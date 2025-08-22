Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.2 комментария
Израиль обвинил ООН в фабрикации доклада о голоде в Газе
МИД Израиля назвал сфабрикованным доклад ООН о голоде в секторе Газа
Израильский МИД назвал доклад ООН, посвященный ситуации с голодом в секторе Газа, сфабрикованным для поддержки ХАМАС, сообщает Al-Jazeera.
МИД Израиля заявил, что доклад ООН о голоде в секторе Газа сфабрикован и предназначен для поддержки ХАМАС, передает RT.
Представители израильского внешнеполитического ведомства подчеркнули: «В секторе нет голода», а все оценки, содержащиеся в докладе, считают ошибочными.
Ранее в отчете международных организаций впервые официально объявили о состоянии катастрофического голода в секторе Газа.
Ранее число погибших от голода в Газе достигло 251 человека.
Как сообщало NBC, на Стене Плача в Израиле появилось граффити с надписью «В Газе – Холокост».
Президент США Дональд Трамп накричал на Нетаньяху из-за слов о голоде в Газе. Израиль опроверг сообщения о ссоре Нетаньяху и Трампа.