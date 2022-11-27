Как Прибалтика делит русских на людей разного сорта

Группа украинских пограничников прибыла в Эстонию для выполнения особой задачи. Они должны будут выявлять «неправильных» граждан России, желающих посетить эту страну. Дикие правила сортировки въезжающих из России с помощью специальных опросов и других методов внедрили и другие страны Прибалтики. Более того, они касаются даже собственных граждан этих стран, приезжающих из России.

Еще до того, как в сентябре страны Прибалтики запретили въезд большинству россиян, они требовали от них при въезде осудить собственное государство и подписаться под соответствующим документом. За последнее время подобные инциденты происходили с самыми разными людьми – от простых дальнобойщиков до известных деятелей.

«Я что, не русский, что ли?»

Например, еще 22 июля такое ЧП коснулось и главы Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса. Глава Института современного развития (ИНСОР) Юргенс – человек в Латвии известный. В Ригу он направлялся на проходивший там «Балтийский форум», сопредседателем наблюдательного совета которого он является. Юргенс – один из организаторов этого мероприятия, проводимого уже более двадцати лет. Родом Игорь Юргенс происходит из обрусевших прибалтийских немцев. Он совместно с латвийским политиком Янисом Урбановичем и журналистом Юрисом Пайдерсом написал в 2011–2016 годах четырехтомный труд «Черновики будущего», в котором исследуется история Латвии в составе СССР.

Но на сей раз во въезде в Латвийскую Республику Юргенсу отказали. «Мне вручили документ, в котором я должен был бы осудить правительства России и Белоруссии за их действия на Украине. Я отказался. Мне вручили ноту о том, что я являюсь угрозой национальной безопасности в Латвии. На этом закончился диалог», – рассказал Игорь Юргенс. Он добавил, что попросту не смог бы подписать такой документ. «Я что, не русский, что ли?» – возмутился Юргенс. «Длилось это часа четыре, меня выдворили. Я обратно в Белоруссию уехал и вернулся в Москву», – добавил он.

Ну а введение опросника для россиян об их отношении к событиям на Украине как нельзя соответствует недавнему требованию Киева. Спецпредставитель МИД Украины по санкциям Алексей Макеев призвал ЕС ввести специальную анкету для граждан России, которая определяла бы: поддерживают ли они действия Москвы, «совершало ли данное лицо или его родственники военные преступления» и «чувствует ли заявитель какую-то ответственность за войну». Не исключено, что подобные документы, заполненные и подписанные россиянами, потом будут выкладывать в открытый доступ.

Политолог Александр Носович с иронией пишет: «Страны Прибалтики вспомнили о своей функции европейских вахтерш и качают в Брюсселе тему запрета шенгенских виз для граждан России. Заводилой выступала Эстония, само собой с энтузиазмом поддержала Литва, а для Латвии пробой пера стал запрет на въезд в страну Игорю Юргенсу за отказ подписать заявление с осуждением российской политики. Идея прибалтов состоит в том, что теперь такую бумагу должны будут подписывать все граждане России при въезде в ЕС – только при этом условии для них могут сделать исключение и выдать гуманитарный «шенген».

По словам Носовича, в Прибалтике ждут и надеются, что власти России обрушат репрессии на своих граждан, которых вынуждают на въезде в ЕС подписывать «осудительные» бумаги.

Литовский «фильтр»

Когда в этом году начался исход с родины оппозиционно настроенных россиян, одним из пунктов назначения для них стала Литва. В конце концов такой наплыв русскоязычных (не будем забывать и об осевших в этом году в Литовской Республике 90 тысячах граждан Украины) начал беспокоить местных националистов. «Мы постепенно отвыкли от этого языка, а сейчас русский слышится часто. Но только потому, что на нем мы договариваемся с украинцами и белорусами. Мы иначе не можем понять друг друга, кроме как на языке бывшего оккупанта», – жалуется депутат Сейма Жигимантас Павиленис.

В прессе отмечают, что приезжие предпочитают останавливаться в крупных по литовским меркам городах – Вильнюсе, Клайпеде, Каунасе, Висагинасе. «Националистов бесит засилье приезжих и языка «оккупантов». В Вильнюсе и Каунасе работают молодежные клубы, вход в которые для русскоязычных закрыт: «Мы не имеем права проверять паспорта, поэтому просто говорим таким гостям, что они нежелательны. Возможно, среди них встречаются украинские беженцы, русские оппозиционеры и белорусские демократы. Но для нас они все – носители языка оккупантов, поэтому двери для таких закрыты», – свидетельствует публицист Антанас Сакалаускас. По его словам, в литовском Департаменте государственной безопасности (ДГБ) очень опасаются, что в этой толпе «понаехавших» окажется много российских шпионов.

