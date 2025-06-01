Как Северный флот стал важнейшей военно-морской опорой России

Tекст: Станислав Лещенко

Наши предки начали осваивать Белое и Баренцево моря еще тысячу лет назад. Более того, когда в силу исторических невзгод Россия оказалась временно отрезана от Балтийского и Черного морей, единственная морская дорога, связывавшая страну с остальным миром, оставалась на Севере.

В свое время Петр I приезжал на Белое море, чтобы изучить кораблестроительный опыт поморов. Именно он, великий монарх-реформатор завел там большие верфи, снабжавшие кораблями Балтийский флот – они шли на Балтику вокруг Скандинавии. Заводить же отдельный флот именно на Севере долгое время не считалось необходимым – ввиду его отдаленности от традиционных театров военных действий.

По-настоящему пристальное внимание на этот театр обратили во время Первой мировой войны. На тот момент кайзеровская Германия развязала подводную войну против союзников Российской империи по Антанте – немецкие субмарины начали вторгаться в Белое море, ставя там мины и атакуя торговые суда. Поэтому 30 января 1916 года император Николай II утвердил указ о создании отряда обороны Кольского залива. Отряд был очень скромный: вспомогательный крейсер, минный заградитель, тральщик и транспортное судно. Но этого оказалось недостаточно – и 2 июля 1916 года был подписан указ о создании куда более крупной флотилии Северного Ледовитого океана. В качестве базы ей отвели основанный 6 июля того же года Романов-на-Мурмане, будущий Мурманск.

Флотилия располагала 89 кораблями и судами разных типов. Самыми крупными из них стали старые корабли, прославившиеся еще во времена войны с японцами – линкор «Чесма» (бывшая «Полтава»), крейсера «Варяг» и «Аскольд». Также к флотилии приписали самый мощный по тем временам ледокол «Святогор» (будущий «Красин»). Флотилия отлично справлялась со своими обязанностями, уничтожив три немецкие подводные лодки. Однако крест на ней поставили события революции и последовавшей вслед за ней интервенции недавних союзников по Антанте на Русский Север – экс-союзники увели часть кораблей флотилии с собой, а часть постарались привести в непригодное для дальнейшей службы состояние.

Однако вскоре в Советской уже России была признана необходимость держать на Севере существенные военно-морские силы. 1 июня 1933 года начальник штаба РККА Александр Егоров подписал циркуляр о создании Северной военной флотилии. Быстро укомплектовать воссозданную флотилию кораблями удалось благодаря введенному в эксплуатацию в августе того года Беломорско-Балтийскому каналу. В том же году по каналу были переброшены с Балтики в Белое море два эсминца, два сторожевика и три подводные лодки. Закипела работа по созданию в регионе морских баз, аэродромов и судостроительных предприятий. 11 мая 1937 года нарком обороны Климент Ворошилов распорядился преобразовать флотилию в Северный флот.

Как вскоре покажут события Великой Отечественной, в 1930-х существовала известная недооценка этого театра военных действий. Основные усилия вкладывались в усиление Балтийского и Черноморского флотов, а Север снабжался кораблями по остаточному принципу. Поэтому события 1941-го Северный флот встретил самым слабым из воюющих флотов – линкорами и крейсерами он не располагал вообще, а самыми мощными его кораблями оказались восемь эсминцев (часть из них – «старички», оставшиеся от царского времени) и пятнадцать подлодок.

Между тем именно на Северный флот легли титанические задачи. Во-первых, флоту нужно было поддержать сухопутную армию, вставшую на пути врага, отчаянно рвавшегося к Мурманску и Архангельску.

Во-вторых, по северным морям пролегла важнейшая из внешних коммуникаций, по которой осуществлялось военное снабжение СССР по линии ленд-лиза. Гитлеровцы, прекрасно понимая значение этого пути, обрушили на него удары своего надводного флота, подлодок и авиации. Проводка судовых караванов по Баренцеву морю оказалась смертельно опасным делом.

И если Балтийский флот в 1941 году оказался заперт в Кронштадте и Ленинграде, а Черноморский сосредоточился на обороне своих баз, подвергавшихся ударам с суши, то Северный флот осуществлял истинно морские задачи – он оперировал на гигантской акватории. Отчаянно не хватало кораблей и людей. Надо сказать, что Ставка быстро осознала истинное значение этого флота, организовав его пополнение – и конец войны он встретил втрое более сильным, чем ее начало.

Вообще, можно признать, что Северный флот, который в течение всей войны возглавлял контр-адмирал Арсений Головко, оказался на высоте положения. Моряки флота обеспечили проводку 77 союзных конвоев (41 конвой прибыл, 36 конвоев убыли) с 1463 транспортами – это была неоценимая работа, благодаря которой фронт бесперебойно получал боевую технику, продукты и иные ресурсы.

Что касается оценки боевых потерь, нанесенных флотом гитлеровскими ВМС, то тут существуют разные оценки – что нормально для «тумана войны». Наиболее строго настроен современный морской историк Мирослав Морозов, по оценкам которого моряки и летчики Северного флота уничтожили семь вражеских тральщиков, 29 противолодочных и сторожевых кораблей, три подводные лодки, две плавучие артиллерийские батареи – и это не считая самоходных десантных и артиллерийских барж, катеров и прочих судов. Подводники СФ за три года уничтожили 29 транспортов, танкеров и вспомогательных судов общим тоннажем 84 760 тонн и повредили четыре судна на 19 077 тонн.

