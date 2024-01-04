  • Новость часаГосдеп пообещал Украине военную поддержку на другом уровне
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    Запад в новом году взял курс на эскалацию украинского конфликта
    В Германии заявили о попытке диверсии на новом трубопроводе для СПГ
    Дмитрий Медведев жестко обругал французов
    Запашный сообщил о смерти известного кавээнщика Станислава Агафонова
    На Купянском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военных
    В Севастополе упала сбитая и не взорвавшаяся ракета ВСУ
    Путин подписал закон о приеме в гражданство служащих в ВС иностранцев
    ВС России уничтожили почти 6 тыс. иностранных наемников на Украине
    СБУ заявила об уничтожении оператора «Киевстар» российскими хакерами
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Новую культуру должна объединять верность России

    За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.

    18 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис За что либералы мстят Илону Маску

    Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.

    18 комментариев
    Александр Чаусов Александр Чаусов Сеймур Херш как свидетель дикости Запада

    Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.

    16 комментариев
    4 января 2024, 22:59

    Литва задумалась о замене русского языка в школах на украинский

    Министр образования Литвы Якштас призвал к отказу от русского языка в школах

    Tекст: Антон Антонов

    Литве нужно отказаться от преподавания русского языка даже как иностранного, можно ввести обучение на украинском, заявил министр образования, науки и спорта страны Гинтаутас Якштас.

    Якштас призвал «идти по стопам соседних Латвии и Эстонии». Он считает, что Литве следует ориентироваться на официальные языки ЕС, а также заключать «двусторонние договоренности» с «дружественными» государствами. «Например, с Украиной, чтобы обучение шло на языке этого нацменьшинства», – сказал Якштас. Его ведомство собирается через нескольких недель подготовить предложения по переходу русских школ на обучение на литовском, передает ТАСС со ссылкой на Ziniu radijas.

    Напомним, в странах Прибалтики усилились притеснения русскоязычных жителей. В сентябре президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства страны фигуристку Маргариту Дробязко. В ноябре обыски прошли у членов уже нелегального в стране «Международного форума добрососедства».

    4 января 2024, 09:28
    В Германии начали расследование попытки диверсии на новом трубопроводе для СПГ
    В Германии начали расследование попытки диверсии на новом трубопроводе для СПГ
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Правоохранительные органы Германии расследуют возможную попытку диверсии на новом трубопроводе, по которому будет транспортироваться сжиженный природный газ, сообщило редакционное объединение SHZ (Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag).

    Сообщается, что на 55-километровой трассе как минимум в трех местах были обнаружены отверстия размером около 1 см. Расследование ведет Генеральная прокуратура ФРГ, поскольку новый трубопровод считается объектом критической инфраструктуры и такие дела находятся в ее сфере ответственности, передает ТАСС.

    Отверстия в трубопроводе обнаружила фирма-оператор трассы в конце ноября. Расследование ведется по подозрению «в совершении антиконституционной диверсии».

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    4 января 2024, 12:18
    В Казахстане назвали причину прекращения вещания Первого канала

    Tекст: Ольга Иванова

    Телеканалы Цифрового Телесемейства Первого, в том числе и «Первый канал», исключили из сетки казахстанского оператора TVCOM из-за задолженности оператора, сообщила официальный представитель АО «Первый канал. Всемирная сеть» в республике Ирина Калашникова.

    Она отметила, что это не политическое решение. По словам Калашниковой, оператор не платил за вещание в 2023 году и остался должен за несколько месяцев вещания в 2022 году, передает РИА «Новости».

    В компании отметили, что готовы возобновить переговоры о сотрудничестве, если будет полностью погашена задолженность.

    Оператор платного спутникового и интернет-телевидения в Казахстане TVCOM исключил из сетки вещания несколько российских телеканалов, объяснив это решение сокращением доли «зарубежных каналов с новостным информационным нарративом».

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    4 января 2024, 10:53
    Выставку «Россия» в первый день работы в 2024 году посетили 156 тыс. человек

    Tекст: Ольга Иванова

    На выставке-форуме «Россия» установлен очередной рекорд посещаемости – в первый рабочий день в новом году нашими гостями стали 156 тыс. человек.

