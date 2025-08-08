Израиль опроверг сообщения о ссоре Нетаньяху и Трампа

Tекст: Валерия Городецкая

В заявлении пресс-службы израильского премьера подчеркивается, что слухи о том, что Нетаньяху и Трамп поссорились или повышали голос друг на друга во время телефонного разговора, не соответствуют действительности, передает РИА «Новости».

«Сообщение о том, что между премьер-министром Нетаньяху и президентом Трампом произошла словесная перепалка на повышенных тонах, полностью является ложным», – говорится в официальном сообщении израильской стороны.

Ранее телеканал NBC сообщил, что Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху повысил голос, когда тот заявил, что сообщения о массовом голоде в секторе Газа не соответствуют действительности.

Ранее Минздрав сектора Газа заявил, что число погибших от голода достигло 193 человек.