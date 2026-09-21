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Нидерланды продлили миссию с разведывательными дронами у восточной границы НАТО
Голландские военные продолжат использовать дроны MQ-9 Reaper для сбора разведывательной информации на восточном фланге Североатлантического альянса в Румынии до конца 2027 года, сообщило Минобороны Нидерландов.
Министерство обороны Нидерландов сообщило о продлении сроков базирования в Румынии беспилотных аппаратов MQ-9 Reaper, передает РИА «Новости». Эта техника продолжит сбор разведывательных данных над восточной границей Североатлантического альянса.
«Нидерланды вновь продлевают использование разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper, базирующихся в Румынии», – отмечается в официальном заявлении военного ведомства.
В тексте документа подчеркивается важность сохранения присутствия данных аппаратов в регионе.
Согласно опубликованной информации, дроны будут обеспечивать оборону восточного фланга НАТО вплоть до 31 декабря 2027 года.
Ранее нидерландская сторона уже несколько раз принимала решение о продлении этой разведывательной миссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Нидерландов запланировали использовать беспилотники MQ-9 Reaper для усиления обороны Североатлантического альянса в Европе.
Гаага активно модернизирует авиабазы для масштабного приема союзных войск на восточном фланге НАТО.
Министерство национальной обороны Румынии сообщило о поднятии в воздух истребителей из-за радиолокационных сигналов дронов у границы.