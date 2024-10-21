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    21 октября 2024, 21:10 • В мире

    Открытый антисемит стал звездой литовской политики

    Открытый антисемит стал звездой литовской политики
    @ ArmanaviciusZalieckasDeividas/Wikipedia

    Tекст: Станислав Лещенко

    Одной из значимых политических фигур в Литве внезапно стал человек, который требует от евреев извинений за «холокост литовцев», цитирует издевательские антисемитские поговорки и прямо перевирает историю Второй Мировой войны. Почему значительное число литовских избирателей поддержало партию персонажа и как происходящее скажется на всей литовской политике?

    По результатам состоявшегося в Литве 13 октября первого тура парламентских выборов самым обсуждаемым человеком в стране стал 42-летний Римигиюс Жемайтатис. И не только потому, что у этого человека репутация злобного и агрессивного антисемита.

    В 2016-20 гг Жемайтайтис возглавлял литовскую правопопулистскую партию «Порядок и справедливость», а в 2020-м встал во главе «Свободы и справедливости». В мае 2023-го Жемайтайтис влип в громкий антисемитский скандал. Под новостью о том, что вооруженные силы Израиля разрушили начальную школу, в которой учились дети палестинских арабов, депутат оставил запись, в которой сравнил израильтян с россиянами и добавил, что «в мире появились еще одни скоты». Жемайтайтис добавил: «После таких событий не вызывает удивления, почему рождаются такие поговорки: "Лез еврей по лестнице и упал случайно. Возьмите, дети, палочку и убейте этого еврейчика...».

    Высказывание заметили сотрудники посольств Израиля, Германии и Нидерландов. Возник международный скандал. Литовская прокуратура вынуждена была начать досудебную проверку. Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что «подобные безответственные заявления наносят ущерб имиджу Литвы в мире и двусторонним отношениям». А премьер Литвы Ингрида Шимоните добавила, что Жемайтайтис своими словами заслужил лишения места в парламенте.

    Депутат, однако, ничуть не смутился. Он заявил, что доволен произведенным эффектом: «Положительно, очень хорошо… Будет повод лучше раскрыть общественности, показать, как Израиль и израильское правительство, подобно коммунистам-большевикам, разрушают школы, построенные в другом государстве, в другой стране на деньги Евросоюза».

    Потом он раскритиковал Шимоните, отправившуюся с официальным визитом в Израиль. Жемайтайтис возмутился словами премьера об исторических связях литовцев и евреев. «Противно то, что Шимоните говорит такие глупости – после того как 3 июня 1944 г. литовские евреи вместе с русскими уничтожили жителей деревни Пирчюпис. Это еще раз показывает, что представителям нашей власти совершенно наплевать на то, что в 1941-1944 г. жившие в Литве евреи убивали литовцев», – написал Жемайтайтис.

    Упоминаемая им Пирчюпис (Пирчюпяй) – деревня в Варенском районе Литвы, в 45 км к юго-западу от Вильнюса. 3 июня 1944 года партизаны обстреляли на дороге в окрестностях Пирчюпис колонну автомашин вермахта – и оккупанты сочли, что жители деревни помогают народным мстителям. Нацистские каратели сожгли деревню вместе с ее жителями. Причем же здесь евреи?

    По мнению литовских националистов, гитлеровскую колонну в то утро атаковали партизаны-евреи. А раз так, то они и виноваты в гибели жителей деревни. То есть перед нами прямая ложь и переписывание истории.

    По мнению Жемайтайтиса, «ценностная политика находящихся у власти – ниже плинтуса». Парламентарий возмущается: «До каких пор наши политики будут преклоняться перед евреями, которые убивали наших граждан, способствовали литовским страданиям, пыткам и разрушению нашего государства? Был еврейский холокост, но еще больший холокост литовцев был в Литве! Если наши политики-клоуны в Израиле извиняются перед евреями, то когда же евреи извинятся перед нами?».

    Однако вопрос исторической вины литовцев за Холокост действительно стоит очень остро. Во время гитлеровской оккупации на территории Литвы было убито 200 тысяч евреев. Причем эти убийства проходили при прямом участии литовских коллаборационистов, которые начали уничтожать своих еврейских соседей сразу после отступления советских войск. Более того, потом немцы сформировали из литовцев расстрельные команды, которые они направили для выполнения «грязной работы» в Белоруссию.

    В течение десятилетий тема массового убийства евреев в Литве была табуированной. Более того, литовские националисты создали обширную мифологию о «еврейской вине». В частности, утверждается, что, когда в 1940 году в Литве утвердилась советская власть, евреи начали вступать в НКВД – и с рвением репрессировали и депортировали литовцев. В 1941 году вскоре после создания еврейского гетто у фермы Райняй в близлежащем лесу нашли останки 74 человек, идентифицированных как заключенных тюрьмы города Тельшяй. Гитлеровская пропаганда заявила, что это убийство совершили «евреи из НКВД» накануне отступления Красной армии. Националисты до сих пор приводят «резню в Райняй», когда пытаются обелить своих соплеменников, участвовавших в убийствах евреев.

