Комментарии (4)
    7 августа 2025, 21:38 • Новости дня
    В ООН прокомментировали ситуацию с Додиком в БиГ

    ООН призвала политические группы в БиГ обеспечить верховенство закона из-за Додика

    Tекст: Денис Тельманов

    Организация Объединенных Наций на фоне решения об отзыве мандата у президента Республики Сербской Милорада Додика выступила с призывом к взаимодействию в стране.

    ООН выступила с призывом к сотрудничеству всех групп ради обеспечения верховенства закона в связи с ситуацией вокруг Милорада Додика, передает РИА «Новости».

    Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак на брифинге отметил: «Мы просто хотели бы призвать все группы сотрудничать ради обеспечения верховенства закона в стране».

    Решение Центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины об отзыве мандата у Додика было принято единогласно и вступит в силу после окончания срока обжалования через один-два месяца.

    В четверг, 7 августа, Совет Безопасности ООН по запросу России проведет закрытые консультации, одной из тем которых станет ситуация вокруг Додика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН по инициативе России проведет закрытые консультации в связи с ситуацией вокруг президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины приняла решение о прекращении полномочий президента Республики Сербской Милорада Додика.

    Милорад Додик назвал решение ЦИК БиГ о досрочных выборах и отзыве его мандата очередной «чушью из Сараево».

    Комментарии (38)
    7 августа 2025, 18:28 • Новости дня
    СМИ сообщили о предстоящем заседании СБ ООН по Додику и Гуцул

    Совбез ООН рассмотрит преследование Додика и Гуцул на закрытом заседании

    Tекст: Денис Тельманов

    В четверг на закрытом заседании по инициативе России члены Совета Безопасности ООН обсудят преследование Милорада Додика и Евгении Гуцул.

    Совбез ООН обсудит ситуацию с преследованием главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул и президента Республики Сербской Милорада Додика, передает ТАСС.

    Заседание пройдет в закрытом формате по запросу России. Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил: «Сегодня по инициативе России СБ ООН в закрытом формате рассмотрит два вопроса: ситуацию вокруг преследований в БиГ Милорада Додика и в Молдавии – Евгении Гуцул».

    Вопросы включат обстоятельства уголовных дел и позицию России по защите представителей национальных меньшинств и автономий. Ожидается обсуждение возможных международных мер и реакций на происходящее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский омбудсмен назвала приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул несправедливым и заявила о нарушении закона при его вынесении. Депутаты парламента Гагаузии на внеочередном заседании потребовали освободить Евгению Гуцул, которую приговорили к семи годам заключения по делу о финансировании партии «Шор». Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что приговор Гуцул является внутренним делом Молдавии.

    Комментарии (0)
    6 августа 2025, 15:14 • Новости дня
    Названы расходы Израиля на возможную оккупацию Газы

    WSJ посчитала ежегодные расходы Израиля на предполагаемую оккупацию Газы

    Tекст: Денис Тельманов

    Экономист оценил, что на покрытие нужд сектора Газа может потребоваться около двух процентов ВВП Израиля без учета восстановления инфраструктуры.

    Как отмечает издание The Wall Street Journal, профессор экономики Еврейского университета Эстебан Клор подсчитал, что полная оккупация сектора Газа обойдется бюджету Израиля примерно в 35 млрд шекелей ежегодно.

    Основные траты предполагается направить на содержание военного контингента Армии обороны Израиля, административного аппарата и гражданских служб в анклаве.

    Эксперт подчеркивает, что в текущем бюджете Израиля нет свободных средств для подобных расходов, и их невозможно найти быстро. Эти оценки не учитывают необходимые траты на восстановление разрушенной инфраструктуры сектора Газа.

    Клор указал: «Оккупируя Газу, Израиль будет нести ответственность за повседневную жизнь двух миллионов жителей анклава». По его мнению, обеспечение палестинцев продовольствием, здравоохранением и образованием ляжет на плечи израильских властей, при этом экономика Газы сейчас практически уничтожена и не позволит покрыть расходы за счет местных налогов.

    В публикации отмечается, что для поддержания порядка потребуется большой израильский воинский контингент из-за враждебного отношения местных жителей. Однако военные сложности в захвате анклава минимальны, так как сейчас Израиль контролирует около 75% территории.

