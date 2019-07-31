Мэр Вильнюса указал на нацистское прошлое «национального героя» Литвы

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в обращении к президенту Литвы Гитанасу Науседе рассказал, почему снял памятную доску пособнику нацистов Йонасу Норейке со здания библиотеки Академии наук.

Как пишет Sputnik Литва, Шимашюс пояснил, что существуют надежные исторические доказательства участия Норейки участвовал в создании еврейского гетто.

«Мы сделали то, что упоминаемая вами комиссия и посоветовала, господин президент. Признаю – мы должны были это сделать раньше, более тонко; но должны были сделать», – написал мэр Вильнюса в Facebook.

При этом он заявил, что готов представить президенту Литвы планы по пересмотру политики по установке памятников в Вильнюсе.

В начале апреля литовский правозащитник Станисловас Томас разбил кувалдой мемориальную табличку Норейке (Генералу Ветра) на здании библиотеки Академии наук. Табличку восстановили, но на прошлой неделе Шимашюс все же решил снять табличку со здания библиотеки.

Йонас Норейка (кличка «Генерал Ветра») – литовский коллаборационист, участник «Литовского фронта активистов», пособник нацистов. По приказу Норейки во время Холокоста евреев сгоняли в Шауляйское гетто, а потом Норейка отдал приказ «расстрелять всех до одного». Был ликвидирован советской властью в 1947 году. После получения независимости Литвы получил звание борца за независимость Литвы.

Напомним, в октябре 22018 года председатель Общины евреев Литвы Фаина Куклянски раскритиковала высказывания кандидатов на пост президента страны об офицере Йонасе Норейке, который являлся генералом «лесных братьев».