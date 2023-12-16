Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.3 комментария
Русских жителей Латвии запугивают пожизненным заключением
Латвия вводит возможность наказания вплоть до пожизненного заключения за «антилатвийскую деятельность». «Общий чатик, который покажется представителям власти «антилатвийской деятельностью», может присесть с конфискацией», объясняют латвийские наблюдатели. Впрочем, есть и правильная «антилатвийская деятельность» – та, что направлена против русского населения этой страны.
Сейм Латвии принял поправки в уголовный кодекс, предложенные президентом страны Эдгаром Ринкевичем. Отныне за «объединение в организованную группу с целью осуществления антилатвийской деятельности» больше не будет возможности временного лишения свободы и общественных работ. Сажать будут на срок до восьми лет (раньше – до пяти лет).
Теоретически под «антилатвийскую деятельность» теперь могут подверстать даже обмен мнениями в интернете. «В целом, любая группа, страничка или общий чатик, который покажется представителям власти «антилатвийской деятельностью», может присесть с конфискацией. А зная, как у нас сейчас суды проходят на эту тему, вероятность повышается запредельно. Вот такая демократия. Улыбаемся и довольно машем», – констатирует латвийская журналистка Евгения Шафранек.
Далее, за «помощь иностранцу, иностранной организации или иностранному государству в антилатвийской деятельности» отныне грозит лишение свободы на срок до десяти лет. «До сих пор по ст. 81.1 каралась помощь «иностранному государству» или «иностранной организации». Теперь добавилось слово – «иностранцу». Это облегчает задачу следствия. Дал интервью российскому журналисту – уже можно подтянуть под статью», – отмечает латвийский правозащитник Владимир Линдерман.
В свою очередь, организация или осуществление шпионажа отныне грозит в Латвии пожизненным заключением. Появилась в уголовном законодательстве и новая статья 77.4: «Помощь иностранному государству в его деятельности против другого государства». Данная статья фактически запрещает оспаривать «территориальную целостность» Украины. То есть «неправильный» ответ, данный в публичном пространстве на вопрос «чей Крым?» может повлечь за собой уголовное преследование.
При этом надо понимать, что люди в Латвии и без того изрядно запуганы. С конца февраля 2022 года латвийская Служба госбезопасности (СГБ) приступила к массовым репрессиям. В течение того года было возбуждено 181 «политическое» уголовное дело, плюс 388 дел об административных правонарушениях – фактически людей наказывали за наличие собственного мнения. Для республики с официальным количеством населения в 1,8 млн человек – это очень много.
В этом году количество «политических дел» снизилось – люди осознали опасность и замолкли. Но не все: по неофициальным данным, на одной только «Латвийской железной дороге» в этом году уволили 11 человек. Работу они потеряли из-за того, что «лайкали» в соцсетях посты с «кремлевской пропагандой» и изображения запретных символов – например, георгиевские ленты. В двух случаях увольнение сопровождалось заведением уголовного дела – ибо люди не ограничились «лайками» и сами что-то написали.
Охота на «шпионов»
Одновременно пополняется список арестованных за «шпионаж». Самым громким стал арест в июне 2021 года оппозиционного депутата Сейма, бывшего министра внутренних дел Латвии Яниса Адамсонса. Его обвинили в шпионаже в пользу РФ и бросили в следственный изолятор. В начале января 2022 года его из-за плохого состояния здоровья (Адамсонс болен раком) освободили под залог в 30 тыс. евро.
Вместе с политиком фигурантом дела стал проживавший в Латвии гражданин РФ, бывший сотрудник КГБ Геннадий Силонов, который якобы передавал информацию, собранную Адамсонсом, российским спецслужбам. На днях Адамсонса приговорили к восьми с половиной годам тюрьмы – что, учитывая состояние его здоровья, означает, что свободы он, скорее всего, уже не увидит. В свою очередь, Силонов получил семь лет. Никаких внятных доказательств «шпионажа» Адамсонса не представили. Многие жители Латвии считают, что это отложенная месть – в 1999 году Адомсонс выявил гнездо педофилов в высших эшелонах латвийской власти и с тех пор его крепко невзлюбили.
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На фоне истории экс-министра Адамсонса теряется шпионское дело скромного рижского таксиста Сергея Сидорова. Его арестовали несколько месяцев назад и инкриминируют «двадцать три эпизода шпионажа». По версии службы госбезопасности, Сидоров, «пользуясь профессией таксиста, собирал сведения о стратегически важных объектах в Латвии для передачи российским спецслужбам». Таксист превратился в «шпиона» по собственной неосторожности – поддерживал общение с авторами телеграм-канала «Антифашисты Прибалтики», созданного бежавшими из Латвии политическими активистами.
