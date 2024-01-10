В Литве нашли антироссийскую пользу от русского языка

Tекст: Станислав Лещенко

На исходе прошлого года министр образования Литовской Республики Гинтаутас Якштас (выдвинут на пост главной правящей партией «Союз отечества – Христианские демократы Литвы») озвучил намерение по полному отказу от обучения на русском языке в школах этого государства. «Наши соседи латыши и эстонцы не только отказались от школ, где обучают на русском языке, но и встали на путь отказа от преподавания русского языка как иностранного. Видимо, нам следует поучиться у наших соседей», – заявил Якштас. По его мнению, литовским школьникам изучать нужно лишь языки государств Евросоюза или стран, «дружественных» Литве, например, Украины.



По словам министра, в настоящее время в его ведомстве готовят план отказа от обучения на русском языке – он будет представлен в течение нескольких недель. Школы нацменьшинств закрывать не будут, но преподавание в них постепенно переведут на государственный язык – по образцу того, как поступили в Эстонии и Латвии.

В Литовской Республике действует закон, в соответствии с которым нацменьшинствам гарантировано обучение на родном языке в регионах проживания. В Литве функционируют почти 100 школ нацменьшинств – польского и русского. Русские литовцы (их численность составляет свыше 140 тыс. человек – более 5% населения) в большинстве своем проживают именно в Вильнюсе, Висагинасе, Клайпеде. В школах с русским языком обучения учатся около 14 тыс. школьников.

Предстоящее переформатирование учебных заведений нацменьшинств – органическая часть политики Литовской Республики. Литва активно участвует в геополитическом противостоянии с Россией и ущемляет права своих русскоязычных граждан, побуждая их к ускоренной ассимиляции. Тем любопытнее то, что в Литве ряд специалистов жестко раскритиковали планы Гинтаутаса Якштаса. Например, по мнению литовского эксперта по вопросам нацменьшинств, доктора наук Барбары Станкевич, намерения главы Минобразования ставят под удар отношения между национальными общинами, живущими в пределах республики.

А глава входящей в правящую коалицию либеральной Партии свободы Аушрине Армонайте, являющаяся в текущем литовском правительстве министром экономики и инноваций, выступила с критикой этого плана . «Заявления о том, что завтра мы все эти школы позакрываем, следует оценивать как ужасную ошибку. Не советую так поступать», – сказала Армонайте. По ее мнению, нужно не уничтожать школы с обучением на русском языке, а повышать в них качество педагогической работы. «В центре всего должны быть учащиеся. Они должны получать самое лучшее образование», – отметила министр.

«Сейчас мы пользуемся этой чувствительной геополитической ситуацией: все закрываем, все уничтожаем. Такого делать нельзя – ведь это дети, их жизнь формируется в школах», – подчеркивает глава Минэкономики.

Примечательно, что еще до нее весьма критически отозвался о планах Якштаса другой статусный член Партии свободы – депутат Сейма Витаутас Миталас. Он удивлен непоследовательностью заявлений Якштаса, который сначала давал понять, что готов приступить к переформатированию русских школ прямо сейчас, а потом вдруг сказал, что для этого сначала нужно подготовить «правовую базу».



Армонайте и ее партия – никакие не сторонники добрососедства с Россией, в противном случае их не взяли бы в правящую коалицию. Высказавшись о ситуации с русскими школами, глава Минэкономики перешла к геополитической обстановке и призвала к дальнейшему увеличению военных расходов государства. Для понимания – на военные расходы в Литве уже сейчас отведено 2,45% от ВВП страны. Запланированные и осуществляемые закупки оружия из одних только США достигают 1,2 млрд евро. По мнению Армонайте, этого недостаточно. Она предлагает ориентироваться на эпоху холодной войны, когда некоторые страны НАТО выделяли «на оборону» и 4% ВВП.

Партия свободы, которую возглавляет Аушрине Армонайте, в конфигурации сегодняшней литовской власти является младшим партнером «Союза отечества – Христианских демократов Литвы» (консерваторов). Партия была основана в 2018 году Армонайте совместно с мэром Вильнюса Римигиюсом Шимашюсом. В глазах литовского обывателя, который в целом довольно консервативен, Партия свободы имеет совершенно конкретный цветовой оттенок – розово-голубой. 34-летняя Аушрине Армонайте замужем, но она яростно борется за «права» секс-меньшинств. Что касается Шимашюса, то тот в преддверии муниципальных выборов агитировал за себя в том числе в гей-клубе и набрал в свою команду «отмороженных» гей-активистов.

