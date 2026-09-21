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Мельниченко получил удостоверение губернатора Пензенской области
Избранный губернатор Пензенской области Олег Мельниченко официально получил удостоверение главы региона после признания выборов состоявшимися.
Мельниченко официально вступил в должность главы региона, получив соответствующий документ. Избирательная комиссия Пензенской области признала выборы состоявшимися, а их результаты – действительными.
«Постановлением Избирательной комиссии Пензенской области от 21 сентября 2026 года прошедшие накануне выборы губернатора региона признаны состоявшимися, а их результаты – действительными. Председатель комиссии Александр Андреевич Синюков вручил мне удостоверение избранного губернатора Пензенской области», – сообщил Мельниченко в своем канале в Max.
Он выразил благодарность членам избирательных комиссий всех уровней за профессионализм и слаженную работу. Мельниченко подчеркнул, что предвыборная борьба велась честно, опираясь на политические программы, нацеленные на развитие области и улучшение жизни граждан, без использования грязных политтехнологий.
На прошедших выборах Олег Мельниченко одержал победу с результатом 70,89% голосов.
В апреле текущего года глава региона отправил в отставку областной кабинет министров.
Чуть ранее губернатор доложил президенту России о рекордном снижении уровня безработицы.