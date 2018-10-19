Евреи Литвы возмутились восхвалением пособника нацистов кандидатами в президенты

Председатель Общины евреев Литвы Фаина Куклянски раскритиковала высказывания кандидатов на пост президента страны об офицере Йонасе Норейке, который являлся генералом «лесных братьев», сообщает BNS.

По словам Куклянски, если экс-министр финансов Ингрида Шимоните и дипломат Вигаудас Ушацкас знают историю Холокоста, «им самим должно быть стыдно за собственные высказывания».

«Не знаю, что здесь действует популизм, или патриотизм. Возможно, человек и не совершил преступления, но он не очень уважаем, если от него пострадали множество людей и множество евреев», – заявила она, передает Delfi.

Куклянски отметила, что евреи уважают борцов за свободу, но не тех, «чьи руки запачканы». По ее словам, подобное отношение «вводит людей в заблуждение».

Ранее на дебатах кандидатов в президенты Литвы от партии консерваторов Шимоните и Ушацкас заявили, что не снимали бы памятные доски Норейке в центре Вильнюса. Ушацкас утверждал, что министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, снять мемориальную доску Норейке, «должен бы помолчать». «Генерал Ветра – литовский герой, борец за свободу, и не министру иностранных дел его судить», – отметил кандидат.

Еврейская община Литвы и общественность уже не первый год призывают снять мемориальную доску Норейке со здания библиотеки им. Врублевских Академии наук. По их мнению, памятный знак почета является крайне спорным.

Йонас Норейка (кличка «Генерал Ветра») – литовский коллаборационист, участник «Литовского фронта активистов», пособник нацистов. По приказу Норейки во время Холокоста евреев сгоняли в Шауляйское гетто, а потом Норейка отдал приказ «расстрелять всех до одного». Был ликвидирован советской властью в 1947 году. После получения независимости Литвы получил звание борца за независимость Литвы.