В то же время Партия свободы действует несколько тоньше литовских консерваторов, использующих совсем уж топорные методы: запретить, искоренить, изгнать и т. д. Тот же Шимашюс много «потрудился» над сносом в Вильнюсе памятников советским воинам и не допустил создания в литовской столице Дома Москвы. Он открыто выступал против оголтелого антисемитизма литовских националистов и возражал против присутствия в городе мемориальных досок совсем уж одиозным пособникам гитлеровцев. Аналогично и его соратница Армонайте понимает, что действовать нужно тоньше

– не уничтожать школы нацменьшинств, но наладить преподавание в них таким образом, чтобы эти учебные заведения выпускали людей, чьи взгляды на мир полностью состояли из нарративов литовской госпропаганды.

Кроме того, Армонайте по-особому относилась к эмигрантам из России. Сейчас их в Литве просвечивают буквально насквозь и ввели жесточайшие условия для получения вида на жительство. Армонайте же ратовала за введение политики открытых дверей – напирая на то, что среди российских «релокантов» есть немало полезных людей: специалистов самого разного профиля и хозяев собственного бизнеса, которые могли бы внести оживление в экономическую жизнь Литвы.

Армонайте ссылается на пример 2020 года, когда Литва широко раскрыла ворота перед беглецами от «режима Лукашенко», среди которых было много IT-предпринимателей и бизнесменов другого профиля. Тогда за короткие сроки в Литве было зарегистрировано 850 белорусских компаний. Армонайте предлагала повторить это и с россиянами.





Однако предложения министра экономики отвергли. С ноября 2022 года россиян, желавших осесть в Литве, начали подвергать самым суровым проверкам и при малейшем несоответствии введенным в их отношении критериям – отказывать и изгонять. Кроме того, уже принято решение ужесточить въезд и белорусам. Многие из белорусов, которые осели в Литве в 2020-21-м, почувствовав резкое ухудшение отношения к себе, потянулись со своим бизнесом в другие страны – в первую очередь в Польшу. За минувший год число белорусских компаний в Литве уменьшилось на 37%.

«На мой взгляд, предложение Армонайте оставить русские школы в покое объясняется простым соображением. Литва проводит активную антироссийскую политику – следовательно, чтобы она была эффективна, литовским властям необходимо наличие под рукой людей, владеющих русским языком на идеальном уровне, – говорит газете ВЗГЛЯД калининградский политолог, специалист по странам Прибалтики Александр Носович. – Литовская Республика пытается лезть со своими антироссийскими инициативами на все постсоветское пространство – то есть туда, где главным языком общения остается русский. Чтобы проводить свою работу на Украине, в Белоруссии и в Закавказье, Литве нужно много квалифицированных специалистов, полностью годящихся для такой миссии.

Кстати, такую же мотивацию можно найти и в Польше, где тоже нет большой русской общины и где к вопросам преподавания русского языка – в чисто прагматических целях! – относятся куда спокойнее, чем в тех же Латвии и Эстонии. Например, при педагогическом университете в Кракове несколько лет назад открыли курсы русского языка. Просто Западу нужно большое количество квалифицированных агентов, которые будут проводить на постсоветском пространстве политику вестернизации».

Ужесточение же отношения в Литве к российским релокантам Носович объясняет просто – больше нет денег на их прием.

«В свое время литовцы создавали на своей территории эмигрантские структуры, наподобие приснопамятного "Форума свободной России" или штаба "истинного президента Беларуси" Светланы Тихановской – в надежде получить под это много средств от Запада. И какое-то время грантовые потоки под эти цели в Литву действительно поступали. Но год от года эти потоки все иссякали, а собственного финансирования на содержание эмигрантов у Литвы не оказалось. Поэтому, дабы не тратиться на приезжих, их стали постепенно выдавливать», – полагает специалист.

Таким образом, и в случае с русскими школами Литвы, и в случае с приемом релокантов Армонайте выступила как наиболее дальновидный представитель правящей элиты – она считает, что бороться с Россией и Белоруссией надо не так, как привыкли это делать в Вильнюсе. Не оскорблять россиян и белорусов, не угнетать их запретами, а тонко и хитро переманивать на свою сторону.