Число погибших от голода в Газе достигло 193 человек

Минздрав Газы сообщил о 193 жертвах голода

Tекст: Евгения Караваева

Общее число умерших от голода в Газе достигло 193 человек, передает ТАСС со ссылкой на национальный Минздрав. Среди погибших – 96 детей.

С 2 марта 2025 года международная гуманитарная помощь в Газу не поступает. По решению Израиля все контрольно-пропускные пункты остаются закрытыми. Продовольственная помощь распределяется только через систему пунктов Фонда гуманитарной помощи Газе, который контролируют Израиль и США.

В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе, прекратив режим прекращения огня, действовавший с января. Переговоры при участии Катара, Египта и США не привели к согласию по условиям нового перемирия.

Ранее сообщалось что число умерших от голода в Газе накануне достигло 180 человек.

ВВС Канады впервые сбросили помощь жителям сектора Газа.

В среду в центральной части сектора Газа грузовик с продуктами для гуманитарной помощи опрокинулся на толпу людей, в результате чего погибли 20 человек и пострадали десятки.