    Ранее портал Ynet сообщил, что политическое руководство страны близко к принятию решения о полной оккупации Газы в условиях провала переговоров с ХАМАС по освобождению заложников, однако военное командование выступает против. Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает о планах оккупации, а решение зависит от израильских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал условия, созданные Израилем для ограничения гуманитарной помощи в секторе Газа, равными военному преступлению.

    Президент США Дональд Трамп дал зеленый свет перемирию Израиля с ХАМАС на фоне тупика в переговорах по освобождению заложников. Приближенные к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху сообщили о решении провести оккупацию сектора Газа для давления на радикальное движение.

    Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Израиль в использовании нестабильности на юге Сирии для продвижения своих оккупационных намерений в регионе.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 14:12 • Новости дня
    Израиль подписал крупнейшее газовое соглашение с Египтом

    Израиль и Египет заключили крупнейший газовый контракт стоимостью 35 млрд долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль и Египет согласовали масштабную сделку по экспорту газа с месторождения Левиафан, общая стоимость которой составила 35 млрд долларов, сообщил советник в офисе израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

    По его словам, это крупнейшее экспортное соглашение в истории Израиля, передает ТАСС.

    В рамках договора компания NewMed Energy поставит в Египет около 130 млрд кубометров природного газа с израильского месторождения Левиафан до 2040 года. Поставки разделят на два этапа: первый стартует уже в этом году и предполагает экспорт около 20 млрд кубометров, второй – после расширения газодобывающей платформы «Левиафан», предусматривает еще 110 млрд кубометров.

    Ранее сообщалось, что Египет, Италия и Германия купили рекордный объем СПГ из США.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 07:12 • Новости дня
    Kan: Израиль одобрил план Нетаньяху по захвату всей территории города Газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильский военно-политический кабинет согласовал предложение премьера страны Биньямина Нетаньяху о взятии под контроль всего города Газа и расширении военной операции, сообщила гостелерадиокомпания страны Kan.

    Документ предусматривает подготовку армии Израиля к масштабной операции, при этом гражданское население вне зон активных боев должно получать гуманитарную помощь, передает ТАСС со ссылкой на Kan.

    Против плана выступил начальник Генштаба Эяль Замир. Он предупредил о рисках для заложников, истощении армейских резервов и возможных потерях международной поддержки. Несмотря на это, большинство членов кабинета заявили, что альтернативные предложения не обеспечивают разгром ХАМАС или возвращение заложников.

    Советник премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что кабинет утвердил пять принципов завершения войны, включая разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников, демилитаризацию сектора Газа, установление израильского контроля над безопасностью и создание нового гражданского управления, не связанного с ХАМАС или Палестинской национальной администрацией.

    Ранее Нетаньяху заявлял, что Израиль ищет партнеров среди арабских стран, способных взять на себя управление сектором Газа после завершения конфликта.

    В июле лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя называл бессмысленными дальнейшие переговоры с Израилем о прекращении огня в условиях осады.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 11:44 • Новости дня
    Стармер назвал ошибкой расширение операции Израиля в Газе

    Премьер Британии Стармер назвал ошибкой расширение операции Израиля в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Британии Кир Стармер выступил с критикой расширения израильской военной операции, подчеркнув, что это лишь увеличит кровопролитие и гуманитарный кризис.

    Израиль ошибся, расширив масштабы военной операции в секторе Газа, считает премьер-министр Британии Кир Стармер, передает ТАСС.

    Он заявил, что подобные шаги не приведут к окончанию конфликта и освобождению заложников, а лишь усилят кровопролитие. Стармер также подчеркнул, что Лондон призывает пересмотреть это решение.

    По словам главы британского правительства, гуманитарная ситуация в Газе ухудшается с каждым днем, а заложники, удерживаемые ХАМАС, содержатся в нечеловеческих условиях. Стармер отметил, что необходимо добиться прекращения огня, увеличить гуманитарную помощь, освободить всех заложников и добиться мирного урегулирования путем переговоров. Он добавил, что ХАМАС должен уйти из Газы и сложить оружие, поскольку эта организация не может играть роли в будущем анклава.

    Британский премьер добавил, что Лондон вместе с союзниками работает над долгосрочным планом для мира на Ближнем Востоке, опираясь на принцип двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта. Однако, по его мнению, без добросовестного участия сторон в переговорах подобная перспектива теряется. Стармер подчеркнул, что дипломатическое решение возможно только при отказе обеих сторон от политики разрушения.

