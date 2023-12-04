Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.6 комментариев
Путин поручил разработать меры по защите россиян за рубежом от русофобии
Совместно с СПЧ, МИД и правительством России будут разработаны системные меры и принято решение, как реагировать на случаи проявления русофобии и дискриминации российских граждан, проживающих за рубежом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами СПЧ.
Путин, рассуждая о странах, проявляющих недружественное и дискриминирующее отношение к гражданам России, проживающим на их территории, заявил, что «необходимо внимательно отнестись к этим процессам».
«Это требует нашей корректировки в отношениях с этими странами, в которых происходят вещи подобного рода, и требует нашего внимательного отношения к людям, которые хотят вернуться на свою историческую родину. Безусловно, здесь нужны какие-то системные меры…. Давайте вместе с вами, с Советом по правам человека, вместе с министерством иностранных дел, с правительством России подумаем, как реагировать на то, что происходит», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Президент отметил, что будут сформулированы подходы к этим процессам. «Не думаю, что счастье придет в дом к тем, кто проводит такую политику», – заключил президент.
Ранее Путин обвинил международные правозащитные институты в ангажированности и русофобии.
Также президент России заявил, что власти Латвии сами столкнутся со свинством, если будут так относиться к населению.