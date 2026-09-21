Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.3 комментария
США, Япония и Южная Корея учредили партнерство для сотрудничества в Арктике
Рубио: США, Япония и Южная Корея создали альянс для сотрудничества в Арктике
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о формировании трехстороннего альянса с Японией и Южной Кореей для реализации энергетических и инфраструктурных проектов на северных широтах.
Вашингтон, Токио и Сеул запустили новый формат взаимодействия для развития совместных проектов в арктическом регионе, передает РИА «Новости». Инициатива направлена на укрепление связей в сфере экономики и морской безопасности.
«Сегодня Соединенные Штаты, Япония и Республика Корея учредили трехстороннее арктическо-тихоокеанское партнерство для содействия более тесному сотрудничеству на море и по экономическим проектам, включая энергетику и инфраструктуру», – отметил Рубио.
Американский дипломат подчеркнул готовность к активному диалогу с зарубежными коллегами. Рубио выразил надежду на плодотворную работу с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и главой внешнеполитического ведомства Южной Кореи Чо Хеном для успешного продвижения нового партнерства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США, Япония и Южная Корея решили создать секретариат для трехстороннего взаимодействия.
Позже Марко Рубио предложил включить вопросы безопасности в Арктике в число главных задач НАТО.
В ответ Россия и Китай выразили обеспокоенность из-за милитаризации высоких широт Соединенными Штатами.