    Ранее израильский военно-политический кабинет согласовал предложение Биньямина Нетаньяху о взятии под контроль всего города Газа и расширении военной операции.

    Нетаньяху заявлял, что Израиль ищет партнеров среди арабских стран, которые могли бы взять на себя управление сектором Газа после завершения конфликта.

    Лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя в июле называл бессмысленными переговоры с Израилем о прекращении огня в условиях осады.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 14:07 • Новости дня
    Германия приостановила поставки оружия Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии решило приостановить выдачу разрешений на экспорт вооружений Израилю, которые потенциально могут применяться в секторе Газа, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Такое решение связано с недавним ужесточением военных действий Израиля на палестинской территории, пояснил канцлер, передает ТАСС.

    Мерц подчеркнул, что после ночного решения израильского кабинета усилить военные меры становится все менее ясно, каким образом будут достигаться цели по освобождению заложников, установлению перемирия и разоружению ХАМАС. «При таких обстоятельствах правительство ФРГ пока не будет разрешать экспорт военных товаров, которые могут использоваться в секторе Газа», – сказал он.

    Ранее Нидерланды отменили поставки военной техники Израилю из-за Газы.

    Напомним, Израиль одобрил план премьера Биньямина Нетаньяху по захвату всей территории города Газа. Премьер Британии Кир Стармер выступил с критикой расширения израильской военной операции, подчеркнув, что это лишь увеличит кровопролитие и гуманитарный кризис. МИД Турции осудил расширение военной операции Израиля в Газе.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 14:26 • Новости дня
    ХАМАС подтвердил готовность предпринять шаги для соглашения с Израилем

    ХАМАС выразил готовность к шагам ради соглашения о перемирии в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    Палестинское движение ХАМАС подчеркнуло свою открытость к действиям, способным привести к соглашению о прекращении огня в секторе Газа с Израилем.

    Об этом говорится в опубликованном заявлении движения, пишет ТАСС.

    ХАМАС отметил, что при взаимодействии с египетскими и катарскими посредниками проявил гибкость и позитивный настрой для успеха переговоров по прекращению огня.

    «Мы вновь заявляем, что в ходе нашего взаимодействия с египетскими и катарскими посредниками движение проявило всю необходимую гибкость и позитивный настрой для обеспечения успеха усилий по прекращению огня. Мы приложим все усилия для того, чтобы предпринять шаги, которые проложат путь к достижению соглашения», – говорится в сообщении ХАМАС.

    Данное заявление появилось на фоне сообщений о возможном расширении военной операции Израиля в секторе Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Кир Стармер выступил с критикой расширения израильской военной операции, заявив, что это приведет к росту кровопролития и гуманитарного кризиса.

    Посол Израиля в Москве Симона Гальперин отметила, что вероятность заключения соглашения с ХАМАС крайне мала, несмотря на переговоры израильской делегации в Катаре.

    Экономист оценил, что на покрытие нужд сектора Газа потребуется около 2% ВВП Израиля, не считая затрат на восстановление инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    Главное
    Глава КБР назвал число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике
    Трамп издал секретный указ о подготовке ударов по иностранным государствам
    Турция остановила движение судов в Дарданеллах
    Fox News перечислил страны, где может пройти встреча Путина и Трампа
    Писателя Быкова заочно арестовали в России
    Появилось видео золотого самолета короля Малайзии в Казани
    Умер конструктор ракет Асюшкин

    Россия достигнет целей СВО независимо от цен на нефть

    Если цены на нефть упадут всего на десять долларов, Россия закончит боевые действия на Украине. По крайней мере, так говорит президент США Дональд Трамп. Что происходит с российскими нефтегазовыми доходами и действительно ли гипотетическое снижение цен на нефть может повлиять на ход спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

    Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Как вернуть воду в освобожденный Донбасс

    Дефицит воды нарастает в регионах Донбасса, водоснабжение приходится налаживать экстренными и нестандартными способами. Кризис этот полностью рукотворный, он годами создавался силами киевского режима. Решение проблемы напрашивается не только техническими, но и чисто военными методами. Подробности

    Перейти в раздел

    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США

    Если верить президенту США Дональду Трампу, прямо сейчас где-то недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки (АПЛ). О каких именно субмаринах и акваториях может идти речь и что Россия могла бы этому противопоставить? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации