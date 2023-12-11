Русские жители начинают мстить латвийскому государству

Tекст: Никита Демьянов

«Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны, и с ними будут так по-свински обращаться, то в конце концов они сами с таким свинством и столкнутся внутри своей страны». Эти слова президента России по поводу действий латышских властей по отношению к русским гражданам Латвии получают непосредственное подтверждение.

И действительно, в последнее время русские жители Латвии сталкиваются с разнообразнейшими и изощренными издевательствами. Самой уязвимой группой из них стали обладатели российского гражданства. Это бывшие латвийские неграждане, которым восстановленная Латвийская Республика отказала в 1991 году в своем гражданстве, и они позже взяли российское.

В прошлом году у них аннулировали латвийские виды на жительство и грозят вышвырнуть из родных домов – в том случае, если они не пересдадут экзамен по латышскому языку. Поскольку большинство кандидатов на депортацию пребывают уже в преклонном возрасте, для них сдача экзамена по латышскому – задача достаточно трудная.



Бьют по самым уязвимым



Вот, например, впечатления женщины, сходившей недавно на языковой экзамен. Она сообщает в соцсети: «Очень жалко было пожилых и инвалидов в колясках! Я активно подсказывала старичку рядом со мной, за что мне постучали пальцем по столу (явно, что экзаменатор – школьный учитель). Вообще-то отношение как к скоту: нетопленные помещения, собачий холод в коридоре, где все ждут экзамена и своей очереди на разговорную часть, десять стульев – тридцать человек (среди них и очень пожилые, и больные)…»

Общественная активистка Ольга Петкевич сообщает, что некоторые старики, которым грозит выдворение, попросту умирают от стресса. «Одна женщина в возрасте девяноста трех лет умерла в паллиативном отделении больницы вскоре после того, как ей прислали письмо с призывом покинуть страну добровольно. В том-то и дело, что такие старики уже никуда не поедут. Но видя, как над ними издеваются, уезжают люди в работоспособном возрасте, с детьми…» – говорит активистка.

В соответствии с принятым ранее законом депортации русских стариков с гражданством РФ, не сдавших языковой экзамен, могут начаться уже в декабре. Пока же прекратили выплату пенсий и социальных пособий этим людям, лишили их права на бесплатные медицинские услуги.

Начальник государственного Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе поясняет: «Процесс выдворения очень сложен и обременителен, поскольку лица жили здесь очень длительное время. Это потребует довольно большой и тяжелой работы». Общественный деятель Дэги Караев, имевший по этому поводу неофициальные беседы с сотрудниками МВД, сообщил в своем блоге: «Мой прогноз, что депортации стариков не будет до решения Конституционного суда. Исполнители будут тянуть как могут, чтобы не стать крайними, а потом как суд решит».

Действительно, делом занялся Конституционный суд Латвии – он получил от оппозиционных партий «Согласие» и «Стабильности!» иск об отмене несправедливого закона. Но дело это долгое – первое заседание КС по данному вопросу состоится лишь 9 января. А пока лишенные документов люди вынуждены влачить жалкое существование без пенсий и медицины, а их жизни подвергаются нешуточной опасности.

Давят по всем фронтам

Но и те русские, которые обладают гражданством Латвии, подвергаются нешуточному этническому гнету. Две основные болевые точки, на которые неустанно давят власти – ликвидация русскоязычного образования и борьба с исторической памятью.

7 декабря Конституционный суд Латвии подтвердил, что осуществленный в прошлом году в республике снос памятников тем, кто освобождал Латвию от нацизма, «восстановил историческую справедливость и защитил латвийскую государственность». Таким был ответ высшей инстанции на иск самоуправления Даугавпилса, безуспешно пытавшегося защитить монументы, находившиеся на его территории.





На рассмотрении в Сейме находится новый закон – о ликвидации всех оставшихся в стране памятников, находящихся на могилах в центрах населенных пунктов. Останки, захороненные под этими памятниками, предлагается перенести на братские кладбища, находящиеся вдали от глаз – по примеру того, как это в прошлом году делалось в Эстонии. Всего в список на демонтаж включили 69 надгробных монументов по всей стране.

Столь же плачевная ситуация и в сфере образования. В прошлом году в Латвии приняли закон, в соответствии с которым русских детей лишат даже последних остатков преподавания на их родном языке. Недавно в школах Латвии прошла массовая проверка педагогов: учителей проверяли на предмет идеального знания латышского языка, многим пришлось уволиться. Сейчас многие русские дети испытывают огромные трудности – то домашнее задание, что на родном языке можно было бы сделать за час, на латышском занимает весь вечер. В латвийском Минобразования от проблемы отмахиваются: «Это проблема ребенка, что он не знает латышский».

Реакция следует

Что поразительно, на фоне всего вышеописанного в Россию из Латвии уезжают не только этнические русские, но и латыши! «Позвонил счастливый отец семейства Роландс Гайлитис и сообщил, что только что они стали гражданами РФ – получили паспорта с двуглавым орлом. Гражданами России, помимо него, стала жена Инита и четверо детей: Микус, Маркус, Никлас и Александр. Самый маленький член семьи родился уже в России – 25 августа», – сообщает в своем Telegram-канале журналист Алексей Стефанов.

С его слов, проблемы у этой латышской семьи, ранее жившей в Швеции, начались после того, как некий бдительный сосед написал на них донос: дескать, смотрят российские телеканалы. В итоге семьей заинтересовались органы опеки, где пришли к выводу, что детей из семьи следует изъять. Очередное заседание суда по этому делу было назначено на январь – но не дожидаясь его, глава семейства посадил жену и сыновей в машину и направился в Финляндию, откуда взял курс на Россию.

Российских виз у семьи не было. Они просто остановились на финской стороне и, воспользовавшись моментом, помчались к российским пограничникам – выкрикнув мольбу предоставить им убежище.

Их просьбу удовлетворили: перевезли в Костомукшу, где местные власти и волонтеры помогли семье с временным жильем, обеспечили вещами. В Латвию Гайлитисы возвращаться не захотели – испугались, что латвийские власти пойдут на поводу у шведских правоохранителей и продолжат процесс изъятия детей из семьи. Вместо этого они решили натурализоваться в России, что успешно и проделали. «Глава семейства Роландс Гайлитис рассказал мне, что работает в ЖКХ поселка плотником. Семье выделили трехкомнатную квартиру, недавно в ней сделали ремонт. Довольные супруги и четверо детей только-только переехали в свое новое жилье», – пишет Стефанов.

Он же приводит и свою беседу с бывшей рижанкой Натальей Смирновой, которая с мужем и двумя детьми перебралась в этом году в Хабаровск. С ее слов, русским жителям Латвии разными путями внушают – они там лишние, их ненавидят и желают от них избавиться. «И, честно сказать, мне было больно, до слез я это ощутила. Вот ты с ними училась здесь, платишь хорошие налоги, все это твой вклад в страну и в себя, как в ячейку этого общества, но все это ерунда, это никому не нужно. И тогда я обратилась к мужу: «Что ты там говорил про переезд? Чувствую, что пора», – вспоминает бывшая латвийка.

Смирнова добавляет, что последней каплей стало поведение школьной учительницы, сказавшей ученикам, что если они хотят обучаться на своем «оккупантском» языке, то пусть, дескать, убираются. «Чему могут научить учителя в школе, если они так относятся к своим ученикам? Я понимаю, что дети могут вывести учителя из равновесия, но говорить такими фразами: «Убирайся в свою Россию», это последнее, что может быть. Тем более, что все эти дети стопроцентно родились в Латвии, их родители, скорее всего, тоже, да и бабушки с дедушками. Она должна понимать это, ей самой лет сорок, но нет – такой подход стал национальной идеей», – возмущается Смирнова.

Пока что русские латвийцы голосуют ногами – по имеющимся свидетельствам, количество переселенцев в Россию возросло по сравнению с предыдущими годами в несколько раз. Но возможны и эксцессы, причем трагические.

Недавно в Латвийской Республике впервые в ее новейшей истории произошло убийство по национальному признаку. На одной из парковок города Резекне 17 ноября местный бизнесмен Игорь Хайт, этнический еврей, застрелил другого бизнесмена Андриса Любку, этнического латыша. Непосредственно перед этим Любка, со слов жены Хайта, преградил ей выезд своим микроавтобусом. А когда она попросила освободить проезд, обозвал ее «русской шлюхой».

Плачущая женщина позвонила своему мужу – и тот немедленно выехал на место инцидента. Но разговора не получилось – Любка (являвшийся, кстати, еще и депутатом муниципалитета города Лудза) заявил Хайту в лицо, что, дескать, всех евреев надо было уничтожить еще в 1941 году. И Любка, и Хайт прекрасно помнили, что в 1941-м немецкие оккупанты и их латышские пособники убили на территории Латвии 70 тысяч местных евреев (плюс 20 тысяч евреев, привезенных из других стран).

У Игоря Хайта на этих словах, что называется, «сорвало крышу». Он выхватил из кармана пистолет и сделал пять выстрелов: Андрис Любка скончался на месте. При всем понимании уникальности этой трагедии, нет сомнений, что она является одним из признаков этнической ненависти к нацменьшинствам, которую взращивают латвийские власти.