    Писательницу Руту Ванагайте, которая написала несколько книг об участии литовцев в Холокосте, на родине так затравили, обвиняя в «очернении героев», что она вынуждена была эмигрировать. Ведь в Литве в течение трех последних десятилетий поддерживается культ послевоенных «лесных братьев», боровшихся с советской властью. Их всех произвели в «национальные герои», нимало не смущаясь тем, что многие из них активно сотрудничали с гитлеровцами и участвовали в убийствах мирного населения, тех же евреев.

    «Тема Холокоста всегда была ахиллесовой пятой Литвы на международной арене.

    Язва, которая разъедает литовские отношения с США. Еврейские организации в Вашингтоне и Израиль с его позициями там же – это слишком серьезно, чтобы литовские власти позволяли себе качать свою «правду» о геноциде евреев в Литве. Каждый раз, когда эта «правда» попадала за океан и вызывала там резонанс, они трусливо скулили, бесконечно извинялись и непрестанно повторяли, что мы каемся, каемся», – отмечает политолог Александр Носович.

    И до сих пор в Литве крайне сильны антисемитские настроения – иначе и не может быть, учитывая с какой силой государственная пропаганда воспевает «лесных братьев» и проклинает советских солдат. В 2019 году массы националистов провели в Вильнюсе несколько крупных акций протеста после решения городских властей снять мемориальную табличку пособнику Холокоста Йонасу Норейке и переименовать сквер, названный в честь другого вдохновителя убийств евреев – Казиса Шкирпы.

    А не далее, как в 2023 году глава организации Еврейская община Литвы (ЕОЛ) Фаина Куклянски требовала демонтировать установленный в Укмерге памятник «национальному партизану» Юозасу Крикштапонису, который участвовал в уничтожении евреев Литвы и Белоруссии. У литовских националистов это вызвало неприкрытую ярость.

    И все же до последнего времени литовские антисемиты не имели никакого политического представительства. Тем более что в конце концов Жемайтайтиса не только исключили из партии «Свобода и справедливость», но и выгнали из парламента.

    Однако он не опустил рук, а с жаром принялся за конструирование новой партии, которой дал имя «Заря над Неманом». Партия участвовала в прошедших в Литве 13 октября парламентских выборах. «Зарю над Неманом» никто в расчет не брал, как заведомых маргиналов. Однако итоги голосования стали сенсационными. «Заря над Неманом» – партия, существующая меньше года – заняла третье место с 15% голосов и 14 местами в парламенте – и это уже всех шокировало.

    Такой результат следует расценивать как невероятный успех. Он даже позволяет партии претендовать на участие в формировании будущего правительства Литвы. И этот успех – прямой результат националистической пропаганды литовского правительства за последние тридцать лет. Оказалось, что за эти годы в стране выращен большой слой людей, одобряющих кровавые «подвиги» литовских коллаборационистов. Разумеется, «Заря над Неманом» выехала не только на национализме. Партия раздает обычные для правопопулистов обещания навести порядок в экономике, увеличить количество рабочих мест, чтобы литовцам больше не было нужды уезжать за работой в чужие края.

    Как подчеркивает Носович, в литовском Сейме большую фракцию создала партия, которая прямо говорит: хватит каяться перед евреями.

    «Еврейский вопрос» – это далеко не единственное и не главное у «Зари Немана». Но если их допустят в коалицию и поручат внешнюю политику, границы возможного в деле пересмотра итогов Второй мировой серьезно расширятся», – предупреждает политолог.

    Второй тур выборов состоится в Литве 27 октября. Он существенно не изменит сложившейся картины, хотя и уточнит ее очертания. Уже сейчас, как перед консерваторами, так и перед социал-демократами встал вопрос – как быть дальше? Каждая из этих партий хочет возглавить правительство и каждая не готова к созданию совместной коалиции. Стало быть, нужно заключать союз за «Зарей над Неманом», что страшновато, учитывая имидж Жемайтайтиса.

    Президент Литвы Гитанас Науседа дал понять, что если «Заря над Неманом» хочет войти в правящую коалицию, а сам Жемайтайтис – в состав кабинета министров, то они должны «измениться». Но не похоже, что Жемайтайтис готов меняться. Сразу после успехах на выборах у него спросили: готов ли он извиниться за ту оскорбительную поговорку о евреях? Жемайтайтис отперся: он дескать, имел в виду не весь еврейский народ, а лишь премьера Израиля Биньямина Нитаньяху. «Мне странно, что вы все так реагируете на этот глупый стишок. Но если считаете, что я должен за что-то извиниться, то я так не считаю», – отрезал политик.

    Успех «Зари над Неманом» способен испортить отношения Литвы с Израилем – в прошлом и так не безоблачные из-за антисемитских выходок литовских националистов и нежелания большинства литовцев взять на себя вину за Холокост. Впрочем, Вильнюсу не впервой рушить отношения с влиятельным государством – достаточно вспомнить, в какой яме находятся его отношения с Россией и Китаем.

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