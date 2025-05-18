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    18 мая 2025, 13:44 • Общество

    Значение Балтфлота возвращается к временам Петра Первого

    Значение Балтфлота возвращается к временам Петра Первого
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александр Тимохин

    Старейший флот России – Балтийский – отмечает очередную годовщину своего создания. В этом году праздничная дата выпала на предштормовое время – в воздухе чувствуется приближение конфликта, в котором Балтийскому флоту может выпасть ключевая роль. О чем идет речь и какое значение Балтфлот имеет для всей российской истории?

    Балтийский флот празднует годовщину создания – 18 мая (7 мая по старому стилю) 1703 года русская гребная флотилия с солдатами Семеновского и Преображенского полков захватила в устье Невы два шведских корабля. Именно за эту операцию участников награждали специальной медалью с фразой «Небываемое бывает». Этот день считается годовщиной создания Балтийского флота, и он отмечается как день Балтфлота каждый год.

    История Балтийского флота сплетена с историей нашей страны в единое целое, как мало что еще. Флот был создан лично Петром I. Петр же был нашим первым морским стратегом – человеком, знающим, как применить военно-морские силы для достижения стратегически важных результатов. Петр таковых достиг, что и обусловило его место в истории. И военный флот на Балтике стал ключевым по важности инструментом.

    Победа при мысе Гангут известна всем. А вот то, как флот Петра до поры до времени терроризировал шведское побережье, на охрану всей протяженности которого у Швеции не хватало сил, сегодня помнят немногие. Но в Северной войне эти набеги приблизили победу очень сильно.

    Дальше были новые войны, много войн. Флот, бывало, оказывался к войне не готов – сказывался пресловутый «сухопутный менталитет», да и опыта исторического не было. Петр знал, как и для чего применять новую для России силу, но никакой книги, никакого руководства к действию не оставил.

    Однако Балтфлот участвовал во всех значимых войнах Российской империи. Да что там участвовал – фактически Россия стала империей, воюя за выход к морю на Балтике. В каком-то смысле Балтфлот был инструментом появления Российской империи – в посконной допетровской России прошлого ничего такого получиться не могло.

    После краха императорской России и появления Советской России ничего не изменилось – флоту по-прежнему приходилось воевать, и часто против сильнейшего противника. В 1918 году именно балтийская подлодка «Пантера» (тип «Барс») под командованием Александра Бахтина открыла боевой счет советского теперь уже подплава, отправив на дно британский эсминец «Виттория».

    В ходе Великой Отечественной войны Балтийский флот, что называется, пропустил удар: не смог сорвать блокадные минные постановки немцев и финнов – и был блокирован. Причиной этого фактически являлось то, что Советское государство тогда было просто неспособно управлять имевшимся у него военным флотом.

    Но даже в этом случае моряки смогли нанести серьезный ущерб немцам и их союзникам. Достаточно сказать, что при перевозках стратегических материалов из Финляндии и Швеции немцам, в силу угрозы со стороны советских подлодок, пришлось вводить систему конвоев для защиты своих транспортов. Это говорит о многом.

    В целом же наш подводный флот потопил больше транспортных единиц противника, чем интенсивно и долго воевавший в Средиземном море флот итальянский.

    После войны главным противником СССР оказались США. Балтфлот утрачивал свое стратегическое значение, но сейчас, с нарастанием напряженности в Балтийском регионе, нельзя исключать, что Балтфлоту скоро придется повоевать. Причем не как в ходе идущей СВО на Украине, куда с Балтики отправилась морская пехота, а именно как флот, на своем, домашнем, очень сложном по условиям географии театре военных действий. По крайней мере, такой конфликт усиленно провоцирует Европа.

    Меры по подготовке к войне с Россией европейцы начали предпринимать с октября 2024 года – тогда в германском Ростоке был сформирован штаб оперативной группы «Балтика», способный управлять военно-морскими соединениями, в том числе международными. После отработки штабом управления военно-морскими группировками европейцы начали серию задержаний наших судов по надуманным обвинениям в порче морских кабелей.

    Якобы в ответ на эту порчу НАТО начало операцию «Балтийский часовой», в рамках которой началась концентрация сил ВМС стран НАТО в Финском заливе. Суда, обвиняемые в порче кабелей, потом пришлось отпустить за отсутствием доказательств вины экипажей, но силы натовцев в море остались.

    Потом события пошли с нарастающей быстротой: взрыв на танкере Koala прямо в нашем порту, захват Германией танкера Eventin и последующее решение о его уничтожении и изъятии нефти – пиратство в чистом виде. Затем серия эстонских нападений в открытом море: сначала танкер Kiwala, потом – уже после эстонского закона, разрешающего военным стрелять по гражданским судам, если по их мнению последние опасны – нападение на танкер Jaguar с попыткой его захвата на ходу. Теперь уже российским ВКС пришлось вмешаться, отправив на защиту танкера Су-35.

    Следующая ступень эскалации – только стрельба. Эстонцы на основании своего закона от 9 апреля способны просто расстрелять опасно маневрирующий в попытке уклониться от захвата в море танкер.

    Чтобы удержать НАТО от таких провокаций, можно привлечь малоценные единицы Балтфлота и Береговой охраны к конвойной службе. Тем более что малоценных единиц у нас много. Это и устаревшие корабли, утратившие боевую ценность, и патрульные корабли проекта 22160, и ряд других единиц.

    Будучи малопригодными для военной службы, они в любом случае несут российский флаг. И нападение на корабль под этим флагом – акт войны, дающий атакованному государству стопроцентные основания для применения силы в полном соответствии с международным правом.

    У России на Балтийском море большой судовой трафик. Собрать его в конвои не представляется возможным, но зато можно наладить постоянное дежурство конвойных сил в море, с задачей следить за эстонцами и силами НАТО в Финском заливе. При попытке НАТО направить к танкерам и балкерам любой корабль нужно идти на соединение с ближайшими торговыми судами и там брать их под охрану, не давая никому их останавливать. Кроме того, можно воспользоваться опытом морских ЧВК и высаживать с любого крупного судна ВМФ морских пехотинцев с оружием на каждый танкер, идущий в Россию. Все это должно делаться максимально открыто, как антипиратская операция.

    Совокупность конвойных сил Балтфлота и Береговой охраны вместе с военной охраной на борту с высокой степенью вероятности закроют вопрос с захватами.

    Стоит иметь в виду – если вдруг против наших военных будет применена сила, Балтийскому флоту неизбежно придется принимать ответные меры (о чем Россия уже предупреждала). Вопрос о том, как именно они могут выглядеть, из-за серьезности темы заслуживает отдельного рассмотрения. В любом случае операцию на Балтийском море необходимо сделать ограниченной по задействованным ресурсам. Так, чтобы потери противника не помешали быстро выйти на дипломатическое урегулирование.

    В день рождения прославленного Балтфлота стоит пожелать ему активно готовиться действовать по предназначению, к боевым действиям. Например, отражать учебные массированные ракетные удары, держать на прицеле корабли НАТО, отрабатывать боевое маневрирование и выход на рубеж пуска ракет, разведку и получение целеуказания среди торговых судов, по которым нельзя попадать ракетами.

    С другой стороны, подготовка – это единственное, что нужно усилить, ведь личный состав флота на Балтике храбр и готов выполнить свой долг. Как и моряки-балтийцы прошлых веков.

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