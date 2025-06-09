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    Петр Первый – ключевой российский правитель-реалист

    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    9 июня 2025, 08:50 Мнение

    Петр Первый – ключевой российский правитель-реалист

    9 июня (по новому стилю) исполняется 353 года со дня рождения основателя Российской империи и, соответственно, первого российского императора Петра Первого. Почему его внешнеполитическая философия не теряет актуальности для современной России?

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев

    преподаватель Финансового университета при правительстве РФ

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    В современной теории международных отношений существуют три влиятельных школы – реализм, конструктивизм и либерализм. Реалисты убеждены, что в мировой политике действует закон джунглей и выживает сильнейший (а военная мощь – ключевой инструмент), конструктивисты не вступают в принципиальную полемику с реалистами, но считают, что помимо военной мощи колоссальную роль играют сложившиеся идентичности (кто друг, кто враг), а либеральная школа рассуждает об экономической взаимозависимости, глобализующемся мире и до сих пор пытается доказывать, что военный фактор теряет свою значимость.

    Здесь важно сделать оговорку. Политологи-международники и историки часто спорят друг с другом. Историки критикуют политологов за попытку вписать уникальные события в контекст универсальных теорий, политологи считают, что историки не видят леса за деревьями. Данный текст написан политологом-международником, а не историком. Это дает возможность посмотреть на события времен основания Российской империи под иным углом, но и накладывает некоторые ограничения.

    Петр Первый, конечно же, был реалистом до мозга костей, хотя сам себя он, понятное дело, так не называл и называть не мог – до появления первых работ в этом направлении оставалось более 200 лет. Однако вся его политика, по сути, была подчинена логике геополитического выживания вверенной ему страны – и для достижения этой цели он был готов применить любые средства.

    К началу Северной войны Швеция была претендентом на региональную гегемонию – получив полный контроль над Балтикой, она в теории могла бы претендовать на статус конкурента Великобритании. Победа России навсегда закрыла Стокгольму дорогу в большую геополитику – с этого момента Швеция стала постепенно терять свой вес, в то время как Россия стала новым членом клуба великих держав. Само по себе это уже впечатляет – государства редко меняют свой статус за счет одной выигранной войны, обычно это долгий процесс, но в той ситуации победа России была настолько убедительна, что ни у кого не было сомнений – появился новый амбициозный игрок.

    Чтобы укрепить внешнеполитический статус страны, Петр Первый активно использовал геополитический инструментарий, позже подробно описанный учеными-реалистами, а именно – внутреннее балансирование (internal balancing), стратегию bait and bleed (втягивание соперничающих государств в затяжную войну на истощение друг против друга), стратегию поддержки прокси-сил (bloodletting – дословно «кровопускание») и даже не гнушался открытого шантажа. При этом политическая практика продемонстрировала Петру, что стратегия внешнего балансирования (external balancing), то есть, проще говоря, заключение союзов – работает для России не лучшим образом.

    Международники используют термин «балансирование», чтобы показать, что государства стремятся создать друг другу «противовесы» – или усиливаясь самостоятельно, или находя могущественных друзей.

    Главной стратегией Петра Первого было внутреннее балансирование – то есть наращивание сил самого государства (армия, флот, наука, экономика) с минимальной опорой на внешний мир. 

    Думаю, нет смысла перечислять все проведенные им реформы, но стоит отметить, что наращивание сил происходило на фоне постоянной шведской угрозы. 

    Дошедшие до нас и верифицированные историками высказывания Петра Алексеевича недвусмысленно указывают, что он считал развитую армию и флот единственными гарантами безопасности России и полагал, что деградация военного дела стала основной причиной падения Византии несколькими столетиями ранее.

    К примеру, заключая Ништадтский мир со Швецией, закрепляющий новую геополитическую конфигурацию, царь отметил, что даже сейчас «не надлежит ослабевать в воинском деле, дабы с нами не сталось, как с монархиею Греческою»

    Схожие мысли он высказывал в письмах, в том числе своему сыну – он писал, что Византия пала от того, что ее подданные «оружие оставили».

    Несмотря на явное предпочтение «внутреннему балансированию», Петр, однако, не гнушался и других геополитических инструментов, позволяя противникам истекать кровью и используя (с переменным успехом) прокси-силы.

    Нанеся России ряд чувствительных поражений в начале конфликта, Швеция переключилась на Данию и Польшу – и Петр Первый не стал вмешиваться, а предпочел копить силы, позволяя другим европейским государям стачивать клыки друг о друга.

    Современные политологи сказали бы, что Россия использовала стратегию bait and bleed (дословно – «замани и позволь истекать кровью») – то есть втравила могущественного противника в конфликт с третьей стороной. Но правда в том, что Петр, насколько мы можем судить, сам никого не стравливал, а просто грамотно воспользовался просчетом шведского монарха и предоставленной ему стратегической паузой.

    Также Россия в тот момент начала активнее прибегать к поддержке прокси-сил, однако не всегда это происходило успешно – к примеру, молдавский господарь Дмитрий Кантемир рассматривался как типичный антитурецкий прокси. Однако в итоге он был вынужден бежать в Россию, где стал основателем могущественного аристократического рода ученых, просветителей и поэтов. России удалось включить Молдавию в свой периметр безопасности только в 1774 году.

    Более успешным можно признать использование как прокси-сил казаков – они совершали набеги на владения геополитических противников России, но не имели никакого отношения к российскому правительству и действовали исключительно на свое усмотрение.

    Ключевые итоги правления Петра Первого можно перечислять достаточно долго, да это и не выдержка из учебника по истории.

    Самый очевидный – именно при Петре Россия безусловно обрела статус великой державы и сокрушила другого претендента на эту роль.

    Но в сегодняшнем контексте не менее актуально прозвучит и вот что: именно при Петре продолжилась консолидация власти России над украинскими территориями. Открытое предательство Мазепы продемонстрировало императору, что с автономией Левобережья необходимо заканчивать, и именно при нем был взят курс на дальнейшую консолидацию политического контроля над этим регионом. Плохо контролируемая территория была стратегической уязвимостью новой империи (особенно в свете возможности появления «нового Мазепы») и ликвидация политической автономии была единственно верным решением.   

    Кажется, в XXI веке ситуация поменялась не сильно.

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