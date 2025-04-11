Эстония задержала предположительно шедший в Усть-Лугу танкер Kiwala - СМИ

Предположительно шедший в Усть-Лугу танкер Kiwala задержан военными Эстонии

Tекст: Ирма Каплан

Военно-морские силы Эстонии в заливе Мууга близ острова Аэгна задержали судно Kiwala якобы для проверки документов, как сообщил командующий ВМС коммодор Иво Вярк, пишет газета Postimees.

Издание указывает, что рано утром ВМС Эстонии задержали «попавший под санкции нефтяной танкер Kiwala, следовавший в порт Усть-Луга в России». В качестве порта отправления судно указало порт Сикка, расположенный в Вест-Индии.

Танкер вошел в воды Эстонии в 4:19 утра пятницы и, по данным Marine Traffic, в настоящее время он на якоре у острове Аэгна и охраняется несколькими кораблями ВМС Эстонии.

По словам коммодора Иво Вярга, инцидент не связан с повреждением критически важной инфраструктуры судна.

«Это потенциальный случай нарушения режима международных санкций — ранее Kiwala уже подвергалась санкциям со стороны Евросоюза, Великобритании, Канады и Швейцарии в связи с незаконной транспортировкой российской нефти», – сказано в публикации.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Британии яхты российских олигархов заподозрили в шпионаже за военным флотом и подводной инфраструктурой.

При этом в марте сообщалось, что индийские власти отказали танкеру Andaman Skies, перевозившему российскую нефть, в швартовке в порту Вадинар из-за недочетов в документации, связанных с непризнанием сертификации компании Dakar Class.