В конце августа в латвийских СМИ появилось сообщение о том, что СГБ арестовала четырех граждан Латвии – по статье УК «Оказание помощи иностранному государству в действиях против Латвийской Республики». Их обвинили в том, что они «по заданию ФСБ России осуществляли действия, направленные против свободы действий, неприкосновенности, экономической, социальной и физической безопасности других лиц». Троих задержанных поместили в тюрьму города Лиепая, а четвертый остался на свободе, отделавшись подпиской о невыезде. LETA выяснила имена двоих арестованных – Райтис Долгов и Игорь Бобырь.
А 16 ноября стало известно, что Бобырь скончался в тюрьме города Лиепаи. Официальное объяснение гласит, что Бобырь умер от сердечного приступа – хотя, по словам людей, знавших его, он отличался крепким здоровьем и занимался спортом. Погибший оставил троих детей и пожилых родителей. Знакомые Бобыря утверждают, что по просочившимся из тюрьмы сведениям «его пытали, оказывали психологическое воздействие, подсаживали к нему в камеру неадекватного наркомана...»
В то же время, еще раз подчеркнем, в Латвии в 2023-м число дел за поддержку России по сравнению с предыдущим 2022 годом заметно уменьшилось. Поэтому, казалось бы, рациональных обоснований для ужесточения политических наказаний нет.
«Люди не изменили взглядов, они просто замолчали. Казалось бы, цель власти достигнута, к чему ужесточать наказания? Думаю, главная причина – страх. Правящие могут изображать оптимизм на публике, но ведь они знают правду. Знают, что реально происходит на фронте, в Киеве, в конгрессе США, в странах «глобального Юга». Они боятся, что поражение Украины вызовет всплеск активности у тех, кто сегодня молчит. Поэтому грозят репрессиями. Самый темный час – перед рассветом», – отмечает Владимир Линдерман.
«Антилатвийская деятельность» – «правильная» и «неправильная»
И для контраста: практика показывает, что в Латвии есть «преступники» вполне себе «правильные», а есть «неправильные». И «правильным» вести «антилатвийскую деятельность» вполне себе можно. Ведь можно же считать «антилатвийской деятельностью» публичное, злобное и неустанное разжигание межнациональной розни? Между тем, в Латвии есть заметная публика, которые только этим и занимаются – всячески проклиная, оскорбляя и унижая русских жителей государства, требуя стереть из публичного пространства любые признаки присутствия русского языка и культуры, призывая репрессировать или в крайнем случае депортировать тех, кто с этим не согласен.
В первых рядах этих разжигателей – поэтесса Лиана Бокша-Ланга (получившая прозвище «латвийской Ирины Фарион»), журналистка Элита Вейдемане, музыкант Марцис Кулис, депутаты парламента Янис Домбрава, Александрс Кирштейнс и Эдвин Шноре и другие.
Все они имеют немалые амбиции – так, Бокша-Ланга, получившая от прошлого президента Эгила Левитса награду за «гражданское мужество», намерена в следующем году выставить свою кандидатуру в депутаты Европарламента.
Недавно к их числу добавился известный в Латвии журналист Арманд Пуче, тоже собирающийся, кстати, баллотироваться в Европарламент. Пуче впрямую оскорбил тех русских жителей Латвии, которые хотят, чтобы их дети учились в школе на родном языке – по словам журналиста, подобные «свиньи» (далее Пуче перечисляет представителей различных этносов, проживающих на территории бывшего СССР) заслуживают «крепкого пинка у памятника Свободы». По его мнению, этим людям выписаться из «свиней» можно только ценой полной ассимиляции, облатышивания.
Евгения Шафранек, блогер Дэги Караев и еще группа лиц подали заявления на Пуче в полицию – за оскорбление большой группы людей (русскоязычная община Латвии составляет около 35% населения) по национальному признаку и разжигание межнациональной розни. Однако шансов на то, что Пуче привлекут к ответственности, очень мало.
Подобные случаи бывали ведь и раньше. В 2017 году депутат парламента от праворадикального Национального блока Эдвина Шноре имел наглость публично сравнить русских со вшами. После этого русские жители Латвии подали на Шноре множество заявлений в полицию и прокуратуру. Однако никакого наказания он не понес, и все остальные русофобы получили внятный сигнал – русских можно безнаказанно оскорблять,