Подразделения, сформированные из моряков Северного флота, активно воевали и на сухопутном фронте, где истребили десятки тысяч врагов. Также на разных этапах боевых действий флот высадил пятнадцать десантов общей численностью свыше 16 000 человек. Эти десанты позволили сдержать и отбросить противника в 1941-1942 годах, а в 1944-м они поспособствовали наступлению советских армий.

Сражаться приходилось в тяжелейших, порою экстремальных условиях. Многие Победы не увидели: флот потерял десятки кораблей. 85 представителей личного состава флота получили звание Героя Советского Союза. Трое удостоились его дважды – летчик Борис Сафонов (погибший уже в мае 1942-го), разведчик Виктор Леонов и катерник Александр Шабалин.

После того, как Советский Союз пережил период послевоенного восстановления, началась работа по созданию на Севере таких мощных военно-морских сил, которые приличествуют этому региону. Геополитическая конфигурация изменилась: теперь потенциальным противником стал блок НАТО, в состав которого вошли и ряд северных государств.

Чтобы уравновесить силы недругов, Советский Союз разместил на Севере мощный флот, главной ударной силой которого стали атомные подводные лодки. Именно для Северного флота была предназначена первая отечественная атомная субмарина К-3 («Ленинский комсомол»). 17 июля 1962 года она впервые в истории советского подводного флота всплыла около Северного полюса, где был поднят флаг СССР.

Вообще это было время достижений и рекордов. 16 сентября в Белом море с борта подводной лодки Б-67 был произведен первый в мире запуск баллистической ракеты Р-11ФМ. В феврале-марте 1966 года подводные лодки Северного флота К-133 и К-116 совершили совместное кругосветное плавание, пройдя без единого всплытия 25 тысяч миль. К концу 1970-х подводные силы Северного флота состояли из трех флотилий, базировавшихся в Заозерске, Видяево, Гаджиево и в Островном.

С началом 90-х эпоха расцвета сменилась обвалом – денег на содержание Военно-морского флота у государства больше не было. Начало и конец эпохи лихолетья обозначили две трагедии: 7 апреля 1989 года в результате пожара затонула в Норвежском море АПЛ «Комсомолец», унеся с собой 42 человека, а 12 августа 2000-го погиб «Курск» со всем экипажем из 118 человек. В течение этих десяти с лишним лет, промаркированных двумя катастрофами, корабли вместо ремонта отправлялись на слом, моряки с семьями выживали в условиях задержек с выплатами. Многие не выдержали и уволились, а число флотских подразделений пришлось сокращать. И тем не менее ядро флота сохранилось, а его личный состав продолжал проводить работу по боевой подготовке.

В 2000-х появилось понимание, что нижний период кризиса преодолен – корабли стали ремонтировать, вводить в состав флота новые единицы. Воссоздавалась и совершенствовалась береговая инфраструктура.

Сейчас в состав Северного флота входят самые крупные и мощные боевые корабли, имеющиеся в распоряжении Российской Федерации. Это тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», тяжелые атомные крейсеры проекта «Орлан» – «Петр Великий», «Адмирал Нахимов» и «Маршал Устинов», 34 АПЛ разных классов. Кроме того, флот располагает девятью дизельными субмаринами, эсминцем, тремя большими и шестью малыми противолодочными кораблями, четырьмя фрегатами, девятью тральщиками, шестью большими и четырьмя десантными кораблями, девятью боевыми кораблями иных классов, двадцатью четырьмя вспомогательными судами. Идет работа по строительству новых кораблей и судов. Также флот располагает собственными береговыми войсками и военно-воздушными силами.

Нынешнее значение Северного флота трудно переоценить – особенно в условиях нынешнего геополитического кризиса.

На днях руководитель МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва фиксирует «откровенные попытки милитаризации Арктики», предпринимаемые НАТО – особенно после того, как альянс присоединил к себе Швецию и Финляндию. Это выражается в создании новых сетей радиолокационных станций и авиабазы альянса в Норвегии, в модернизации американских арктических авиабаз, в строительстве нового глубоководного военного порта Ном на Аляске, в формировании новых воздушно-десантных подразделений для действий в Арктике, в планах размещение систем противоракетной обороны в Финляндии и Швеции. В регионе проводятся крупномасштабные учения Североатлантического альянса. США рвутся к установлению контроля над Арктикой – Белый дом открыто декларирует планы по присоединению Канады и Гренландии.

С другой стороны, деятельность Трампа вносит деструктивную ноту в деятельность НАТО – в последнее время усилились разговоры о том, что США могут вообще покинуть альянс. В таком случае неизбежен распад НАТО на несколько более мелких региональных альянсов. Уже сейчас западная пресса пишет о том, что Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания исподволь формируют собственный военный союз, направленный против России.

В этих условиях Северный флот продолжает нести важнейшую миссию по сдерживанию потенциального противника – его мощь должна отбить у недругов любую мысль об открытии боевых действий в Арктике.

Так, в феврале 2023 года норвежская разведка в своем ежегодном докладе утверждала, что корабли и подлодки Северного морского флота впервые за тридцать лет начали выходить на боевое дежурство в море с тактическим ядерным оружием на борту. Это известие ошеломило натовцев и заставило их всерьез задуматься. Кроме того, на Северный флот возложена значительная часть задачи стратегического ядерного сдерживания – благодаря наличию в его составе подводных атомных ракетоносцев.

В день рождения Северного флота хочется, поздравляя моряков-североморцев, пожелать им сил, бдительности и бодрости. Безопасность каждого из нас во многом зависит от того, насколько хорошо они выполняют свои задачи.