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    16 декабря 2023, 20:10

    Русских жителей Латвии запугивают пожизненным заключением

    Русских жителей Латвии запугивают пожизненным заключением
    @ Nicolas Armer/Global Look Press

    Tекст: Никита Демьянов

    Латвия вводит возможность наказания вплоть до пожизненного заключения за «антилатвийскую деятельность». «Общий чатик, который покажется представителям власти «антилатвийской деятельностью», может присесть с конфискацией», объясняют латвийские наблюдатели. Впрочем, есть и правильная «антилатвийская деятельность» – та, что направлена против русского населения этой страны.

    Сейм Латвии принял поправки в уголовный кодекс, предложенные президентом страны Эдгаром Ринкевичем. Отныне за «объединение в организованную группу с целью осуществления антилатвийской деятельности» больше не будет возможности временного лишения свободы и общественных работ. Сажать будут на срок до восьми лет (раньше – до пяти лет).

    Теоретически под «антилатвийскую деятельность» теперь могут подверстать даже обмен мнениями в интернете. «В целом, любая группа, страничка или общий чатик, который покажется представителям власти «антилатвийской деятельностью», может присесть с конфискацией. А зная, как у нас сейчас суды проходят на эту тему, вероятность повышается запредельно. Вот такая демократия. Улыбаемся и довольно машем», – констатирует латвийская журналистка Евгения Шафранек.

    Далее, за «помощь иностранцу, иностранной организации или иностранному государству в антилатвийской деятельности» отныне грозит лишение свободы на срок до десяти лет. «До сих пор по ст. 81.1 каралась помощь «иностранному государству» или «иностранной организации». Теперь добавилось слово – «иностранцу». Это облегчает задачу следствия. Дал интервью российскому журналисту – уже можно подтянуть под статью», – отмечает латвийский правозащитник Владимир Линдерман.

    В свою очередь, организация или осуществление шпионажа отныне грозит в Латвии пожизненным заключением. Появилась в уголовном законодательстве и новая статья 77.4: «Помощь иностранному государству в его деятельности против другого государства». Данная статья фактически запрещает оспаривать «территориальную целостность» Украины. То есть «неправильный» ответ, данный в публичном пространстве на вопрос «чей Крым?» может повлечь за собой уголовное преследование.

    При этом надо понимать, что люди в Латвии и без того изрядно запуганы. С конца февраля 2022 года латвийская Служба госбезопасности (СГБ) приступила к массовым репрессиям. В течение того года было возбуждено 181 «политическое» уголовное дело, плюс 388 дел об административных правонарушениях – фактически людей наказывали за наличие собственного мнения. Для республики с официальным количеством населения в 1,8 млн человек – это очень много.

    В этом году количество «политических дел» снизилось – люди осознали опасность и замолкли. Но не все: по неофициальным данным, на одной только «Латвийской железной дороге» в этом году уволили 11 человек. Работу они потеряли из-за того, что «лайкали» в соцсетях посты с «кремлевской пропагандой» и изображения запретных символов – например, георгиевские ленты. В двух случаях увольнение сопровождалось заведением уголовного дела – ибо люди не ограничились «лайками» и сами что-то написали.

    Охота на «шпионов»

    Одновременно пополняется список арестованных за «шпионаж». Самым громким стал арест в июне 2021 года оппозиционного депутата Сейма, бывшего министра внутренних дел Латвии Яниса Адамсонса. Его обвинили в шпионаже в пользу РФ и бросили в следственный изолятор. В начале января 2022 года его из-за плохого состояния здоровья (Адамсонс болен раком) освободили под залог в 30 тыс. евро.

    Вместе с политиком фигурантом дела стал проживавший в Латвии гражданин РФ, бывший сотрудник КГБ Геннадий Силонов, который якобы передавал информацию, собранную Адамсонсом, российским спецслужбам. На днях Адамсонса приговорили к восьми с половиной годам тюрьмы – что, учитывая состояние его здоровья, означает, что свободы он, скорее всего, уже не увидит. В свою очередь, Силонов получил семь лет. Никаких внятных доказательств «шпионажа» Адамсонса не представили. Многие жители Латвии считают, что это отложенная месть – в 1999 году Адомсонс выявил гнездо педофилов в высших эшелонах латвийской власти и с тех пор его крепко невзлюбили.


    На фоне истории экс-министра Адамсонса теряется шпионское дело скромного рижского таксиста Сергея Сидорова. Его арестовали несколько месяцев назад и инкриминируют «двадцать три эпизода шпионажа». По версии службы госбезопасности, Сидоров, «пользуясь профессией таксиста, собирал сведения о стратегически важных объектах в Латвии для передачи российским спецслужбам». Таксист превратился в «шпиона» по собственной неосторожности – поддерживал общение с авторами телеграм-канала «Антифашисты Прибалтики», созданного бежавшими из Латвии политическими активистами.