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А недавно в Литве объявили, что откажут во въезде россиянам, «скрывающим» свою биографию. Глава литовского Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте сообщила, что после вступления в силу нового порядка приезжающие в это государство граждане некоторых стран должны будут ответить на множество вопросов. «Россияне... получат дополнительные опросники об их прошлом, о возможных связях со спецслужбами, службами госбезопасности и правоохранительными органами этих стран. Им придется ответить на эти вопросы. Если они не ответят, их заявку на вид на жительство или визу не примут», – сказала Гудзинскайте.

Отвечая на вопрос о том, зачем нужны эти новые правила, чиновница пояснила, что «рано или поздно наши ведомства сами получают нужную информацию о приехавшем иностранце – но это требует немало времени». Но теперь проверка и выяснение щекотливых сведений будут проходить куда быстрее.

Кроме того, литовских чиновников беспокоит тот факт, что и сейчас у них в стране полно россиян. В частности, их тревожит возможность того, что если человек состоятельный, то он может нанять консультантов и создать себе «чистую» биографию. «Такие угрозы будут всегда, нет решения, как сделать, чтобы такого не было», – сказала Гудзинскайте. По ее словам, именно для того, чтобы снизить риск проникновения в Литву шпионов и «нелояльных», правительство вводит дополнительные «фильтры».

На помощь спешат украинцы

А 26 ноября на восточной границе Эстонии на погранпунктах Нарва и Лухамаа приступили к работе пять украинских пограничников. Сообщается, что они помогают эстонским коллегам, делятся с ними опытом и участвуют в опрашивании пересекающих границу. Украинские пограничники прибыли в Эстонию при содействии агентства ЕС по охране границ Frontex.

«Нашим пограничникам и помогающим им чиновникам Frontex на восточной границе приходится нелегко: каждый день среди сотен людей они должны выделять тех, кто действительно спасается бегством от войны, и тех, кто не имеет права приезжать в Эстонию. Украинские пограничники могут помочь нам знаниями и информацией», – отметил глава эстонской погранслужбы Эгерт Беличев.

В самой Эстонии многие отнеслись к этому нововведению с недоумением или с юмором.

«Знаете, а мне почин с украинскими гостями в эстонской погранохране даже нравится. Предлагаю продолжить в том же духе. В каждом госучреждении Эстонии должен быть теперь заместитель начальника с Украины! Включая правительство (в принципе, можно сразу попросить и Каю (премьер-министр Эстонии Кая Каллас – прим. ВЗГЛЯД) сменить на кого-нибудь оттуда). Ради солидарности. Госязыка может не знать, местных традиций тоже. У нас же законы действуют только для местных. Кстати, а почему эти украинские пограничники не воюют, а у нас отсиживаются? Вроде для мобилизации должны быть пригодны», – иронизирует эстонский журналист Родион Денисов.

Радикальнее всех поступила Латвия. Там Сейм в сентябре поддержал поправки в закон об иммиграции, которые изменяют порядок выдачи и продления временного вида на жительство (ВНЖ) для граждан России и Белоруссии. Приостановлена возможность продления ВНЖ для тех россиян и белорусов, кто внес инвестиции в экономику или приобрел недвижимость в Латвии. Также граждане России не смогут получить рабочие визы. При этом установлены и исключения. А именно возможность выдачи разрешений на временное проживание «на основании воссоединения семьи, международной защиты, национальных интересов или гуманитарных соображений».

Кроме того, введена практика хоть и выборочных, но жестких проверок самих граждан Литвы, Латвии и Эстонии, посещающих Россию. Любой из них, возвращаясь из РФ на родину, должен считаться с возможностью того, что ему предстоит провести пару неприятных часов, беседуя с представителями своего государства.

С этим столкнулись некоторые граждане прибалтийских стран, въезжающие домой со стороны России. Все их вещи тщательно перетряхивают, залезая даже в пакеты с грязным бельем, документы фотографируют, а самих людей подолгу допрашивают. Досконально выясняют: зачем ездил в Россию, с кем там встречался и общался, каковы имена и личные данные знакомых россиян, что они думают о политике своего правительства и т. д.

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