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Президент Эстонии утвердил разрешающий топить подозрительные суда закон
Президент Эстонии утвердил закон о праве военных топить угрожающие безопасности суда
Президент Эстонии Алар Карис утвердил закон, дающий право военным топить подозрительные суда, которые могут угрожать национальной инфраструктуре, сообщила телерадиокомпания ERR.
Президент Эстонии Алар Карис утвердил закон, принятый парламентом 9 апреля, который дает право Силам обороны и ВМС применять силу и топить суда, подозреваемые в намерении повредить подводные кабели и другие ключевые объекты инфраструктуры, сообщает телерадиокомпания ERR.
Подобным образом Эстония намерена укреплять безопасность в морской зоне.
«Поправки в Закон о внесении изменений, в Закон об организации Сил обороны и Закон об экономической зоне позволяют Вооруженным силам Эстонии принимать меры в случае угрозы объектам, обеспечивающим жизненно важные услуги, и объектам государственной обороны – портам и прочим сооружениям или оборудованию», – говорится в сообщении.
Среди мер указана также возможность применения силы против подозрительных судов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Эстонии одобрил законопроект, позволяющий военным применять силу против судов, подозреваемых в угрозе подводным кабелям и другим объектам инфраструктуры.
Ранее попытка обвинить Россию в намеренной порче кабелей на дне Балтийского моря потерпела неудачу, а в западных СМИ обсуждается идея ввести более строгие требования к судам, заходящим в Балтийское море.