Tекст: Станислав Лещенко

Владислав Косиняк-Камыш Довиле Шакалене, Андрис Спрудс и Ханно Певкур, возглавляющие, соответственно, Минобороны Польши, Литвы, Латвии и Эстонии призвали парламенты своих стран проголосовать за выход из Оттавской конвенции, ставящей вне закона противопехотные мины.

Оттавская конвенция запрещает присоединившимся к ней странам (в числе которых – Польша, Латвия, Литва и Эстония) использовать, накапливать, производить и передавать другим государствам противопехотные мины, а также требует их уничтожения. Договор ратифицировали 164 государства. Однако крупнейшие мировые державы, такие как США, Россия, Китай и Индия, его участниками не являются.

«Военная угроза для стран НАТО, граничащих с Россией и Беларусью, существенно возросла. Учитывая эту нестабильную обстановку, характеризующуюся российской агрессией и продолжающейся угрозой евроатлантическому сообществу, необходимо рассмотреть все меры, которые могут усилить наш потенциал сдерживания и обороны. Мы считаем, что в текущей ситуации жизненно важно предоставить нашим вооруженным силам гибкость и свободу выбора новых систем вооружения и решений для укрепления уязвимого восточного фланга альянса», – говорится в заявлении четырех министров.

Активные разговоры на эту тему начались в прошлом году. В январе Министерство обороны Литвы инициировало процесс выхода из Оттавской конвенции и предложило сделать аналогичный шаг остальным странам НАТО, находящимся вокруг Балтийского моря. Не все в этих странах согласны с данной идеей – в декабре прошлого года в эстонской армии заявили, что их страна сейчас не должна выходить из конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, так как может обеспечить свою обороноспособность и без этого. Аналогичное мнение в прошлом году высказывали и представители латвийской армии.

В Литве против выхода из конвенции высказался лидер коалиционной партии «Заря Немана». Ремигиюс Жемайтайтис (ранее, кстати, высказавшийся и против продления введенных в Литовской Республике санкций в отношении граждан России и Белоруссии). «То, что я вижу сегодня – это поспешное и очень скорое решение. Я сомневаюсь, что мы получим пользу от этого решения», – подчеркивает Жемайтайтис.

Тем не менее, многие представители правящего большинства в Польше, Литве, Латвии и Эстонии считают, что этот шаг необходимо сделать. По словам эстонского министра иностранных дел Маргуса Цахкна, «в сложившейся ситуации крайне важно оценить все возможные меры для укрепления потенциала сдерживания и обороны, а также обеспечить гибкость и свободу выбора для вооруженных сил Эстонии».

Всю вину же он, как водится в Прибалтике, переложил на Россию. «Россия не подписала Оттавскую конвенцию, запрещающую противопехотные мины. И мы не можем считать правильным, что запрещаем себе использовать оружие, которое Россия готова применить против нас», – подчеркнул Цахкна.

Логика, прямо скажем, извращенная. Противопехотные мины – оружие страшное, но исключительно оборонительное. Его невозможно применить против кого-либо, кроме как против агрессора, просто по природе его устройства.

Если руководство стран Прибалтики открыто заявляет, что Россия «готова применить» против этих государств противопехотные мины - разве это не выглядит как прямое признание в том, что именно НАТО готовится напасть на Россию?

Но публично Варшава, Рига, Таллин и Вильнюс внушают своему населению, что после окончания СВО на Украине российская армия может быть переброшена для нападения на Польшу и Прибалтику. Причем, как там уверены, это может произойти уже в течение ближайших месяцев. А это значит, что нужно срочно, не теряя ни дня, готовиться к отражению нашествия. В том числе с помощью расстановки противопехотных мин.

В свою очередь, глава литовского Минобороны Довиле Шакалене сообщила, что уже идет обсуждение: сколько противотанковых и противопехотных мин можно закупить за рубежом. Кроме того, обсуждается возможность производства мин непосредственно в самой Литве. Аналогичную рассматривают и в Латвии: там заявляют, что имеющиеся в стране возможности металлообработки позволят быстро наладить производство мин. В целом же, по словам Шакалене, одновременный выход четырех стран из Оттавской конвенции стал бы «сильным и четким сигналом», свидетельствующим о том, насколько серьезно они относятся к «сдерживанию и защите своих границ».

Среди простых жителей стран Прибалтики, не допущенных к рычагам управления государствами, известие о выходе из конвенции вызвало разноречивую реакцию. Русофобы, понятно, ликуют.