    Выставка «Россия» продолжила работу 3 января, после двух технических дней, во время которых специалисты обновляли экспозиции и готовились к встрече гостей. Посетителям предложили специальную новогоднюю программу. В первую очередь она ориентирована на семьи с детьми. К примеру, в Павильоне № 2 «СБЕР» прошел мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма – дети создали персонажей, проработали их характеры и диалоги, а затем создали анимацию на мультстанке для покадровой съемки. Кроме того, на выставке детей научили народной росписи посуды.

    Также на выставке 3 января прошел Парад Дедов Морозов и концерт от VK, где выступили Тося Чайкина и DJ Грув.

    Большой интерес выставка вызвала и 31 декабря – мероприятия в этот день посетили свыше 120 тыс. человек. Гостями выставки стали жители всех 89 регионов России, в том числе участники специальной военной операции и их семьи. Многие из них планировали поездку на выставку «Россия» на ВДНХ заранее.

    Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурная, деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля.

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    4 января 2024, 15:18
    Reuters: Российские хакеры уничтожили «Киевстар»

    Reuters: Тысячи виртуальных серверов «Киевстар» были уничтожены российскими хакерами

    Reuters: Российские хакеры уничтожили «Киевстар»
    @ Jaap Arriens/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После кибератаки на виртуальную и IT-инфраструктуру украинский мобильный оператор «Киевстар» лишился практически всего, включая тысячи персональных компьютеров и виртуальных серверов, заявил начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью Reuters.

    Витюк рассказал, что российские хакеры могли «находиться в системе» как минимум с мая 2023 года, вероятно, как минимум с ноября у них был полный доступ к «Киевстар», пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

    По его словам, эта атака привела к катастрофическим разрушениям, уничтожила тысячи серверов и ядро мобильного оператора. Он также отметил, что взлом был направлен на нанесение психологического удара и стал предупреждением, в том числе для всего западного мира, что «на самом деле никто не является неприкасаемым».

    Витюк утверждает, что доступ к личной информации, местоположению телефонов пользователей оператора у хакеров появился в ноябре, они начали перехватывать СМС-сообщения и, возможно, красть Telegram-аккаунты. СБУ помогла «Киевстару» восстановить систему и отразить кибератаки, при этом утверждается, что кибератака не повлияла на ВСУ, потому что там используются другие алгоритмы и протоколы.

    Представитель СБУ обвинил в кибератаке на «Киевстар» связанную с Россией хакерскую группу Sandworm, но ответственность на себя взяли хакеры из группы «Солнцепек». Образцы вредоносного ПО, которое использовалось для атаки на «Киевстар», сейчас изучает украинская спецслужба.

    Напомним, 12 декабря 2023 года произошел сбой в работе информационной инфраструктуры Украины, были недоступны мобильная связь и интернет.

    Оператор «Киевстар» обвинил хакеров в сбоях. СБУ заявила, что при атаке критические повреждения получила цифровая инфраструктура оператора.

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    4 января 2024, 11:13
    Мать избивших сверстников в Нижнем Тагиле детей допросили в полиции

    Tекст: Валентина Григоренко

    Мать братьев, которые избили девочку-сироту и мальчика возле школы в Нижнем Тагиле в Свердловской области, рассказала, что ее вызывали в полицию.

    Женщина, комментируя причины драки, уточнила, что сегодня все показания уже подала в полицию. «Мне сказали, что кроме следственного комитета и полиции Тагилстроевского района меня никто не должен беспокоить. Давайте через полицию и будем встречаться, надоели мне все!» – добавила она, передает Ura.ru.

    Двукратный чемпион мира по боксу в тяжелом весе и депутат Госдумы Николай Валуев, комментируя произошедшую драку, отметил, что закон в России должен быть един для всех.

    «И вновь диаспоры-мигранты и бессилие, бессилие. Это про закон, который вроде бы для всех», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, 29 декабря пятиклассники братья Рашад и Камал избили одноклассников возле школы № 56 в Нижнем Тагиле. При этом якобы их мать снимала издевательства на видео и даже участвовала в процессе.

    Позже стало известно, что одна из их жертв, девочка-сирота, попала с травмами в больницу. Силовики возбудили уголовное дело. При этом бывшая одноклассница назвала братьев добрыми парнями и сообщила, что их тоже травили в школе за «не ту национальность».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что существующую систему по миграционным вопросам планируют улучшать, сейчас не определено, когда появится специальный орган.

    Коментарии (45)
    4 января 2024, 01:38
    Запашный сообщил о смерти известного кавээнщика Станислава Агафонова
    Запашный сообщил о смерти известного кавээнщика Станислава Агафонова
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Автор и художественный руководитель команд КВН Станислав Агафонов умер в возрасте 40 лет, сообщил гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгар Запашный.

    «Умер Станислав Агафонов – один из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН, в том числе «Сборной Большого Московского цирка», – написал Запашный в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что «буквально недавно вспоминал теплыми слова Станислава, так как было приятно работать с ним».

    «Покойся с миром, дорогой Стас», – заключил Запашный.

    По данным РИА «Новости», Агафонов родился в Братске 1 марта 1983 года. Выступал в Высшей лиге КВН в составе команды «Байкал». В 2018 году стал чемпионом Высшей лиги КВН в качестве художественного руководителя команды «Раисы».

    Ранее сообщалось, что в октябре 2023 года в возрасте 54 лет умер украинский шоумен и участник КВН Сергей Сивохо, работавший с Владимиром Зеленским.

    Свою известность шоумен приобрел после участия в играх команд КВН, таких как команда КВН ДПИ (Донецкого политехнического института), «Дрим-Тим», Сборная СНГ, Сборная XX века.

    Коментарии (3)
    4 января 2024, 17:06
    В Германии заявили о неэффективности ЗРК Patriot на Украине

    Welt: ЗРК Patriot не справился с ударами российских Х-32 по Украине

    В Германии заявили о неэффективности ЗРК Patriot на Украине
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые входят в состав украинской системы противовоздушной обороны (ПВО), не смогли сбить ни одну из российских крылатых ракет X-32 во время массированных российских ударов, заявил в эфире немецкого канала Welt корреспондент Гуидо Шмидтке.

    Германский журналист отметил неуязвимость и высокую скорость X-32, украинская ПВО, в числе которой находится современный ЗРК Patriot, оказалась бессильна перед ней, передает РИА «Новости».

    Шмидтке заявил, что крылатую ракету Х-32 сложно заглушить РЭБ и сбить с курса, она обладает невероятной скоростью, порядка 5400 километров в час, а также эффективно идентифицирует и находит цели.

    Он сделал вывод, что Российская армия располагает новейшими крылатыми ракетами, которые могут преодолеть современные западные ПВО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ВС России разрушили ожидания британской разведки на Украине.

    Коментарии (19)
    4 января 2024, 19:38
    В Севастополе упала сбитая и не разорвавшаяся ракета ВСУ

    Губернатор Развожаев: Сбитая ракета упала в районе частного сектора в Севастополе и не взорвалась

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные отразили самую массированную атаку на Севастополь, пострадавший в результате падения осколка госпитализирован, по предварительным данным, одна сбитая ракета не взорвалась, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки ВСУ осколок ракеты попал в дом, пострадал один взрослый, он госпитализирован, ребенок 6 лет не пострадал, но напуган, с ним работают педиатры.

    Кроме того, по данным губернатора, осколки упали рядом с жилыми домами в районе Песочной бухты, информация о повреждениях уточняется. В Черноречье сбитая часть предположительно ракеты упала в речку Черная, повреждений и пострадавших нет. Осколки также упали на улицу Генерала Жидилова и набережную Учкуевки.

    По предварительной информации от жителей: упала сбитая ракета в районе частного сектора за СевГУ и не взорвалась, туда выехали спецслужбы для проверки информации.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российская ПВО уничтожила десять ракет ВСУ над Крымом.

    Развожаев сообщил, что военные отразили атаку на Севастополь.

    Коментарии (10)
    4 января 2024, 14:52
    В Совфеде осудили призыв Польши бить дальнобойными ракетами по территории России

    Сенатор Константин Долгов: Глава МИД Польши Сикорский – сумасшедший

    В Совфеде осудили призыв Польши бить дальнобойными ракетами по территории России
    @ Joanna Geron/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского дать Киеву ракеты дальнего радиуса действия для ударов по России говорит о том, что США взяли курс на наращивание агрессии вокруг российско-украинского конфликта, а не склоняются к переговорам, как указывалось ранее, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Сикорский обсудил активизацию военной помощи Украине с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

    «Боррель может налить Сикорскому, а также своим партнерам из Киева каталонское игристое вино. Больше ни Боррель, ни сам Сикорский ничего не могут. Они ничего решают ни в военном, ни в политическом планировании НАТО, ЕС и США. У них категория билетов не та. Поэтому сами по себе их обсуждения фантомных поставок Украине вооружения совершенно пусты», – указал Константин Долгов, член Совета Федерации, экс-зампостпреда РФ при ООН.

    «Однако мы все прекрасно понимаем, что такого рода заявления сделаны неслучайно – они демонстрируют, что американские кураторы ЕС и Польши после Нового года намерены брать курс на наращивание агрессии вокруг российско-украинского конфликта, как минимум – в плане риторики. И это несмотря на какие-то предыдущие сообщения, что на Западе начали склоняться к переговорам», – напомнил сенатор.

    «Ведь в последнее время на Западе стали звучать голоса в пользу переговоров с Россией. Там уже нет бравады. Они понимают, что на поле боя все для них проиграно. И многие эксперты, политики и часть общества это понимают довольно давно. Я лично знаю некоторых западных аналитиков, придерживающихся такой точки зрения. И тут США устами Боррелей и Сикорских начинают «подогрев» ситуации. Но это игра с огнем, и Запад должен это понимать», – подчеркнул спикер.

    «Отдельно хочу сказать про Сикорского – он сумасшедший. Он был таким и раньше. И в должности главы МИД Польши, думаю, не изменится. Но у меня к нему один вопрос: где он намерен пережить удар возмездия, если мечты Сикорского сбудутся и Россия будет атакована ракетами с территории Европы? Все это удивительно, потому что даже во время холодной войны, даже в Карибский кризис в отношении СССР не было таких острых публичных заявлений со стороны Запада», – отметил парламентарий.

    «Каков должен быть наш ответ? Наращивать бомбардировки военной и стратегически важной инфраструктуры Украины. Чем ближе будет наша победа, тем Запад отчетливее начнет понимать, что переговоры с Москвой – единственный вариант. И тогда они задвинут этого Сикорского, чтобы на его место поставить дипломата, не замеченного в агрессивных заявлениях против России. И через него начнут отправлять Москве более миролюбивые сигналы», – резюмировал собеседник.

    Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обсудили дальнейшую военную помощь Украине и сошлись во мнении, что эту поддержку необходимо увеличить, в том числе за счет предоставления Киеву ракет дальнего радиуса действия и противовоздушных ракет, сообщает Deutsche Welle.

    Сикорский призвал ужесточить санкции так, чтобы Россия не могла производить новые вооружения с помощью полученных через реэкспорт компонентов, и предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия «для уничтожения стартовых площадок и командных центров».

    В свою очередь агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) поддержит членов Североатлантического альянса – Германию, Нидерланды, Румынию и Испанию – контрактом на приобретение до тысячи зенитных ракет с улучшенным наведением Patriot (GEM-T).

    Контракт на производство и поставку ракет был заключен с компанией COMLOG – совместным предприятием Raytheon и MBDA. Также в заявлении альянса отмечается, что европейское производство ракет GEM-T будет расширено.

    Закупка ракет для комплекса ПВО Patriot необходима союзникам, чтобы «укрепить свою воздушную оборону во время российской войны против Украины», подчеркивается в сообщении НАТО. «Увеличение производства боеприпасов – ключевой фактор для безопасности Украины и нашей собственной», – заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

    Ранее сообщалось, что Германия отказалась поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. При этом Владимир Зеленский заявлял, что Taurus нужны ВСУ, чтобы «разрушить Крымский мост».

    Коментарии (35)
    4 января 2024, 12:18
    Страны НАТО решили закупить до 1 тыс. ракет Patriot
    Страны НАТО решили закупить до 1 тыс. ракет Patriot
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Закупочное агентство НАТО (NSPA) от имени коалиции нескольких европейских стран заключило контракт на изготовление до 1 тыс. ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, сообщил Североатлантический альянс.

    Как пишет Reuters со ссылкой на заявление альянса, контракт на производство и поставку ракет был заключен с COMLOG, совместным предприятием американской компании Raytheon и немецкой компанией MBDA, передает «Коммерсант».

    В программе участвуют Германия, Нидерланды, Румыния и Испания. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военные действия на Украине «показывают, насколько важна современная ПВО». По его словам, расширение производства боеприпасов является ключевым фактором для безопасности Украины», сообщает РБК.

    В конце декабря официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что одобрение поставок в США производимых Японией ракет для ЗРК Patriot будет иметь негативные последствия для глобальной и региональной безопасности.

    Ранее Белый дом подтвердил решение японских властей о передаче США ракет для ЗРК Patriot, заявив, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Коментарии (31)
    4 января 2024, 02:35
    Американский подросток первым в истории прошел «Тетрис»

    Американский подросток Уиллис Гибсон первым в истории прошел «Тетрис», набрав максимальные 999999 очков

    Американский подросток первым в истории прошел «Тетрис»
    @ Mark Lennihan/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский подросток из штата Оклахома Уиллис Гибсон, предположительно, первым в истории полностью прошел оригинальную версию игры «Тетрис».

    На игровой приставке фирмы Nintendo 13-летний Уиллис дошел до последнего 157-го уровня игры, достигнув момента, на котором игра «зависает» при счете 999999 из-за программных ограничений, сообщила газета The New York Times, передает ТАСС.

    Сам Уиллис заявил, что «невероятно рад» своему достижению.

    Издание отмечает, что до момента «зависания» игры раньше удавалось доходить лишь искусственному интеллекту.

    ТАСС напоминает, что «Тетрис» был разработан в 1984 году советским программистом Алексеем Пажитновым на компьютере «Электроника-60». Всемирную известность игра приобрела после портирования на приставку Game Boy корпорации Nintendo.

    В 2007 году «Тетрис» был включен в библиотеку Конгресса США в числе 10 самых значимых компьютерных игр.

    Ранее сообщалось, что в России открылся «Зал Славы» с легендами отечественной видеоигровой индустрии. В него вошли семь ярких представителей, оказавших огромное влияние на индустрию, в том числе программист и создатель «Тетриса» Алексей Пажитнов.



    Коментарии (13)
    4 января 2024, 06:37
    Певец Лоза заявил, что в текстах песен Билана и Баскова нет смысла

    Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что в текстах песен Димы Билана и Николая Баскова нет смысла

    Певец Лоза заявил, что в текстах песен Билана и Баскова нет смысла
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В текстах музыкальных произведений российских артистов, выступавших на фестивале «Песня года», нет смысла, заявил певец и композитор Юрий Лоза, особо возмутившись Баскова и Билана.

    «Я нашел себе новое развлечение – параллельно читать в интернете тексты, которые звучали два дня подряд на «Песне года». Для любого человека, знакомого с русским языком и литературой, это вполне сойдет за юмор», – приводит слова Лозы ТАСС.

    Артист привел несколько цитат из популярных песен. В частности, указал на строчку из песни Димы Билана: «через день я живу на распятье».

    Кроме того, Лозе не понравились слова «а сердце было камень, чиркнули спичку в пламя» из песни Николая Баскова.

    Ранее сообщалось, что Минкультуры Украины включило Лозу в список угрожающих нацбезопасности страны российских деятелей.

    Кроме него в список вошли гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, журналист, продюсер Дмитрий «Гоблин» Пучков, российский журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьев, певцы и актеры Олег Газманов, Стас Пьеха, Александр Розенбаум, Алена Апина, Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин и другие.

    Коментарии (47)
    4 января 2024, 21:39
    Госдеп пообещал Украине военную поддержку на другом уровне

    Госдеп пообещал Украине военную поддержку, но не на уровне 2022–2023 годов

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты продолжат оказывать военную поддержку Украине, но не на уровне 2022–2023 годов, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

    Миллер заявил, что помощь Украине будет оказываться, сколько потребуется, но не на том же уровне военного финансирования, который США оказывали им в 2022 и 2023 годах, передает ТАСС.

