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    Русским дали вспомнить, что они есть

    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    12 июня 2025, 14:50 Мнение

    Русским дали вспомнить, что они есть

    Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.

    Андрей Медведев Андрей Медведев

    Журналист

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    Есть у нас традиция: 12 июня причитать, что праздник это не тот, потому что «как можно праздновать начало развала великой страны». Политический покойнишный вой по якобы СССР.

    Итак, 1990 год, Декларация о суверенитете РСФСР. Но почему она принимается? А потому что это ответ на совершенно кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных национальных республик в составе РСФСР до уровня союзных. Это то, что когда-то мечтал сделать Троцкий. Деколонизаторы нынешние там вдохновение черпают.

    10 и 26 апреля 1990 году принимаются соответствующие законы СССР, и союзное руководство, уже, по сути, развалившее Советский Союз, берется за РСФСР. Повышение статуса автономных национальных республик – это катастрофа и конец исторической России, потеря 51% территории, гарантированные гражданские войны.

    И вот тут Борис Ельцин, его окружение и депутаты принимают Декларацию о суверенитете РСФСР. А как еще можно блокировать решения сумасшедших из союзного руководства? Спасти Россию от катастрофы хотят все: и коммунисты, и демократы, и русские, и представители других национальностей. И даже противники Ельцина. Декларацию принимают почти единогласно на Съезде народных депутатов РСФСР. 907 – «за», 13 – «против» и девять – «воздержались».

    Дальше, конечно, союзное руководство продавило Ельцина на подписание документов. Но тут случился августовский путч, и подписывать стало не с кем.

    Напомню, что все 14 «дружных сестер» хорошо жили в СССР, исключительно за счет великорусского ядра – России и Белоруссии. БССР и РСФСР потребляли меньше, чем производили, поскольку большая часть их доходов изымалась для дотаций союзным республикам.

    В 1989 году РСФСР вывезла продукции в другие республики и за границу на 30,84 млрд рублей, больше, чем ввезла. В пересчете на каждого жителя РСФСР это выходит 209 рублей в год. Вот где-то столько и уходило из России в результате политики союзного центра по ценообразованию, формированию бюджета и внешней торговле. Средства не получал Туркменистан. Предполагалось, что Туркмении остаются деньги за добытый газ.

    В пересчете на душу населения, в советской Литве каждый житель получал примерно 997 рублей косвенных дотаций в год. Далее следовали Эстония – 812 рублей, Молдавия – 612 рублей, Латвия – 485 рублей, Армения – 415 рублей. Даже небедная советская Украина получала 56 рублей в год на жителя.

    И через 70 лет после революции идея о том, что русский народ должен быть если не топливом для мировой революции, то хотя бы обслуживающим персоналом для прочих народов бывшей империи (потому что обязан каяться за вековой великодержавный шовинизм), находила реальное экономическое воплощение. Людям постарше легко вспомнить, как жили в те годы Прибалтика и Грузия, а как русское Верхневолжье, или Псковская область.

    Баланс производства и потребления в ВВП на душу населения РСФСР и БССР в 1990 году составлял -5,7 тыс. долларов и -3,6 тыс. долларов, а в Узбекистане и Армении +10,8 тыс. долларов и +20 тыс. долларов соответственно.

    Поэтому в 1990 году народ и пошел за Ельциным, который прямо сказал, что Россия всех кормит. Все же видели, как русская деревня умирает, помнили, как крестьянам паспорта не выдавали. Видели, как спиваются дешевым портвейном мужики. Интеллигенция видела и понимала, что у РСФСР нет ни своего МВД, ни даже своего русского ЦК. Даже КГБ русским не дали. 

    Говорухин не случайно снял шокирующий «Так жить нельзя». Это выражение того, о чем все думали и говорили между собой. Потом коммунисты из команды Ельцина, да и сам Ельцин, испугаются русского ренессанса. Будет много ошибок, трагических и страшных. Приватизация, когда русских снова ограбят, 90-е годы, война в Чечне. Россия, впрочем, все пройдет. И это будет цельная, историческая Россия. Не вся, к сожалению. Но и этого могло не быть.

    Так что праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.

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