А вот местные русские, особенно жители приграничных территорий, опасаются, что на выставленных минных полях будут подрываться мирные люди – грибники и ягодники.

«Это значит, что за грибами больше не сходишь в Силенские леса...», – отмечает депутат горсобрания Даугавпилса Михаил Лавренов. Он имеет в виду леса, находящиеся в окрестностях населенного пункта Силене, где до 2023 года действовал погранпункт с Белоруссией, закрытый по инициативе латвийской стороны.

Политолог Кристина Исмагилова пишет, что выход четырех стран из Оттавской конвенции позволит им создавать вдоль своих границ полосы минных полей. Эта мера хорошо сочетается с анонсированной в прошлом году программой строительства вдоль рубежей РФ и РБ системы разнообразных укреплений – вызвавшей, кстати, панику местных жителей, обнаруживших, что их хотят заставить жить среди мин, противотанковых «ежей», военных складов и перекопанных дорог.

Внедрение этой стратегии, естественно, повысит риск эскалации напряженности с Россией и Белоруссией, которые классифицируют такие действия как провокацию. «Однако внутри той же Польши само предположение о том, что вот теперь поляки могут заминировать хоть все вокруг, в том числе и защищаясь от мигрантов, конечно будет принято с энтузиазмом», – констатирует Исмагилова.

Она предупреждает, что Польша и страны Прибалтики могут подать пример для других стран – например, Финляндия также рассматривает возможность выхода из Оттавской конвенции.

«При этом противопехотные мины, мягко скажем, оружие с неоднозначной репутацией. Они эффективны в замедлении наступления противника, но их неизбирательное действие представляет долгосрочную угрозу для гражданского населения, как это видно на примере Украины и других конфликтов.

Кроме того, остается открытым вопрос, насколько быстро Польша сможет восстановить производство и применение мин, учитывая, что запасы были уничтожены в 2016 году. Это потребует времени, ресурсов и, возможно, разработки новых технологий, что может ограничить немедленный эффект от выхода из договора», – предрекает Исмагилова.

Тем не менее, поляки и прибалты оставляют себе лазейку, возможность пойти на попятный. Глава эстонского Минобороны Ханно Певкур объяснил, что принятое ими с коллегами заявление еще не значит, что они прямо сейчас начнут «засевать» приграничные территории минами. «У нас в настоящее время нет планов разрабатывать, накапливать или использовать ранее запрещенные противопехотные мины», – сказал Певкур. Латвийский министр обороны Андрис Спрудс тоже обещает «продолжать соблюдать международные нормы и гуманитарное право» – для чего Рига обещает «консультироваться с нашими союзниками».

Калининградский политолог Александр Носович отмечает, что Польша и страны Прибалтики «скорее по инерции, чем по рациональному расчету, вступили на новый этап эскалации, повышения ставок». И коллективный выход из соглашения ООН о запрете на противопехотные мины – здесь не единственный признак.

Так, в Литве активно «качают тему» размещения на своей территории западного ядерного оружия. Также в Литве раскручивают тему поимки двоих «российских диверсантов» (таковыми назначили двух молодых граждан Украины), которым вменяют прошлогоднюю попытку поджога магазина ИКЕА в Вильнюсе. Латвия продолжает опускать «железный занавес» на границе – там принято решение запретить пеший переход погранпунктов, соединяющих эту прибалтийскую республику с Россией и Белоруссией. Несмотря на то, что потерпела неудачу попытка обвинить Россию в намеренной порче кабелей на дне Балтийского моря, прибалты и финны продолжают обсуждать возможность введения морской блокады РФ.

Носович задается вопросом: какой смысл в этой активности, когда разворачивающиеся процессы прямо противоположны? «А почему вообще во всякой международной активности непременно должен быть смысл, и сама она может быть исключительно продумана и рациональна? Зеленский до исторического «срача» с Трампом в Белом доме тоже был уверен, что сила его – в хамстве его, и достаточно заявиться на переговоры в спецовке небритым и как следует поскандалить на тему невинной жертвы агрессии, чтобы на Украину исправно посыпались все подвисшие у западных союзников плюшки. Столкновение башкой об изменившуюся реальность было тяжелым.

Так и прибалтийские политики. Они за тридцать пять лет так привыкли, что каждое антироссийское действие усиливает их позиции внутри коллективного Запада, что объективно оценивать ситуацию и думать по-другому не могут. Столкновение башкой о реальность тут тоже будет тяжелым», – резюмирует политолог.