    В конце августа в латвийских СМИ появилось сообщение о том, что СГБ арестовала четырех граждан Латвии – по статье УК «Оказание помощи иностранному государству в действиях против Латвийской Республики». Их обвинили в том, что они «по заданию ФСБ России осуществляли действия, направленные против свободы действий, неприкосновенности, экономической, социальной и физической безопасности других лиц». Троих задержанных поместили в тюрьму города Лиепая, а четвертый остался на свободе, отделавшись подпиской о невыезде. LETA выяснила имена двоих арестованных – Райтис Долгов и Игорь Бобырь.

    А 16 ноября стало известно, что Бобырь скончался в тюрьме города Лиепаи. Официальное объяснение гласит, что Бобырь умер от сердечного приступа – хотя, по словам людей, знавших его, он отличался крепким здоровьем и занимался спортом. Погибший оставил троих детей и пожилых родителей. Знакомые Бобыря утверждают, что по просочившимся из тюрьмы сведениям «его пытали, оказывали психологическое воздействие, подсаживали к нему в камеру неадекватного наркомана...»

    В то же время, еще раз подчеркнем, в Латвии в 2023-м число дел за поддержку России по сравнению с предыдущим 2022 годом заметно уменьшилось. Поэтому, казалось бы, рациональных обоснований для ужесточения политических наказаний нет.

    «Люди не изменили взглядов, они просто замолчали. Казалось бы, цель власти достигнута, к чему ужесточать наказания? Думаю, главная причина – страх. Правящие могут изображать оптимизм на публике, но ведь они знают правду. Знают, что реально происходит на фронте, в Киеве, в конгрессе США, в странах «глобального Юга». Они боятся, что поражение Украины вызовет всплеск активности у тех, кто сегодня молчит. Поэтому грозят репрессиями. Самый темный час – перед рассветом», – отмечает Владимир Линдерман.

    «Антилатвийская деятельность» – «правильная» и «неправильная»

    И для контраста: практика показывает, что в Латвии есть «преступники» вполне себе «правильные», а есть «неправильные». И «правильным» вести «антилатвийскую деятельность» вполне себе можно. Ведь можно же считать «антилатвийской деятельностью» публичное, злобное и неустанное разжигание межнациональной розни? Между тем, в Латвии есть заметная публика, которые только этим и занимаются – всячески проклиная, оскорбляя и унижая русских жителей государства, требуя стереть из публичного пространства любые признаки присутствия русского языка и культуры, призывая репрессировать или в крайнем случае депортировать тех, кто с этим не согласен.

    В первых рядах этих разжигателей – поэтесса Лиана Бокша-Ланга (получившая прозвище «латвийской Ирины Фарион»), журналистка Элита Вейдемане, музыкант Марцис Кулис, депутаты парламента Янис Домбрава, Александрс Кирштейнс и Эдвин Шноре и другие.

    Все они имеют немалые амбиции – так, Бокша-Ланга, получившая от прошлого президента Эгила Левитса награду за «гражданское мужество», намерена в следующем году выставить свою кандидатуру в депутаты Европарламента.

    Недавно к их числу добавился известный в Латвии журналист Арманд Пуче, тоже собирающийся, кстати, баллотироваться в Европарламент. Пуче впрямую оскорбил тех русских жителей Латвии, которые хотят, чтобы их дети учились в школе на родном языке – по словам журналиста, подобные «свиньи» (далее Пуче перечисляет представителей различных этносов, проживающих на территории бывшего СССР) заслуживают «крепкого пинка у памятника Свободы». По его мнению, этим людям выписаться из «свиней» можно только ценой полной ассимиляции, облатышивания.

    Евгения Шафранек, блогер Дэги Караев и еще группа лиц подали заявления на Пуче в полицию – за оскорбление большой группы людей (русскоязычная община Латвии составляет около 35% населения) по национальному признаку и разжигание межнациональной розни. Однако шансов на то, что Пуче привлекут к ответственности, очень мало.

    Подобные случаи бывали ведь и раньше. В 2017 году депутат парламента от праворадикального Национального блока Эдвина Шноре имел наглость публично сравнить русских со вшами. После этого русские жители Латвии подали на Шноре множество заявлений в полицию и прокуратуру. Однако никакого наказания он не понес, и все остальные русофобы получили внятный сигнал – русских можно безнаказанно оскорблять,

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