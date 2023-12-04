Путин поручил разработать меры по защите россиян за рубежом от русофобии

Tекст: Вера Басилая

Путин, рассуждая о странах, проявляющих недружественное и дискриминирующее отношение к гражданам России, проживающим на их территории, заявил, что «необходимо внимательно отнестись к этим процессам».

«Это требует нашей корректировки в отношениях с этими странами, в которых происходят вещи подобного рода, и требует нашего внимательного отношения к людям, которые хотят вернуться на свою историческую родину. Безусловно, здесь нужны какие-то системные меры…. Давайте вместе с вами, с Советом по правам человека, вместе с министерством иностранных дел, с правительством России подумаем, как реагировать на то, что происходит», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Президент отметил, что будут сформулированы подходы к этим процессам. «Не думаю, что счастье придет в дом к тем, кто проводит такую политику», – заключил президент.

Ранее Путин обвинил международные правозащитные институты в ангажированности и русофобии.

Также президент России заявил, что власти Латвии сами столкнутся со свинством, если будут так относиться к населению.