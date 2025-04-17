Захарова: Россия ответит на нападение эстонцев на российские суда

Tекст: Александра Юдина

Россия отреагирует на действия Эстонии, если они будут представлять угрозу российским судам в Балтийском море, передает ТАСС.

Захарова отметила, что ответные меры будут соразмерны рискам и угрозам, исходящим от Эстонии, которая является членом НАТО.

Дипломат напомнила, что 14 апреля в Эстонии вступили в силу поправки, позволяющие военно-морским силам страны применять силу против иностранных гражданских судов.

Согласно новым поправкам, эстонские ВМС могут перехватывать, перенаправлять и даже топить такие суда, если это будет сочтено необходимым.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что если подобные действия будут направлены против российских судов, Россия оставляет за собой право на адекватный ответ в зависимости от уровня угрозы со стороны Таллина.

Ранее президент Эстонии Алар Карис утвердил закон, дающий право военным топить подозрительные суда, которые могут угрожать национальной инфраструктуре.

Напомним, попытка обвинить Россию в намеренной порче кабелей на дне Балтийского моря потерпела неудачу, а в западных СМИ обсуждается идея ввести более строгие требования к судам, заходящим в Балтийское море.