    По его словам, в будущем цель Запада состоит в том, чтобы Украина сама могла себя всем обеспечивать, в том числе вооружениями, но пока важно, чтобы Конгресс США принял законопроект о дополнительном финансировании Украины.

    Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США не осталось средств для дальнейшей поддержки Украины.

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева отсутствует план «Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада.

    Коментарии (13)
    4 января 2024, 02:50
    «Ласточка» из Нижнего Новгорода опоздала в Москву на 2,5 часа

    Tекст: Денис Тельманов

    Разработанный немецким концерном Siemens электропоезд «Ласточка», следовавший из Нижнего Новгорода в Москву, прибыл в столицу с задержкой в 2,5 часа из-за вынужденной остановки по техническим причинам, сообщает Московская железная дорога.

    «Третьего января в 23.38 (мск) на станции Лефортово Малого кольца МЖД по техническим причинам произошла вынужденная остановка пассажирского поезда №707 сообщением Нижний Новгород – Москва. В настоящий момент поезд уже прибыл в конечную точку маршрута, отстав от графика на 2,5 часа», – приводит РИА «Новости» сообщение Московской железной дороги (МЖД).

    Причины остановки и характер технических причин, из-за которых остановился поезд, железнодорожники не сообщили. При этом на движение других поездов ситуация не повлияла, подчеркнули в МЖД.

    Ранее сообщалось, что с уходом Siemens из России производство «Ласточек» не прекратилось, за очень короткий срок была создана импортозамещенная версия поезда.

    Запчасти для скоростных поездов поставляют предприятия со всей России.



    Коментарии (7)
    4 января 2024, 17:54
    Российская ПВО уничтожила десять ракет ВСУ над Крымом

    Минобороны: Российская ПВО уничтожила десять ракет ВСУ над Крымом

    Российская ПВО уничтожила десять ракет ВСУ над Крымом
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по Крыму, сообщили в Министерстве обороны России.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, средства ПВО уничтожили десять украинских ракет над Крымским полуостровом.

    Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские военные отразили атаку ВСУ над городом, есть один пострадавший.

    Коментарии (4)
    Главное
    В Германии заявили о неэффективности ЗРК Patriot на Украине
    В Белом доме заявили об отсутствии средств на поддержку Украины
    Генерал ВСУ рассказал о срыве плана Киева атаковать дронами Россию
    В Казахстане назвали причину прекращения вещания Первого канала
    Венесуэла поддержала Аргентину в вопросе о принадлежности Фолклендов
    Microsoft добавит на клавиатуру новую клавишу для подключения к ИИ
    Лоза не увидел смысла в песнях Билана и Баскова

    Что поможет рублю в 2024 году

    Для российской валюты ушедший год был непростым. Два раза доллар моментами превышал 100 рублей. И каждый раз власти быстро реагировали на это, защищая рубль. Потому что давать доллару укрепляться до трехзначных значений было опасно для финансовой стабильности. Что же рубль ждет в 2024 году? Подробности

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    ВС России разрушили ожидания британской разведки на Украине

    Военная разведка Британии заметила изменения в подходах России к дальнобойным ударам. В Лондоне ожидали от Москвы серию атак по энергетическому сектору Украины, однако вместо этого ВС РФ с конца декабря наносят удары по военно-промышленным объектам. В чем заключаются особенности этой тактики и почему признания британцев опровергают один из ключевых мифов офиса Зеленского? Подробности

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    Запад в новом году взял курс на эскалацию украинского конфликта

    Польша призвала дать Киеву ракеты дальнего радиуса действия «для уничтожения стартовых площадок и командных центров» в России. Такие угрозы Варшавы – это игра с огнем, предупреждают в Москве. По мнению экспертов, реализация польских планов приведет к полноценной войне НАТО против России. Какую тенденцию в политике Запада отражает призыв МИД Польши и что в этой связи нужно делать России? Подробности

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    Израиль в 2023 году попал в заколдованный круг

    В начале 2024 года появились сообщения о том, что Израиль начал частичный вывод войск из сектора Газа. Возможно, перед нами признание тупика, в который попал Тель-Авив в своей операции против ХАМАС. Как говорят политологи, 2023 год привел Тель-Авив в тупик, в заколдованный круг. Есть ли из него выход? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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